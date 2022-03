Alberto Fujimori: las claves tras la polémica decisión que libera al expresidente de Perú

En un fallo dividido y por voto dirimente, el Tribunal Constitucional peruano ordenó restituir un controvertido indulto que en 2017 había beneficiado a Fujimori. Mientras se tramita la excarcelación, la defensa del exmandatario y la de las víctimas de los crímenes por los que fue sentenciado prevén una nueva intervención de la Corte Interamericana. El reciente giro legal recrudece las diferencias políticas y sociales en el país sudamericano.

Anuncios Lee mas

Han pasado 13 años desde que Alberto Fujimori fuera condenado por delitos que el derecho internacional considera como de lesa humanidad. Junto a sus otras sentencias por corrupción, es el expresidente de Perú más procesado por la Justicia y uno de los ciudadanos que más le debe al Estado por concepto de reparación civil. El último jueves, el máximo órgano constitucional peruano decidió revocar su reclusión, que estaba prevista a culminar en 2033.

Fueron tres votos contra tres los echados en el pleno del Tribunal Constitucional (TC). Los seis magistrados debatieron un hábeas corpus que exigía restituir el indulto que el gobierno le había concedido a Fujimori en diciembre de 2017 y que había sido anulado en sede judicial meses después. Los magistrados Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda tomaron la orilla de declarar improcedente el recurso. Sus colegas Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero defendieron, en cambio, su validez. La división terminó cuando Ferrero, en uso de su poder decisorio como presidente del colegiado, votó doble. Según se estima, el exmandatario sería liberado la próxima semana, en tanto la sentencia ya haya sido publicada e informada al Poder Judicial.

1. Un indulto resucitado

Alberto Fujimori ya había sido excarcelado en vísperas de la Navidad de 2017, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski firmó y promulgó una resolución suprema que otorgaba un indulto humanitario. Era, por lo menos, la tercera vez que la defensa del exmandatario solicitaba una gracia presidencial para su liberación, alegando males de salud y condiciones carcelarias que presuntamente agudizaban su estado. En medio del procedimiento, Kuczynski era sujeto de un pedido de destitución en el Congreso, del que saldría librado por un bloque de legisladores que votaron en abstención.

Posteriormente, Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, denunciaría que los congresistas disidentes fueron “comprados” por el gobierno de Kuczynski a cambio de viabilizar obras para sus regiones y garantizar el indulto al expresidente. La denuncia, sobre la que se adjuntaron audios y videos, motivó una investigación fiscal y la apertura de un proceso judicial contra los implicados. Algunos de los denunciados son el propio Kuczynski, el excongresista Kenji Fujimori y el exministro de Justicia, Enrique Mendoza.

El indulto fue revocado el 4 de octubre de 2018 en una primera instancia de la Corte Suprema. Meses antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había resuelto que la Justicia peruana revisara las condiciones en las que fue otorgado el beneficio. El máximo tribunal de Perú concluyó, entonces, que el procedimiento fue irregular, contrario a estándares internacionales, peculiarmente rápido y que validó actas médicas con incongruencias a partir de una junta de profesionales de dudosa imparcialidad.

Fujimori retornó a prisión el 24 de enero de 2019 (no de manera inmediata), pues se mantuvo internado en una clínica por más de 100 días, informándose que experimentaba una descompensación. Para febrero, la sentencia que anulaba el indulto fue confirmada en segunda instancia. © Andina

France 24 se comunicó con Carlos Rivera, abogado de los deudos por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Sobre dichas matanzas, cometidas por el grupo paramilitar Colina, se basa la condena contra Fujimori a 25 años como autor mediato. Rivera consideró que el Tribunal Constitucional ha cometido una ilegalidad al revalidar un indulto políticamente viciado y por el que actualmente existe un procedimiento penal.

"Aún no se conoce la sentencia del Tribunal Constitucional [que restituye el indulto], pero me gustaría saber qué se dice sobre la evidencia de hechos delictivos que se cometieron para favorecer con votos la no vacancia de Kuczynski", dijo.

Para el abogado, lo regular hubiese sido que la familia presentara una nueva solicitud de indulto. "El TC no es un órgano encargado de dar indultos. Eso lo hace la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. Aquí ese asunto se ha trastocado y el tribunal termina invadiendo funciones que no le corresponden, anulando dos mandatos de la Corte Suprema y disposiciones explícitas de la Corte Interamericana", agregó.

2. El recurso que gana en el TC no vino de la defensa de Fujimori

La demanda de hábeas corpus que acogió el Tribunal Constitucional esta semana a favor del expresidente había sido presentada en 2020 por Gregorio Parco, un abogado que no conforma el grupo de defensa legal de Fujimori. De acuerdo con registros de afiliación política, Parco está inscrito en el partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori. Sin embargo, el abogado César Nakazaki, quien patrocina a Alberto Fujimori, señaló que no conocen a Parco y que su recurso los sorprendió.

En diálogo con France 24, Nakazaki informó que su equipo ya había presentado un hábeas corpus que, en similitud con el de Parco, exigía que se revalidara el indulto anulado. Además, declaró que ellos suelen pedir que se dejen sin efecto todos los recursos que, por representación oficiosa, interponen terceros en favor de Fujimori.

"Este [hábeas corpus] que ha sido resuelto lo conocí un día antes, a través de la prensa. Siempre nuestra estrategia ha sido buscar unidad y no tener fallos adicionales porque, de salir en contra, dificultan nuestra defensa. Pero en este caso particular, la noticia señalaba que el abogado, a quien no conozco, integraba una federación de abogados. Tuve dudas y decidimos dedicar horas a resumir la argumentación de nuestro hábeas corpus y enviar la documentación médica a los jueces del TC, a sus correos individuales. Probablemente, esa información adicional se recibió y tomó en cuenta", explicó.

Consultado sobre por qué el TC habría atendido con mayor prioridad una demanda ajena a la de su patrocinio, Nakazaki respondió que la de ellos "ya estaba esperando fecha en el pleno también" y que “lo ideal hubiese sido que el TC acumule ambas”.

3. Qué sigue tras el indulto restituido: una historia que podría repetirse

En diálogo con France 24, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, explicó que la sentencia tendrá ejecución inmediata una vez que el Poder Judicial reciba el expediente firmado por los magistrados. El exjuez agregó que la sesión donde se decidió restituir el indulto pudo haber sido pública, pero que no existe ninguna irregularidad en que se haya mantenido reservada, pues los argumentos serán igualmente conocidos cuando se publique la sentencia.

En declaraciones a la prensa, la hija de Alberto Fujimori y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, aseguró que su padre permanecerá en Perú tras su nueva excarcelación. © Andina

Con respecto a la polémica que desata el fallo, Urviola expresó: "Siempre va a ser polémica una decisión de todo órgano jurisdiccional, máxime del Tribunal Constitucional, donde la interpretación se hace desde la Constitución, que es un documento e instrumento político. Sin duda, el caso Fujimori es bastante sensible. Pero recordemos que, cuando la Corte Interamericana realizó un control sobre la anterior liberación, esta dijo que el caso debía solucionarse en la jurisdicción interna constitucional".

Como se mencionó anteriormente, Fujimori fue sentenciado como autor mediato en dos matanzas ocurridas a inicios de la década de 1990. La primera corresponde al caso Barrios Altos (1991), donde 15 personas —incluido un niño de ocho años— fueron acribilladas por el grupo paramilitar Colina, conocido como un escuadrón dedicado a ejecuciones extrajudiciales en una pretendida lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. En Barrios Altos resultaron heridas, además, otras cuatro personas. La segunda masacre es la de La Cantuta (1992), en la que nueve estudiantes y un profesor de la universidad del mismo nombre fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos en fosas por Colina.

Aunque Fujimori fue sentenciado por delitos comunes, como homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, su sentencia anota que, en vista del derecho penal internacional, los crímenes son considerados como de lesa humanidad. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría volver a pronunciarse y viabilizar una rectificación.

"Lo que sucedió en el caso del indulto es que la Corte Interamericana y los jueces nacionales de la Corte Suprema estimaron que el beneficio constituía un incumplimiento de una sentencia condenatoria. Lo más probable es que la decisión del Tribunal Constitucional de restablecer el indulto ponga nuevamente en situación de incumplimiento al Estado peruano con respecto a la condena que debe cumplirse por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Tengamos en cuenta que la Corte IDH ya establece que los indultos o amnistías son incompatibles con la obligación de sancionar graves violaciones de derechos humanos", explicó a France 24 la especialista en derecho constitucional Gabriela Oporto.

4. La validez otra vez bajo cuestionamiento y los casos pendientes

El abogado Carlos Rivera, defensor legal de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, declaró a este medio que ya han solicitado a la Corte IDH una audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia contra Fujimori. "Seguramente, en los siguientes días, y ya teniendo conocimiento pleno del criterio tomado por el Tribunal Constitucional, la Corte IDH nos estará convocando [a una audiencia] en la que deberán comparecer también representantes del Estado peruano", señaló.

Para Rivera, la decisión del TC con respecto al indulto no tiene razonabilidad jurídica, considerando los vicios que anteriormente había hallado la Corte Suprema para revocarlo. Según estima, la balanza de votos de los magistrados constitucionales se ha inclinado por una motivación política.

"No pretendamos encontrar legalidad en el fallo del TC. Hay una agenda política que tres de los seis magistrados han aplicado. Y el escenario se da por una razón muy concreta: el año pasado, el pleno del TC se redujo a seis magistrados por la muerte de uno, y eso ha permitido que, con un empate formal de tres contra tres, el presidente del tribunal vote doble e incline todos los casos", expresó.

También en entrevista con este medio, el abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, alegó que el TC ha actuado en consecuencia con los estándares que regulan los indultos humanitarios, pues su patrocinado tiene la salud bastante más deteriorada.

"No solo han pasado unos cuantos años desde el indulto. En ese momento del 2017, el expresidente Fujimori sufría ya de fibrilación auricular paroxística. Ahora, tiene todas las arterias del corazón comprometidas y ha desarrollado fibrosis pulmonar. Por eso se ha vuelto un paciente dependiente de oxígeno por varias horas al día", dijo.

El caso de las esterilizaciones forzadas es uno de los procesos pendientes que aún pesan sobre Fujimori. © Andina

Un punto importante es que el indulto restituido no exime a Alberto Fujimori de otros procesos judiciales que tiene pendientes. Uno es el caso Pativilca, que corresponde al secuestro y a la matanza en 1992 de seis comuneros a manos del grupo Colina. Otro caso es el de las esterilizaciones forzadas, en el que se acusa al exmandatario de comandar una política pública contra la vida, la salud y las libertades reproductivas de cientos de ciudadanos, especialmente de mujeres campesinas.

Miguel Jugo es secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una organización peruana que representa a las víctimas que dejó el régimen fujimorista. En declaraciones a este medio, Jugo señaló que el sentenciado exmandatario tampoco podrá evadir la deuda por concepto de reparación civil que pesa sobre él. A la fecha, el monto supera los 51 millones de soles (equiparable a 13 millones de dólares).

"El indulto únicamente le devuelve la libertad, pero la reparación sigue siendo obligatoria de pago. Además, tiene que seguir respondiendo por los otros casos pendientes de resolución ante la Justicia. En el caso particular de las esterilizaciones forzadas, ya se ha solicitado al gobierno chileno la autorización para procesarlo en el Perú [esto, porque Fujimori fue originalmente capturado y detenido en Chile en 2005]. Todavía hay ese y otros procesos por los que debe responder. El indulto no afecta esa deuda con el Estado y con sus víctimas", afirmó.

5. La posición del Ejecutivo de Pedro Castillo

"La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso [un discurso ante el pleno el pasado 15 de marzo] se refleja en la última decisión del TC. Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo", publicó el presidente peruano Pedro Castillo en su cuenta de Twitter tras conocerse el sentido del fallo sobre el indulto. Varios actores del gobierno se han pronunciado en contra de la decisión del cuerpo colegiado.

Durante la campaña del 2021, el ahora presidente de Perú, Pedro Castillo, había advertido que no indultaría a Alberto Fujimori. “Ni perdón ni olvido”, señaló a El Comercio. Sobre el indulto reactivado del 2017, el mandatario ha expresado su desacuerdo. © Andina

"Seamos seres humanos. ¿Cómo es que podemos tolerar a quien permitió que, por ejemplo, se secuestren a los estudiantes de La Cantuta, que se maltrate a esos estudiantes, que se los queme, descuartice y se los entierre clandestinamente?", dijo el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en una presentación en Cusco. Torres incluso comparó a Fujimori con el líder nazi Adolf Hitler, en un intento por señalar que los simpatizantes del gobierno fujimorista deberían reflexionar en los crímenes del expresidente.

Algunos expertos y excongresistas han deslizado la posibilidad de que el gobierno de Castillo revoque el indulto de Fujimori mediante otra resolución suprema. Sin embargo, la constitucionalista Gabriela Oporto asegura que el beneficio otorgado al expresidente ya tiene "calidad de cosa juzgada" y, por tanto, no es reversible por otro decreto del actual gobierno.

El ministro de Relaciones Exteriores y expresidente del Tribunal Constitucional, César Landa, también se pronunció en contra del reciente fallo. Según dijo en su cuenta de Twitter, la sentencia "no es válida, pues va en contra de las decisiones de la Corte IDH en los casos Barrios Altos y La Cantuta" y "correspondería ser revertida por la Corte IDH". Además, el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, anunció que el Estado apoyará revertir la decisión ante la Corte IDH.

El abogado Carlos Rivera está convencido de que la historia se repetirá en la Justicia supranacional y que el indulto será revocado. "Ya se ha pronunciado la Corte IDH en el 2018 por este mismo caso. Además, hay estándares para crímenes por delitos considerados de lesa humanidad que el propio Fujimori no ha cumplido: pedir perdón público, ayudar al esclarecimiento de los hechos y a la ubicación de los restos de los desaparecidos, el pago de la reparación civil. Ninguno se ha cumplido. Lo que va a ocurrir es que la Corte IDH ratifique lo que ya determinó antes", indicó.

En tanto, el abogado César Nakazaki sostuvo que no le cabe duda que habrá una nueva revisión por parte de la Corte IDH. Sin embargo, estimó que en esta ocasión, la instancia validará el estado de salud de su defendido. En cuanto a la posición del gobierno peruano, resaltó que, de acuerdo con la Constitución y el Pacto de San José, el Poder Ejecutivo está obligado a defender actos estatales, como lo es la decisión del Tribunal Constitucional.

"Si el presidente, el primer ministro y el viceministro de Justicia, que además es quien preside la Comisión de Gracias Presidenciales, dicen que la sentencia está mal, mi primera pregunta es ¿cómo se van a presentar ante la Corte IDH si la misión constitucional es defender la decisión?", cuestionó Nakazaki.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo