En TikTok, la producción de cocaína en Colombia (2/2): campesinos bajo el dominio del narcotráfico

Aunque sea ilegal cultivar coca y producir cocaína en Colombia, muchos jóvenes publican videos en TikTok para mostrar su trabajo en este sector.

>> Lea la primera parte de este informe aquí: En TikTok, la producción de cocaína en Colombia (1/2): de la cosecha de la coca a su transformación <<

Montaje de tres videos que muestran plantaciones de coca, en el departamento del Cauca. En el primero se puede escuchar lo siguiente: “Esta mata es muy hermosa, dentro de un mes, un mes y medio, hay que cogerla”. Los dos otros videos muestran trabajadores que recolectan hojas de coca. © TikTok.

“Tenemos la obligación de vender la ‘base de coca’ a los grupos de narcotraficantes”

Juan (seudónimo) es uno de estos jóvenes activos en TikTok. En la primera parte de nuestro artículo, decía trabajar en el negocio de la coca principalmente por motivos económicos, en el departamento del Putumayo, fronterizo con Ecuador. Tiene su propio terreno, donde cultiva la hoja y trabaja también en otros terrenos, donde la coca es cultivada y luego transformada en “base de coca” en un laboratorio clandestino, con el fin de producir cocaína. Explica cómo se organiza la venta de los productos después:

Con respecto a la “base de coca”, tenemos la obligación de venderla directamente a estos grupos. Si no lo hacemos, pueden sacarnos de nuestros terrenos o darnos una multa muy elevada. Y si no podemos pagarla, tenemos que vender el terreno o salir del país. De lo contrario, nos pueden matar.

Respecto a las hojas de coca que cosecho en mi terreno, las vendo a una persona que no pertenece a ningún grupo armado. Normalmente tengo que avisar a los grupos de narcotraficantes presentes en el Putumayo, para que las compren a esa persona después.

Video grabado en Colombia, mostrando la “base de coca” en un laboratorio clandestino, etapa previa a la cocaína. © TikTok.

Según la ONG colombiana Indepaz y Alexander Sánchez, líder social en el Putumayo y vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), al menos tres grupos armados se encuentran en el Putumayo: el 'Frente Carolina Ramírez', los 'Comandos Bolivarianos de la Frontera' (disidentes de la ex guerrilla de las FARC, que firmó un acuerdo de paz con el Gobierno en el 2016), y 'La Constru' (paramilitares).

“Publico videos en TikTok para mostrar a la gente cómo se cultiva coca”

Juan continúa:

Publico videos en TikTok para mostrar a la gente cómo se cultiva coca, para que puedan hacer preguntas. A veces, personas de otros países me dicen que querrían comprar terrenos con cultivos de coca. Otras me preguntan el precio de la arroba de hojas, cuánto pagamos a los trabajadores que cosechan la coca, cuánto gano… Algunos incluso me dicen: “Dame trabajo.”

Sin embargo, también hay personas que me dicen que es malo, que no debería contaminar, porque cuando trabajamos en el laboratorio, botamos líquidos contaminantes y las hojas de coca que ya no sirven. De hecho, los grupos armados prohíben los laboratorios a menos de 50 metros de los ríos, para evitar la contaminación del agua que puede ser consumida por la gente.