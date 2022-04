México alista las urnas para el controversial referendo revocatorio a López Obrador

Este 10 de abril los mexicanos podrán votar para decidir si el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, continuará o será destituido de su cargo. El referendo ha sido ampliamente respaldado e incluso promovido por el mandatario, que lo considera como un ejercicio de democracia participativa. Sin embargo, el proceso ha sido fuertemente criticado por opositores que lo consideran innecesario.

Los mexicanos tienen una cita en las urnas este domingo con el objetivo de decidir si su presidente continúa o no en el cargo.

El referendo revocatorio ha sido impulsado por el propio Andrés Manuel López Obrador y su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, con la pretensión, según aseguran, de generar un ejercicio de democracia participativa.

Una visión que contrasta con la postura de muchas figuras de la oposición, que catalogan el proceso como innecesario o como un ejercicio populista del presidente que cuenta con una amplia popularidad.

A pesar del mar de críticas y cuestionamientos, el referendo se llevará a cabo y la participación estará en el centro del debate, pues ejercicios anteriores han sido caracterizados por el abstencionismo.

Referendo revocatorio: ¿cuándo, cómo y dónde?

Las urnas abrirán en el país a las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde (hora local). El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló 57.516 puestos de votación en todo el país.

Allí, los cerca de 93 millones de mexicanos llamados a votar podrán encontrar un tarjetón en el que habrá una pregunta: "¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandado por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?"

A lo que los electores podrán marcar dos opciones: "que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza" o "que siga en la Presidencia de la República".

De la participación dependerá si la consulta es vinculante. Para ello se necesita que un 40% de los llamados a votar acudan a las urnas, esto corresponde a cerca de 36 millones de mexicanos.

En la Constitución y la Ley Federal de #RevocaciónDeMandato se establece lo que sucederá con los resultados de este ejercicio.



Consulta la Convocatoria, infórmate y ¡participa! ➡️ https://t.co/IdjwXwQ73Y. pic.twitter.com/re97DGwASu — @INEMexico (@INEMexico) April 8, 2022

Un referendo anterior que preguntaba por la posibilidad de investigar a expresidentes consiguió menos del 8% de participación.

La posibilidad de que el abstencionismo sea protagonista puede repetirse. Sin embargo, el presidente ha asegurado que respetará la decisión de la población aún si no consigue el porcentaje necesario.

"Aquí, bajo palabra de honor, por mis convicciones, por mis principios, por mis ideales, si la gente vota por que renuncie, me voy, no espero, no le hace que no sea el 40% del padrón que participe", aseguró López Obrador.

¿Por qué AMLO impulsa un referendo que podría apartarlo de su cargo?

La votación materializa una vieja promesa del presidente. A principios de su mandato, López Obrador aseguró que se sometería a un referendo revocatorio. En 2019 envió su iniciativa al Congreso, donde fue aprobada e incorporada en la Constitución.

Además, ha mostrado durante su mandato su afinidad con diferentes tipos de participación democrática ciudadana.

El referendo revocatorio fue introducido en la Constitución mexicana en 2019 y fue propuesto por el propio presidente. © José Luis González / Reuters

Las más recientes encuestas muestran que la aprobación del mandatario se ubica cerca a un 60%. Además, el diario 'El Financiero' publicó una encuesta donde se mostraba que el 63% de los participantes optarían por votar "sí" a la continuidad del presidente. A pesar de ello, 52% consideró innecesario el referendo.

Así, es poco probable que el presidente se vea obligado a dejar su cargo.

¿Cuáles han sido las principales críticas sobre el referendo?

"Innecesario", "costoso" y "fuera de lugar". Son solo algunas de las etiquetas que le han puesto los opositores al referendo.

Para muchos, el mecanismo de participación ciudadana debería ser utilizado en tiempos de crisis. Mientras que, aseguran, el panorama político que vive México es estable.

Por otro lado, los críticos aseguran que es un gasto de dinero público. El INE demandaba un poco más de 190 millones de dólares para llevarlo a cabo. Sin embargo, tuvo que organizar la consulta con un presupuesto menor.

Miles de personas marcharon en contra del referendo revocatorio tildándolo de ser una herramienta política de presidente, Andrés Manuel López Obrador. © Isaac Esquivel / EFE

Uno de los cuestionamientos más sonados es lo que para algunos se ha convertido en un politización por parte de López Obrador de un ejercicio de democracia participativa. De hecho, son pocos los políticos que han llamado a votar por la revocatoria del presidente. Más bien, han alentado a la población a no participar en la consulta.

A pesar de que todo apunta a que AMLO no obtendrá un resultado desfavorable, de ganar la opción de la revocatoria, el presidente del Congreso asumiría el cargo y después debería escoger, en un plazo de 30 días, quién terminaría el periodo presidencial.

Con Reuters, EFE y medios locales

