"¡Viva la samba!": Regresa el carnaval de Río de Janeiro tras la suspensión por la pandemia

El color y la fiesta que caracterizan a las celebraciones tradicionales de Brasil revivieron este miércoles 20 de abril. El espíritu continuará los próximos días después de que en 2021 no pudiesen llevarse a cabo por la grave situación del coronavirus y de la suspensión el pasado febrero en medio de la ola de la variante Ómicron. A diferencia de años anteriores, la cantidad de visitantes extranjeros es menor, pero las calles se colman del fervor de los locales.

Anuncios Lee mas

“Yo, como rey de los fiesteros, declaro abierta la mayor manifestación cultural y popular del mundo, que es el carnaval carioca”, exclamó Wilson Dias da Costa, Rey Momo del Carnaval de Río, luego de recibir las llaves de la ciudad el último miércoles, dando la apertura para las festividades tradicionales en una de las urbes más importantes de Brasil.

Luego de su cancelación en 2021 por motivos del Covid-19 y el aplazamiento de febrero por la ola de Ómicron, el Carnaval de Río de Janeiro, el más popular del mundo, resurgió desde el 20 de abril hasta los próximos cinco días. “¡Viva la samba, viva la cultura popular brasileña, viva el carnaval carioca!”, agregó.

Eduardo Paes, alcalde de la ciudad, llevó adelante la ceremonia simbólica en el Palacio Municipal, que se tiñó de samba y colorido. El gobernante dijo que el Carnaval es el “mayor símbolo” de Brasil y “la más grande manifestación cultural del planeta”.

Los desfiles del Sambódromo robaron las primeras miradas en la noche inaugural y las próximas jornadas expondrán la creatividad de las populares escuelas de samba.

Sin embargo, en esta oportunidad habrá diferencias notorias respecto a fiestas desarrolladas en la normalidad completa. La más sensible es que no estarán, de manera oficial, los famosos ‘blocos’, que son las bandas y comparsas que desfilan gratuitamente por las calles de la urbe, considerados el alma del Carnaval. Ante la falta de estos grupos, se programaron fiestas privadas.

01:22

No obstante, los propios miembros de los blocos advirtieron que saldrán a las calles, aprovechando un ‘gris’ dentro de la disposición del alcalde Paes. El municipio reiteró que no está autorizada su participación, pero también aclararon que no habrá sanciones para quienes lo hagan ni se desplegará a la policía.

Se espera lleno total en las calles de Río

La alta ocupación hotelera demuestra el gran entusiasmo de los ciudadanos brasileños para volver a sentir los carnavales. El 78% está ocupado para los próximos cinco días de fiesta, con la peculiaridad del alto porcentaje de locales por sobre el de visitantes extranjeros.

Apenas el 14% del total ha sido reservado por foráneos, con mayor cantidad de estadounidenses, seguido por argentinos, chilenos y colombianos. Mientras que la gran oleada de brasileños a Río llegó principalmente desde San Pablo.

En 2020, la última edición ‘normal’ del Carnaval de Río, arribaron 2,1 millones de turistas. De esos, 483.000 fueron del exterior y redondearon ingresos por 900 millones de dólares, erigiendo a la ciudad como el principal punto turístico del país.

Con EFE y AP

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo