Rodrigo Chaves fue investido como nuevo presidente de Costa Rica

El economista Rodrigo Chaves Robles fue oficializado este domingo como presidente número 49 de Costa Rica, para un periodo de 4 años. En su discurso en la sede de la Asamblea Legislativa, el nuevo mandatario afirmó la necesidad de llevar a cabo un cambio histórico y prometió trabajar para reducir la pobreza, la corrupción y la violencia contra las mujeres, entre otros retos.

Anuncios Lee mas

El presidente saliente Carlos Alvarado entregó la banda presidencial este domingo y Chaves recibió la suya, oficializando el inicio de su mandato presidencial. El nuevo presidente juró frente a 97 delegaciones internacionales, de las cuales hacía parte el rey de España, Felipe VI.

También fueron juramentados el primer vicepresidente Stephan Brunner, y la segunda vicepresidenta, Mary Munive. La ceremonia tuvo lugar en la sede de la Asamblea Legislativa, por razones económicas, ya que el Estadio Nacional y otros lugares resultaban demasiado caros.

En sus primeros decretos, Chaves declaró una emergencia nacional de ciberseguridad tras los ataques que recibieron varias instituciones de Gobierno en abril pasado. También eliminó el uso obligatorio de la mascarilla por la pandemia y llamó a la población a vacunarse.

En su discurso, el nuevo mandatario destacó los retos principales del país y prometió un cambio histórico. Reafirmó su compromiso de trabajar para reducir la pobreza, el desempleo y “reparar el país”.

Costa Rica se enfrenta a una difícil situación con el 23% de su población en la pobreza y el 13,6% en desempleo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El nuevo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, jura su gabinete en el parlamento en San José, el 8 de mayo de 2022. © Ezequiel BECERRA / AFP

Negociación de las condiciones del préstamo con el FMI

Uno de los desafíos más urgentes será la negociación de las condiciones del préstamo de 1.700 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según Alejandro Molina, analista del Observatorio de Política Nacional de Costa Rica, “la urgencia de lograr un acuerdo con el FMI es un condicionante principal que deja la Administración de Alvarado al Gobierno del presidente Rodrigo Chaves”.

Aunque Carlos Alvarado ya empezó la negociación de las condiciones del préstamo, el nuevo presidente Chaves ya ha afirmado su voluntad de hacer propuestas más ambiciosas que las del presidente saliente.

01:39

Importancia de los derechos humanos

El nuevo presidente afirmó su voluntad de luchar contra la violencia de género y proteger los derechos de la comunidad LGBT, entre otras cosas.

El evento también contó con la presencia de la primera mujer cacique indígena de Costa Rica, Idalia Andrade Degracia, como representación de las etnias indígenas costarricenses.

Según Nancy Hernández, experta en gobiernos locales, este Gobierno podría dar mayor importancia al respeto de los derechos humanos.

“Hoy tuvimos por primera vez en 20 años de traspaso representación de los pueblos originarios (…), esos elementos hacen pensar que el tema de derechos humanos se podrá ver de manera más amplia en este mandato”, explicó a France24 la experta.

01:13

Polémica por acoso sexual

El nuevo mandatario dijo querer trabajar en la reducción de la violencia y discriminación contra las mujeres y particularmente contra los casos de acoso sexual.

"No toleraremos el acoso que sufren cada día y en todos los espacios de la sociedad. No es posible que las mujeres tengan miedo a andar solas por la calle, no es posible que las mujeres sientan miedo en su propio hogar, trabajo, en un parque o en un concierto. Por eso, mi primer compromiso político será detener la discriminación y el acoso contra todas las mujeres", afirmó Chaves.

Mujeres se manifiestan contra el nuevo presidente Rodrigo Chaves durante su ceremonia de investidura en San José, el 8 de mayo de 2022. © Randall CAMPOS / AFP

Sin embargo, él mismo fue sancionado por el Banco Mundial en 2019 por denuncias de acoso sexual por varias funcionarias mientras trabajaba por la entidad. Chaves negó las acusaciones y explicó que todo fue un "malentendido cultural" por parte de sus compañeras.

Un grupo de mujeres protestó este domingo de manera pacífica fuera del Congreso en contra del Gobierno entrante y para pedir respeto por sus derechos. Algunas pancartas indicaban "No podrán callarnos más", "El Estado es opresor", o "No es piropo es acoso".

El colectivo feminista exijó en un manifestó la garantía de los derechos de las mujeres. "Exigimos una garantía del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivo, pues la igualdad y el cuidado de la vida para por el cuidado de nuestros cuerpos y por el reconocimiento de nuestra autonomía sexual y reproductiva", citó el manifiesto.

Con EFE y AFP

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo