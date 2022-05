'Time': activistas proaborto colombianas, entre personalidades más influyentes de 2022

Las activistas colombianas Cristina Villarreal y Ana Cristina González Veléz figuran en la lista de las 100 personalidades más influyentes del mundo de 2022, publicada este lunes por la revista ‘Time’. El motivo escogido por la publicación estadounidense es su compromiso y liderazgo en cuanto a la despenalización del aborto en Colombia.

Han conseguido mover un país. Así han sido calificadas las activistas proaborto colombianas Ana Cristina González Veléz y Cristina Villareal en la reputada revista ‘Times’, que se sitúan entre las personas más influyentes del mundo de este año según la publicación estadounidense.

Caracterizadas como mujeres "brillantes", "llenas de infinito aguante, convicción y compromiso apasionado", las activistas proaborto aparecen en la sección ‘Pioneros’ de la lista, en referencia a la decisión histórica a febrero de este año de la Corte Constitucional, de despenalizar el aborto hasta la semana 24 del embrazo.

“A pesar de la influencia de la derecha religiosa del país”, las dos feministas hicieron de la despenalización del aborto una realidad para las colombianas. Ambas hacen parte del movimiento ‘Causa Justa’ impulsado por ‘La Mesa por la Vida’ y ‘La Salud de las mujeres’, organizaciones fundidas por Cristina Villareal, psicóloga y exdirectora de la organización 'Oriéntame' en Colombia.

Ana Cristina González Veléz es médico y doctora en 'Bioética', exdirectora Nacional de Salud Pública de Colombia y fundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir, cofundadora de 'La Mesa' y consultora para varios organismos internacionales.

“Es destacable lo que hicieron Ana Cristina y Cristina. Nos da esperanza para el futuro del acceso en EE. UU., a pesar de lo que está sucediendo con Roe vs. Wade. Empodera a las mujeres en Polonia (...) para decir: ‘OK, nuestros países son diferentes, pero si pueden hacerlo, podemos levantarnos e intentarlo de nuevo", escribe la feminista y activista irlandesa Ailbhe Smyth en la revista.

El reconocimiento de una gran y larga lucha

La feminista González Valéz declaró en un tuit tras la publicación de la lista, que su designación es un “gran honor” y “un reconocimiento a nuestro trabajo como 'La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres' y 'Causa Justa', que nos permitió un fallo histórico sobre aborto”.

He sido incluida en la lista de #TIME100 2022. Gran honor que recibo junto a @Cristin6368253. Un reconocimiento a nuestro trabajo como @mesaporlavida y @causajustaco que nos permitió un fallo histórico sobre aborto https://t.co/31HPSIc6bO — @Arpistina (@Arpistina1) May 23, 2022

En una entrevista con 'El País’ de España, la activista dijo : “Ha sido algo inesperado, inimaginable. Tuve que verificar que no fuera un chiste y después me dio como un poco de mareo. Aunque tengo una carrera profesional que me he preocupado de construir durante 25 años, en el centro de mi trabajo no ha estado la lucha para ser reconocida, sino para avanzar una agenda en la que creo profundamente que es la del feminismo y la igualdad para las mujeres".

Además para ella “es una alegría sentir que un trabajo tan intenso es reconocido, y es un mensaje de esperanza para las mujeres y para quienes luchamos en el campo de los derechos tratando de conseguir cosas que a veces parecen invisibles o tan controversiales como puede ser una conquista en el campo del aborto, que es básicamente una conquista en el campo de la libertad para las mujeres".

Tres otros latinos han sido destacados en la lista de ‘’Time’: la líder indígena brasileña Sonia Guajajara, el colombiano creador del banco 'Nubank' David Veléz y el presidente chileno Gabriel Boric.

