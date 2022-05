Falleció a los 67 años el actor Ray Liotta, conocido por su papel en 'Goodfellas'

Aunque se desconocen las causas de la muerte del actor, compañeros y trabajadores de Liotta aseguran que el actor se encontraba hospedado junto a su prometida en un hotel de República Dominicana mientras realizaba el rodaje de una nueva película. El reconocido actor, quien ganó en 2004 un premio Emmy por su papel en el drama ‘ER’ de NBC, fue recordado por artistas como Robert de Niro y Jamie Lee Curtis.

A los 67 años, falleció este jueves el actor de Hollywod Ray Liotta, conocido por papeles como Henry Hill en ‘Goodfellas’ o por interpretar al jugador de béisbol Shoeless Joe Jackson en ‘Field of Dreams’. También es amplicamente reconocido por sus papeles en cintas como 'The Many Saints of Newark' y 'Something Wild'.

Aunque no se conocen detalles de la causa de su muerte, la publicista del actor, Jen Allen, aseguró que Liotta se encontraba en la República Dominicana en el rodaje de la película ‘Aguas peligrosas’, en la que contaba con un papel principal.

Fue un funcionario del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de República Dominicana quien confirmó la muerte de Ray Liotta, luego de que su cuerpo fuera encontrado sin vida por un equipo de servicios de emergencia que ingresó al hotel.

Según el funcionario que habló con la agencia Reuters, el cuerpo de Liotta fue trasladado al instituto forense de Santo Domingo.

#ÚLTIMAHORA Ray Liotta, el actor que protagonizó en 1990 el clásico del cine de mafias neoyorquinas "Goodfellas", falleció a los 67 años en República Dominicana, donde se encontraba filmando una película, reportaron los medios estadounidenses TMZ y Deadline #AFP pic.twitter.com/gtRTfLoV3k — Agence France-Presse (@AFPespanol) May 26, 2022

¿Quién era Ray Liotta?

Nacido el 18 de diciembre de 1954 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, Liotta fue adoptado en un orfanato por un empleado del municipio a los seis meses de nacido.

Ante los medios siempre defendió la idea que procedía de Italia, pero, mientras se encaminó en la búsqueda de sus padres biológicos, se dio cuenta que en realidad era escocés.

Aunque pasó la mayor parte de su adolescencia entrenando en diversos deportes, incluido el béisbol, fue un profesor de su instituto quien le preguntó si deseaba participar en una obra de teatro. Liotta accedió sin pensarlo mucho, y esa sería la pequeña semilla que luego daría fruto en su amplia vida artística.

Al llegar a la universidad, y con la idea de huir de cualquier carrera que incluyera las matemáticas, el joven actor empírico eligió el arte dramático como su profesión en la Universidad de Miami.

Siguió presentándose a obras de teatro institucionales, y no fue hasta después de su graduación que consiguió un representante artístico con el que logró su primer gran papel en la telenovela 'Otro mundo', en la que interpretó un personaje secundario.

Pero habría sido, tiempo después, con el papel de Ran Sinclair, de la película ‘Algo salvaje’, que Liotta logró quedar nominado a los premios Globo de Oro.

Liotta tiene una hija, Karsen, con su exesposa Michelle Grace y estaba comprometido con Jacy Nittolo en el momento de su muerte.

El actor tenía varios proyectos recién terminados y por estrenar, como 'Cocaine Bear', dirigida por Elizabeth Banks, que se supone que se estrenará en febrero del próximo año; y la serie policíaca de la plataforma Apple TV+ 'Black Bird', desarrollada por Dennis Lehane y protagonizada por Taron Egerton y Paul Walter Hauser. También debía comenzar pronto otra película: 'The Substance', con Demi Moore y Margaret Qualley.

“El negocio es duro, no importa en qué punto de tu carrera estés. Siempre hay alguna razón para que te digan que no, esa parte es horrible... Pero el trabajo en sí -hacer que la gente crea que lo que está viendo está sucediendo realmente- sigue siendo un reto, armar ese rompecabezas. Ya sabes, qué puedo decir, todavía me gusta jugar a fingir. Y seguro que es una forma divertida de ganarse la vida", dijo Liotta en 2012.

