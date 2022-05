Rodolfo Hernández construyó su éxito político a través de redes sociales como Tik Tok

Elecciones Colombia 2022

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción obtuvo este domingo casi seis millones de votos en la primera vuelta de los comicios presidenciales en Colombia; un resultado que le catapultó directamente al balotaje contra el progresista Gustavo Petro y que allana sus opciones de convertirse en presidente. Tras hacer campaña a través de redes sociales como Tik Tok, sin participar en debates ni grandes plazas públicas, su fórmula resultó vencedora en más de un tercio de los departamentos.

5.953.209 votos. Con el preconteo informativo casi en el 99,99%, esos son los sufragios que avalan la candidatura de Rodolfo Hernández, el candidato populista de la Liga de Gobernantes Anticorrupción que este domingo se consumó como el segundo candidato presidenciable de Colombia en la primera vuelta de los comicios.

Hernández, más conocido como 'El Ingeniero' o 'El viejito de Tik Tok' entre sus fieles, ganó este domingo en 13 de los 32 departamentos colombianos, superando al candidato más cercano al oficialismo, Federico 'Fico' Gutiérrez, que lideró la segunda posición en los sondeos hasta la última semana de campaña, cuando comenzó el silencio electoral y ya no se pudieron publicar encuestas.

Entonces, la demoscopia ya anunciaba el escalamiento de Hernández, pero no se pudo saber hasta dónde. Hasta ahora.

GRACIAS COLOMBIANOS, ESTAMOS HACIENDO HISTORIA💛💙 VOY A SER SU PRESIDENTE🇨🇴#RodolfoPresidente pic.twitter.com/iX6J3ohUq5 — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 30, 2022

Pese a las asociaciones retóricas con figuras populistas como el expresidente estadounidense Donald Trump, el actual mandatario brasileño Jair Bolsonaro o su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, el próximo 19 de junio el magnate 'outsider' antiestablecimiento se medirá en el balotaje contra el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, que ganó la primera noche de contienda electoral con el 40,3% de los sufragios.

Una victoria, no obstante, agridulce, pues sólo logró sacar cerca de medio millón de votos más que en la segunda vuelta de los comicios de 2018, cuando se enfrentó al presidente saliente Iván Duque, lo que denotaría un techo electoral con los datos demostrables hasta el momento.

Celebración y mensaje a través de sus redes sociales

Siguiendo la misma tónica que durante la campaña, Rodolfo Hernández no salió a celebrar con los suyos después de su notoria victoria el domingo.

Al contrario que Petro o Gutiérrez, 'El Ingeniero' no viajó hasta la capital, Bogotá, para seguir los resultados, sino que se quedó en su finca en la ciudad norteña de Bucaramaga, donde fue alcalde entre 2016 y 2019.

El candidato de la Liga de Gobernadores Anticorrupción prefirió dirigirse a los suyos a través de una transmisión en vivo mediante las diferentes redes sociales, mecanismo por donde también articuló toda su campaña electoral, especialmente en Tik Tok, donde cuenta con más de medio millón de seguidores, pero también vía Facebook, Instagram o Twitter.

Con el preconteo avanzado, y luego de asentarse una tendencia que ya le consolidaba como segundo, salió, confiado sobre la segunda vuelta, a pedir el favor de los colombianos para que en tres semanas pueda convertirse en presidente electo.

“Hoy ganó la ciudadanía, hoy ganó Colombia, Ahora entramos al segundo tiempo y estos próximos días serán decisivos para determinar el futuro del país”, comentó mirando a cámara mientras sus seguidores le dedicaban afectuosos mensajes en las diferentes redes, donde la retransmisión se difundía en simultáneo.

"Soy consciente de las dificultades que vendrán cuando asuma la Presidencia de la República. No soy ingenuo respecto a las resistencias que habrá frente al gobierno que ha decidido acabar con la politequería y la corrupción, especialmente por parte de algunos de quienes se han sentido dueños de este país”, prosiguió, centrando su discurso en la corrupción, una de las cuestiones que le ha aupado hasta esta distinguida posición.

Reacio a los escenarios convencionales, prefirió las redes sociales para transmitir sus eslóganes de campaña

Hernández, haciendo gala de su mensaje sencillo, directo y alejado de los mantras que la mayoría de colombianos ha rechazado en estos comicios, se mostró durante los meses y semanas de campaña desde una posición distinguida del resto de los contendientes a la Casa de Nariño.

Decidió no participar en los debates televisados y radiofónicos a cargo de los principales medios de comunicación; optó por no hacer grandes eventos multitudinarios con sus seguidores (entre otras cosas porque no cuenta con la maquinaria para ello) y, en paralelo, difundió sus eslóganes anticorrupción, antiestablecimiento y antiimpunidad por redes sociales a través de videos cortos, frescos, acompañados de música y cierto humor, que pronto se hacían una y otra vez virales, saltando de una red a otra y pasando por las cuestionables cadenas de WhatsApp.

El viernes, 27 de mayo, tuvo lugar el último debate presidencial, al cual 'El Ingeniero' también se negó a ir. Por su parte, abrió una emisión en vivo a la misma hora, seguida por alrededor de 400.000 personas, donde hizo su propio mitin, sin derecho a la réplica y la contrarréplica de los periodistas y los demás candidatos.

Hoy a las 7:30 p.m. están todos invitados al verdadero debate con los colombianos, en mi facebook 🇨🇴🗣#RodolfoHernandez#RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #Elecciones2022 pic.twitter.com/rM9Nx5HDFS — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 27, 2022

Sin embargo, esa fórmula ha sido aplaudida por millones de personas, que han encontrado en su discurso 'outsider' una bombona de oxígeno después de décadas de "lo mismo".

Petro le quiso sacar los colores a su rival

"La corrupción no se combate con frases de Tik Tok", le reprochó Gustavo Petro en su discurso de victoria electoral este domingo, ya con la mira puesta en el 19 de junio.

Y es que el izquierdista sabe de la fuerza de su contrincante, con quien tendrá más difícil izar la bandera de la polarización, la fórmula a la que recurrió una y otra vez en su pugna contra el candidato derechista Federico Gutiérrez.

En medio de su discurso Petro se refirió varias veces a Rodolfo Hernández, quien será su contendor en segunda vuelta: “La corrupción no se combate con frases de Tik Tok. Mi contradictor está imputado por corrupción. ¿Eso es lo que queremos?". https://t.co/SbmXOLc9dR pic.twitter.com/PLj3PGfclX — El Espectador (@elespectador) May 30, 2022

Además, Hernández contará, previsiblemente, con el apoyo de la gran mayoría de los electores de los candidatos que no pasaron el corte del balotaje, ya que ninguno se posicionó abiertamente a favor de Petro.

"No demos un salto al suicidio, es el tiempo de la vida", mencionó el izquierdista en referencia a las políticas que plantea Hernández.

El vencedor de la primera vuelta, nuevamente en modo campaña electoral, no quiso pasar por alto la investigación abierta por corrupción en la fiscalía que tiene 'El Ingeniero', cuyo juicio se celebrará en julio. Rodolfo podría haber intervenido, presuntamente, en la licitación de la recogida de basuras durante su periodo como alcalde en pro de una empresa para la que su hijo habría presionado.

Aunque él lo ha negado sistemáticamente, es paradójico que el candidato que ha levantado la bandera anticorrupción con más ahínco sea el único contendiente con una causa abierta por, precisamente, corrupción.

Por otra parte, a través de Twitter, el candidato izquierdista del Pacto Histórico también quiso hacer referencia a otra de las polémicas frases de Hernández, cuando dijo que las mujeres están mejor en casa que haciendo política en el Gobierno.

¿Mujeres a la casa o mujeres al poder y la libertad?



Usted decide. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 30, 2022

Esquivando las polémicas y resaltando los éxitos

No es baladí que Rodolfo Hernández resultara vencedor en 13 de los 32 departamentos del país, pues no ganó únicamente allí donde se preveía, sino que además lideró el escrutinio en lugares históricamente castigados por el conflicto armado, la migración o la deforestación.

Ganó incluso en el departamento de Vichada, que hace frontera con Venezuela, un territorio que hasta hace poco él mismo reconoció que no sabía ni dónde quedaba.

Con la bandera de “quitarles la chequera a los corruptos”, un eslogan muy potente en un país tradicionalmente marcado por la corrupción y las redes clientelares, 'El Ingeniero' logró edificar su éxito, dejando en el ocaso para gran parte del electorado sus múltiples polémicas, que parece ser no fueron tan determinantes a la hora de introducir el tarjetón en la urna.

Hernández no sólo mandó a las mujeres a quedarse en casa, sino que además se hizo pública la agresión física a un concejal que acusó a su hijo de corruptelas; amenazó de muerte a un tipo; prometió construir 20.000 viviendas durante su alcaldía y no entregó ninguna; afirmó que Adolf Hitler era un "gran pensador", aunque luego reculó y subrayó que fue un "lapsus"; no escondió sus vínculos con el expresidente Uribe, de quien dice que "le ayudó"; o también dijo de las prostitutas que eran "mujeres a las que lo único que no les ha pasado por encima es un ferrocarril", entre otras frases polémicas.

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, se ha visto envuelto en varias polémicas, incluidas acusaciones por presuntos actos de corrupción. Informe de @YuraArciniegas ➡️ https://t.co/50OtuctH1I pic.twitter.com/LLQ5Bvkai5 — FRANCE 24 Español (@France24_es) May 28, 2022

Aunque estos asuntos han trascendido a la opinión pública, para parte de los colombianos, entre ellos los casi seis millones que votaron por él, resultó más importante que Hernández "no sea ni de izquierda ni de derecha", y que venda un relato que confronta directamente contra quienes han gobernado el país andino durante décadas.

En sus tiempos en la alcaldía redujo el déficit de Bucaramanga a cero, también puso el discurso anticorrupción en el centro y las propuestas políticas para el favor de los más vulnerables. Con su lema "lógica, ética y estética", transitó con bastante solvencia su periodo como regidor, cuyo papel abandonó con una popularidad de más del 80%.

Ahora muchos quieren que esa realidad se extrapole a todo el país y que Rodolfo Hernández rompa con todos los esquemas de la política tradicional. El candidato, de 77 años, dijo que quisiera dedicar los últimos años útiles de su vida a servir a su país.

Pero si gana, al no contar con apoyos en el Legislativo, presumiblemente tendrá que llegar a acuerdos con "los mismos politiqueros de siempre", como él mismo los cataloga. Los mismos que se tendrán que prestar a cederle sus apoyos de cara al balotaje para que 'El Ingeniero' pueda construir, redes sociales mediante, su camino a la Casa de Nariño.

