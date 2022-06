Inmigración, protestas, vetados y ausentes: los protagonistas de la Cumbre de las Américas

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

La inmigración acapara reclamos y protestas en torno a la Cumbre de las Américas. Los manifestantes piden una urgente regulación migratoria prometida por Joe Biden desde que llegó a la Casa Blanca. El presidente anfitrión ha señalado que las formas “ilegales” de migración son inaceptables. Por otro lado, las reacciones por la ausencia de los vetados no para: el presidente de México señaló que su país participa, pero “bajo protesta” porque no acepta que se excluya a nadie.

La Cumbre de las Américas también ha estado marcada por las protestas en las calles de Los Ángeles, California. Y aunque no están fuera de tono con la Cumbre por el reclamo concreto de una regulación migratoria, la afluencia de personas no fue la esperada –medio centenar– y estuvo alejada del Centro de Convenciones por el fuerte dispositivo de seguridad.

Los manifestantes piden una regulación, tanto para los solicitantes de asilo como para quienes llevan décadas en EE. UU. con permisos temporales.

Un millón de personas vive en ese país con permisos temporales como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, en español) o TPS (Estatus de Protección Temporal). El 70 % de personas que se acogen a estos dos programas proceden de México o Centroamérica.

La #inmigración, un tema que pasará de puntillas en la IX Cumbre de las Américas, centró las protestas convocadas este miércoles en las calles de Los Ángeles al tiempo que los líderes del continente se reunieron para inaugurar el foro político. pic.twitter.com/8E12Lyx0lD — EFETV (@EFETV) June 9, 2022

También se escucharon consignas que criticaban la reunión entre Biden y Bolsonaro –prevista para este jueves– y protestaban por el veto a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, hecho que ha generado distintas reacciones en la región.

Angela Sanbrano, defensora de los derechos de los inmigrantes y presente en la manifestación, dijo que quieren enviar un mensaje al presidente Biden para que “cumpla con sus promesas y extienda el estatus de protección temporal a las personas que han vivido aquí por más de 20 años y todavía están en el limbo”.

Para Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, el pedido a Biden es simple: “Usted prometió una solución permanente para los indocumentados y para las personas que han estado temporalmente protegidas por décadas… exigimos que esas soluciones se presenten”.

Salas también cuestionó que ante el anuncio que hará Biden este viernes sobre la declaración migratoria, “no sabemos qué va a contener ni qué mandatarios se van a acoger a ella. Así que nos han fallado y han desperdiciado la oportunidad".

Estas diferentes movilizaciones han integrado lo que diferentes grupos de colectivos y activistas han denominado Cumbre del Pueblo, una manera de darle cabida a los temas que consideran no han recibido la atención que merecen en la agenda oficial de la Cumbre.

Otro de esos temas es la reunión de Biden con el presidente de Brasil. "La Administración Bolsonaro no es democrática, si Biden se reúne con Bolsonaro saldrá reforzado y lo utilizará como argumento político", explicó Elcio Filho Manchineri, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB, en portugués).

Biden pide unidad de lideres a favor de la democracia

En el discurso de apertura de la Cumbre de las Américas este miércoles 8 de junio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió generar unidad a todos los líderes democráticos del hemisferio y dijo que la democracia es un “ingrediente esencial” para el futuro de la región.

Una refutación implícita hacia los líderes de las naciones que decidieron no asistir por el veto de Cuba, Venezuela y Nicaragua -países a los que Estados Unidos no invitó por considerarlos autoritarios y no democráticos-, y hacia los que tienen una mala relación con Estados Unidos. Los ausentes, por voluntad, decidieron enviar en su lugar a sus respectivos cancilleres como protesta por la decisión del país anfitrión, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, camina al podio para hablar durante la ceremonia de apertura de la Cumbre de las Américas el miércoles 8 de junio de 2022 en Los Ángeles. © Marcio Jose Sanchez / AP

Y sin hacer referencia a esta exclusión, Biden direccionó su discurso en un alegato a favor de la democracia, un sistema de gobierno que, señaló, está "bajo asalto" en el mundo.

"Nuestra región es grande y diversa. No siempre estamos de acuerdo en todo", dijo Biden. "Pero como somos democracias, trabajamos a través de nuestros desacuerdos con respeto mutuo y diálogo."

A pesar de ese llamado a la unidad, cuando Biden comenzó a saludar a los líderes extranjeros que asistieron, pocos eran jefes de Estado. En lugar del presidente de Guatemala, Biden estrechó la mano al canciller. Luego saludó al ministro de Asuntos Públicos de El Salvador, al canciller de Honduras y al secretario de Relaciones Exteriores de México.

La migración irregular es inaceptable: Biden

En cuanto a uno de los temas centrales de la Cumbre, el presidente estadounidense señaló en su discurso que "la migración segura y ordenada es buena para todas nuestras economías", pero las formas "ilegales" son inaceptables, en un momento en el que sigue en aumento los flujos de indocumentados que llegan a Estados Unidos. "Haremos cumplir nuestras fronteras a través de acciones innovadoras y coordinadas con nuestros socios regionales", dijo Biden.

Lo paradójico es que siendo la migración uno de los temas más importantes de la Cumbre, no cuente con la presencia de los líderes de los países de origen de los principales flujos migratorios hacia Estados Unidos: Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Venezuela.

Biden ha intentado aliviar muchas de las políticas de inmigración de línea dura que dejó su predecesor, Donald Trump, y utilizó sus primeros días en el cargo para hacer una propuesta de inmigración radical que habría dado la ciudadanía de EE. UU. a millones de personas que están sin documentos. Pero la propuesta se estancó en el Congreso y la atención del presidente se ha centrado, en gran medida, en otras cuestiones, incluida la inflación y la guerra de Rusia con Ucrania.

El nuevo pacto migratorio

A pesar de las ausencias, Biden aseguró que la llamada “Declaración de Los Ángeles sobre migración”, que se firmará el viernes -día final de la Cumbre-, permitirá articular un "nuevo enfoque" en el que todas las naciones del continente asumirán su "responsabilidad".

Esta Declaración es un breve llamado a la acción que se espera guíe a los países en uno de los temas más urgentes en torno a la migración: acoger a personas que huyen de la violencia y la persecución, y en busca de una mayor estabilidad económica.

Estados Unidos ha sido el destino más popular para los solicitantes de asilo desde 2017, planteando un desafío para Biden y para sus predecesores inmediatos, Trump y Barack Obama.

AMLO: México participa en la Cumbre “bajo protesta”

El Gobierno de Biden insiste en que la Cumbre puede tener éxito a pesar de la ausencia de varios líderes clave.

Sin embargo, las reacciones por el veto a Cuba, Nicaragua y Venezuela no cesan. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló este jueves que su país participa en la Cumbre de las Américas por medio del canciller Marcelo Ebrard, “bajo protesta” al reafirmar que no estuvo de acuerdo con que Washington excluyera a tres países.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa en su rueda de prensa matutina, el 16 de febrero, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). © José Méndez / EFE

AMLO aseguró que lo hacen “bajo protesta” porque “no aceptamos que se excluya a nadie, queremos la unidad de todos los países del continente americano en beneficio de nuestros pueblos”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa diaria, pero aclaró que no quiere alentar bloqueos ni discriminación.

Y subrayó que, si su Gobierno se queda callado, “la situación va a continuar”, por lo que se debe crear una nueva etapa al augurar “que en 30 años China va a tener el dominio del 70% del comercio global y América del Norte entre 4% y 10%... Entonces, ¿qué es lo más recomendable? (...) que nos integremos en América y se constituya en una región fuerte en lo económico y lo comercial …” puntualizó AMLO.

Con AP y EFE

