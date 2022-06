Ordenan a Petro y Hernández asistir a un debate presidencial antes de la segunda vuelta

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a los candidatos a la presidencia de Colombia Gustavo Petro y Rodolfo Hernández programar al menos un debate a más tardar el jueves 16 de junio. Hernández se había negado a someterse a un cara a cara con Petro antes de las votaciones del 19 de junio, pero esa decisión no caló en un grupo de ciudadanos que a través de una acción de tutela logró que el Tribunal ordenara su realización.

A cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia un fallo del Tribunal Superior de Bogotá ordena a los candidatos que "dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, soliciten y programen la realización de un debate presidencial (...) atendiendo los principios de igualdad e imparcialidad que rigen la actividad electoral".

Según el Tribunal, que les da la razón a los demandantes, "la trascendencia nacional que implica la elección del presidente de la República en nuestro Estado, el derecho de acceder a los medios de comunicación de los partidos, movimientos sociales, políticos y grupos significativos de ciudadanos, lleva implícito un deber frente al ciudadano de permitirle conocer a sus candidatos".

Esta medida se da por una acción de tutela presentada por un grupo de personas bajo los argumentos del derecho de los ciudadanos a "recibir información veraz e imparcial y a la dignidad humana", e inconformes con no ver a los candidatos en un cara a cara para conocer sus propuestas y visión de país. Ahora, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro deben programar de manera conjunta un debate este jueves 16 de junio.

El tribunal explicó que, si bien los programas de Gobierno han estado a disposición en las páginas web de los candidatos, "dicho mecanismo de comunicación por sí solo no se considera idóneo ni suficiente, porque no permite acudir a un gran número de electores que no tienen la posibilidad de acceder a internet, o no pueden ni entienden los postulados que se presentan por escrito".

En la tutela interpuesta se pedía que "se requiera a los candidatos a comparecer, organizar y planificar el o los debates, en un canal nacional televisivo o radial, se cumpla con la función de información acerca de su programa de gobierno", y que "el Consejo Nacional Electoral exhorte a los candidatos presidenciales para la presentación en los debates". La tutela pide, además, "como mínimo dos debates previos a las elecciones del 19 de junio de 2022 en horario no laboral".

Los demandantes de la realización del debate

Según Mauricio Urquijo, uno de los abogados que presentó la tutela, "el fallo es de ejecución inmediata y los recursos no tienen la posibilidad de suspender la orden", señaló en sus redes sociales.

🚨🚨🚨 ¡EXCELENTE NOTICIA!



Tribunal Superior de Bogotá acaba de concedernos la tutela que con @CataOpinando y otros actores interpusimos para que se haga el debate presidencial.



¡Gana la democracia! pic.twitter.com/Q8OhmxwmGs — Mauricio Urquijo (@LuisUrquijo) June 15, 2022

En el canal de YouTube de Urquijo, Catalina Sánchez Daniels, una de las demandantes, explicó que no fueron los únicos que presentaron una tutela, “se integraron alrededor de unas cuatro o cinco acciones de tutela encaminadas al mismo fin: que se nos reconociera que tenemos el derecho a ver y tener un debate presidencial antes de la segunda vuelta”, argumenta Sánchez Daniels.

Según la demandante, “el tribunal concluye que los dos candidatos si tienen la obligación de ir y asistir a un debate nacional utilizando toda la infraestructura de nuestro sistema nacional de medios, una red de comunicaciones que financiamos todos”.

Sánchez explica en el video que los fallos de tutela en primera instancia ya son de obligatorio cumplimiento. “No tenemos que esperar que va a pasar en la segunda instancia”, esto significa que “este fallo si puede ser impugnado por cualquiera de los dos candidatos que no se encuentre de acuerdo”.

Y, por tanto, “pese a esa impugnación los candidatos están obligados a cumplir el fallo en primera instancia. Quien lo incumpla, puede ser sancionado desde lo pecuniario hasta el arresto, sin perjuicio de responsabilidad penal, es decir que le pueden abrir un proceso penal por fraude a resolución judicial”, explicó Daniels.

Una vez conocido el fallo, el candidato Gustavo Petro señaló en su cuenta de Twitter está listo para el debate. Pero Rodolfo Hernández aún no se ha pronunciado.

La justicia ha ordenado realizar el debate presidencial entre candidatos. Es el derecho del pueblo. Estoy listo para ello. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2022

Luego de las votaciones en primera vuelta el pasado 29 de mayo, Rodolfo Hernández, el candidato independiente populista de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, anunció que no participaría en debates con Petro debido, según él, a motivos de seguridad y amenazas contra su vida.

Después, el 2 de junio agregó que no participaba en debates por considerarlos "dinámicas polarizantes y de odio". Razón por la que solo da entrevistas.

No asistiré a debates porque no voy a ser partícipe de estas dinámicas polarizantes y de odio.Presentaré mis ideas y propuestas en entrevistas y en mis redes sociales, hablando con los colombianos. Es momento de dejar de dividir y trabajar en la unión que necesita Colombia 🇨🇴🫂 pic.twitter.com/pVQvp7c3zA — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 2, 2022

En una entrevista con la emisora ‘W Radio’ el 10 de junio, el estratega político de Hernández, el argentino Ángel Becassino había explicado una de las razones por las que no asistían a los debates. “En algunas de las versiones de debate que nos estaban proponiendo, que quizás un debate donde parecería que entramos en una discusión de argumento y contrargumento, no son el mejor escenario para permitirle al electorado observar con claridad que está diciendo Rodolfo y que está diciendo Gustavo”, dijo.

Hernández también se opuso durante el trámite de la tutela

Bajo el argumento de que la asistencia a los debates no es una obligación para los candidatos, Rodolfo Hernández se pronunció en el trámite de esta acción oponiéndose a la tutela. Y agregó que su programa de gobierno lo ha explicado por otros medios que considera idóneos, exponiéndolo con un lenguaje claro y de fácil acceso a través de sus redes sociales.

El fallo del tribunal también señala que Petro se negó a participar en algunos debates durante la primera vuelta y Hernández en la segunda. Y resaltó que ambos se han negado a estos encuentros en alguna ocasión a lo largo de la campaña electoral.

Suspendo mi presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto.



Actuaremos con prudencia máxima y pedimos a las veedurías internacionales actuar con prontitud.



En este momento no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2022

Asociaciones de medios piden a los candidatos respeto por el papel de la prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se unió este miércoles a otras organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Asociación de Medios de Información (AMI), Voces del Sur, e IFEX-ALC (una alianza regional de miembros de IFEX en América Latina y el Caribe) para expresar su preocupación por el asedio contra la prensa colombiana durante la campaña presidencial.

#ComunicadoFLIP | La FLIP, con otras 4 organizaciones internacionales, alertamos sobre los riesgos de la retórica contra los medios en las #elecciones en Colombia. Esto crea un ambiente que disuade del ejercicio de la libertad de prensa.



🧵Abrimos hilo.

👉🏽https://t.co/ehI9UhCuoN pic.twitter.com/TxnISgl0QC — FLIP (@FLIP_org) June 15, 2022

A través de una declaración, piden a los candidatos que cesen su "retórica" anti-periodismo, respeten el papel de la prensa y muestren más "tolerancia" frente a las críticas.

La declaración señala que tanto la campaña de Petro como la de Hernández "han tenido expresiones reiteradas que obstaculizan el escrutinio de la prensa sobre los candidatos, sus programas, sus aliados y sus financiadores".

En el comunicado de las organizaciones se lee que "esto crea un ambiente que intenta disuadir del ejercicio de la libertad de prensa, reduce la diversidad de información y limita el contenido al que puede acceder la ciudadanía. También siembra inquietudes profundas sobre cuál será el clima para la labor periodística bajo el gobierno que resulte elegido el próximo 19 de junio", subrayan.

Colombia celebrará el domingo 19 de junio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en medio de un empate técnico en la mayoría de las encuestas de intención de voto, lo que vislumbra una disputa codo a codo en las urnas.

Con EFE, medios locales e IFEX

