Desaparecidos del Amazonas: ¿quiénes eran Dom Phillips y Bruno Pereira?

▪️ A @funaioficial vem a público, com imenso pesar, lamentar o falecimento do servidor Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, que estavam desaparecidos após saírem em expedição no Vale do Javari (AM).



➡️ Leia a nota completa: https://t.co/nFWOWI7Qn2 pic.twitter.com/oavpFDcZne