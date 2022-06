Garantes llaman a Lasso a continuar las negociaciones con la Conaie

Guillermo Lasso ofreciendo rueda de prensa. AFP - BOLIVAR PARRA

Texto por: Melissa Chávez Rincón 9 min

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en un mensaje emitido en cadena nacional este martes 28 de junio, anunció que el Gobierno no continuará con las conversaciones que se adelantaban desde el pasado lunes con la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por considerar que no puede dialogar mientras no existan garantías.