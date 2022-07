Análisis: Argentina, una coalición de Gobierno en tensión constante y un contexto económico crítico

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (izq.) y el presidente Alberto Fernández hablan durante la celebración del centenario de la empresa estatal argentina de petróleo y gas YPF en Villa Martelli, Buenos Aires, el 3 de junio de 2022. AFP - JUAN MABROMATA

Texto por: Natalio Cosoy Seguir 10 min

La coalición de Gobierno de Argentina no logra encontrar puntos decisivos de acuerdo, todo en un contexto de dificultades económicas, con una inflación que no parece tener freno y tensiones cambiarias. El sábado pasado renunció el histórico ministro de Economía de Alberto Fernández, echando más leña al fuego. Pero la crisis no comenzó ahora.