Fue capturado el capo del narcotráfico mexicano Rafael Caro Quintero; EE. UU. buscará su extradición

Rafael Caro Quintero, fundador del Cartel de Guadalajara, y uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, fue detenido por la Marina mexicana en el estado de Sinaloa. Quintero era buscado por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un agente especial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en 1985, en México. Estados Unidos ofrecía 20 millones de dólares de recompensa por su captura, y ahora buscará su extradición inmediata.

Rafael Caro Quintero fue detenido en la localidad de Choix, en el estado de Sinaloa, informó la Marina mexicana en un breve comunicado. La operación fue realizada por la Fiscalía General de la República en coordinación con la Marina de México. El capo fue detenido con "fines de extradición".

Quintero era uno de los diez fugitivos más buscados del FBI, en Estados Unidos, y la recompensa por su captura se elevaba a 20 millones de dólares, la más alta que la agencia antidrogas de EE. UU. (DEA) ofrecía por un criminal mexicano. Según el FBI, Quintero habría asesinado en los años 80 a un agente especial de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, una caso que obsesionaba a la agencia estadounidense.

Caro Quintero, de ahora 69 años, fue uno de los principales capos en los años ochenta y de los primeros en traficar droga a gran escala hacia Estados Unidos.

Desde la nación norteamericana, el Gobierno anunció este viernes que pedirá la extradición inmediata del capo mexicano del narcotráfico.

“Pediremos su extradición inmediata a Estados Unidos para que sea juzgado por sus crímenes en el mismo sistema de Justicia que el agente especial Camarena murió defendiendo”, indicó en un comunicado el fiscal general de EE. UU., Merrick Garland.

“No existe escondite para alguien que secuestra, tortura y asesina a un agente de la ley estadounidense. Estamos profundamente agradecidos a las autoridades mexicanas por su captura y detención de Rafael Caro Quintero”, añadió el fiscal general.

Trayectoria

Rafael Caro Quintero nació el 3 de octubre de 1952 en el estado de Sinaloa. Contó que su familia era muy pobre, lo que le obligó a cultivar marihuana tras la muerte de su padre.

En 1978, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, fundó la primera organización criminal mexicana dedicada exclusivamente al narcotráfico, el Cartel de Guadalajara. Tenía el objetivo de transportar opio, marihuana, y posteriormente, cocaína a los Estados Unidos. Esto le permitió amasar una gran fortuna, valorada en 500 millones de dólares en los años 80.

Caro Quintero está acusado de haber secuestrado y asesinado al agente de la DEA Enrique Camarena, así como al piloto mexicano Alfredo Zavala, en febrero de 1985, en el estado de Jalisco.

Camarena había conseguido infiltrarse en su Cartel y sobrevolaba los terrenos de la droga con el piloto. El agente estadounidense permitió desmantelar una gigantesca plantación de marihuana, lo que representó un duro golpe económico para la organización.

Tras los hechos, Caro Quintero fue detenido en Costa Rica y condenado a 40 años de prisión, los cuales cumplía en una cárcel mexicana. Sin embargo, tras 28 años entre rejas, el capo fue liberado en agosto de 2013 por un complicado tecnicismo legal, algo que Estados Unidos nunca perdonó.

Quintero también se defendió del asesinato de Camarena: "No lo secuestré, no lo torturé, no lo maté", dijo en una entrevista desde la clandestinidad con el semanario mexicano 'Proceso' en julio de 2016, añadiendo, "estuve en la escena del crimen, esa es mi única participación".

En ese momento, el capo dijo también, "lo único que busco es paz y le pido perdón a la sociedad de México por los errores que cometí".

Según el FBI, Rafael Caro Quintero sigue siendo una amenaza para el tráfico de estupefacientes, lo que podría llevar a su extradición.

