La Fiscalía de Perú abre la cuarta investigación en un año contra el presidente Castillo

La Fiscalía de Perú informó este jueves sobre la puesta en marcha de una nueva investigación preliminar en contra del presidente del país, Pedro Castillo, por presuntos delitos contra la Administración de Justicia y encubrimiento personal. Esto luego que el pasado martes el exministro del Interior, Mariano González, lo acusara en declaraciones a los medios de obstrucción a la Justicia. Es la cuarta investigación contra el mandatario en poco menos de un año en el cargo.

A través de su cuenta en Twitter, la Fiscalía de la Nación peruana informó que inició una investigación en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto delito contra la Administración de Justicia y Encubrimiento Personal.

“El objeto de la misma son los recientes hechos referidos a los cambios en el sector interior”, puntualizó el Ministerio Público.

El pasado martes en la noche, Castillo anunció a través de su cuenta en Twitter la destitución de Mariano González como ministro del Interior. Esto tan solo 15 días después de haber asumido el cargo.

Para explicar las razones de la destitución, este jueves, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Aníbal Torres, compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, asegurando que la razón del despido fue que González no tenía como prioridad la lucha contra la inseguridad ciudadana.

"Había un problema grave con el ministro del Interior, quien no dio respuestas satisfactorias. A lo que acordamos realizar un consejo extraordinario dedicado exclusivamente a la inseguridad ciudadana, se realizó y él insistió en que no hay inseguridad ciudadana y que ésta es solo una percepción", puntualizó Torres.

Además aseguró que el exministro “no tuvo la menor intención de materializar el decreto de emergencia” anunciado para Lima, Trujillo y Callao, por la inseguridad ciudadana.

Explicó que el tema es una cuestión de “prioridad para la población peruana”, por lo que no tenía sentido que González no tuviera voluntad para luchar contra ese flagelo y señaló además que no se van a encontrar pruebas de que el presidente intentara obstruir la justicia porque “no las hay”.

González reitera las acusaciones ante el Congreso

Sin embargo, González que también habló este jueves ante el Congreso, reiteró las acusaciones que hizo a la prensa el martes luego de ser destituido y que desataron el inicio de la investigación.

"Yo no tengo hoy ninguna duda del compromiso que el señor tiene con la corrupción. Y no tengo ninguna duda de que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de la Justicia", dijo el martes el exministro a medios locales.

Según el extitular de Interior, las diferencias con Presidencia se generaron luego de que González anunciara la creación de un equipo policial especial para encontrar a tres personas que están investigadas por la Fiscalía por corrupción y que se encuentran prófugas desde junio. Según el exministro, las acciones del presidente estarían encaminadas a impedir la búsqueda y captura de los imputados.

“Recibí fue una queja normal porque él (el presidente peruano Pedro Castillo) no estaba de acuerdo con mi decisión. El presidente nunca me dijo que no capturara a los fugitivos, pero sí cuestionó mi decisión de ir tras ellos”, declaró Mariano González.

Los implicados son el exministro de Transportes, Juan Silva; el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco; y un sobrino del presidente, Fray Vásquez; quienes presuntamente participaron en un caso de corrupción en donde también está siendo investigado Castillo.

Aparentemente, los acusados integraban una organización criminal que entregaba dinero ilícito al mandatario nacional para conseguirle asignaciones de obras de infraestructura a empresas privadas.

Castillo: “No tenemos tiempo para entretenernos”

Ante las declaraciones y la investigación que adelanta la Fiscalía, el mandatario de Perú declaró este jueves frente al palacio presidencial y señaló que estaba ocupado dirigiendo el país, por lo que no tenía tiempo para nada más.

"No tenemos tiempo para entretenernos en otras cosas. No estamos para hacer un circo, el país nos ha puesto aquí para trabajar por la salud, el desarrollo, la lucha frontal contra la corrupción y las grandes brechas dejadas por gobiernos anteriores", aseveró Castillo.

Saludó además la revisión que se está realizando en el Congreso sobre el comité general y aseguró: "No nos involucraremos en esta acción porque respetamos su independencia. Espero que la próxima comisión general camine de la mano con nosotros y responda a las necesidades mayores del país”.

Este 28 de julio Castillo cumplirá un año en el poder. Sin embargo, con esta acción por parte de la Fiscalía ya serían cuatro investigaciones en su contra, en donde se le acusa de presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares; por presunta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública; y por presuntamente haber plagiado su tesis universitaria.

El Parlamento está considerando nuevamente presentar en los próximos días un nuevo pedido de vacancia del presidente, que sería el tercero en lo que va de mandato.

Con información de Reuters, EFE y AFP

