Críticas en la política española por gesto del rey Felipe VI ante la espada de Bolívar

No paran las críticas por el gesto del rey Felipe VI de no ponerse de pie ante el paso de la espada de Bolívar en la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. En España, el partido Podemos, socio minoritario de la coalición gobernante, pide que Madrid se disculpe y señala la acción del monarca como una “falta de respeto grave”. Desde el Gobierno responden que el hecho es “intrascendente”.

“Que Madrid se disculpe”, es el pedido del partido español de izquierda Podemos, socio minoritario de la coalición de gobierno, por el gesto del rey Felipe VI de no ponerse en pie ante el paso de la espada del libertador Simón Bolívar -el arma de combate que utilizó en la guerra de independencia contra la Corona española- durante la ceremonia de investidura del domingo del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La situación se registró cuando en esa ceremonia, cargada de simbolismos, Petro ordenó, como primer acto de su Gobierno, que la espada de Simón Bolívar (que la guerrilla del M-19 -en la que Petro militó- robó en 1974 como su primer acto simbólico y entregó cuando se desmovilizó en el Gobierno de Virgilio Barco) fuera llevada a la tarima.

No estaba porque el presidente saliente, Iván Duque, desestimó la petición que Petro le hizo cuando se reunieron después de su victoria en la segunda vuelta, bajo el argumento de motivos de seguridad.

Cuando la espada llegó, luego de 40 minutos de espera, todas las autoridades extranjeras invitadas se pusieron de pie en señal de respeto, pero el rey Felipe VI se quedó sentado mientras la espada de Bolívar pasaba. Situación que ha desencadenado una ráfaga de críticas no solo con eco en los medios colombianos, también en los españoles.

La izquierda española arremete contra el monarca

La izquierda arremetió contra el monarca por no levantarse cuando pasó la espada de Simón Bolívar. Ante este acto, la colectividad de izquierda, parte del Gobierno de coalición de España y critica de la monarquía, se fue lanza en ristre contra el Felipe VI.

En su cuenta de Twitter arremetió contra el monarca: “La espada de Bolívar representa la soberanía de Latinoamérica. El rey Felipe VI ha sido el único jefe de Estado que ha permanecido sentado a su paso. Una falta de respeto grave que requiere disculpas de parte de nuestro país”.

Acto seguido, otros miembros de Podemos criticaron el accionar. Pablo Fernández, portavoz de Podemos dijo que “la falta de respeto de Felipe VI a un símbolo de la libertad de América Latina es un episodio más de una monarquía decrépita que representa únicamente a los sectores más reaccionarios y ultras de España”.

El revuelo también fue impulsado por Ione Belarra, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales que también pidió una disculpa ante el gesto de Felipe VI, quien permaneció sentado y sin aplaudir a diferencia de otras autoridades.

“La toma de posesión de Petro y Márquez inaugura el primer gobierno colombiano al servicio de su pueblo. Nuestro papel era mostrar todo el respeto y apoyo al proceso democrático recorrido. Es inexplicable lo ocurrido y merece una disculpa”, expresó en sus redes sociales.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también criticó la “falta de respeto” del rey, que según su opinión ha practicado el monarca al permanecer "sentado ante la espada de Bolívar, que representa la independencia y la soberanía de tantos pueblos latinoamericanos que ya no son vasallos. Menuda falta de respeto. Luego que por que gusta tanto este rey a los ultraderechistas de VOX”, escribió en redes sociales.

Echenique, además, avanzó que preguntará al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, si el "acto irrespetuoso de Felipe VI en Colombia fue refrendado o no".

En esta misma línea, Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, también se ha mostrado muy crítico con el gesto que el rey Felipe tuvo en Colombia.

De hecho, publicó un artículo en la revista ‘Ctxt Contexto y Acción’ en el que señaló que lo ocurrido en Bogotá es un gesto político que no admite discusión. “Nos quedaremos con la duda de qué quiso expresar Felipe VI al no ponerse en pie. No creo que la Casa del Rey nos explique el porqué”.

Líneas antes había escrito que “los demócratas debemos tomar nota de la osadía de Felipe VI en Bogotá porque significa muchas cosas. No fue, ni mucho menos, un gesto improvisado de soberbia senil como el tristemente famoso “por qué no te callas” que expresó el rey Juan Carlos I, el 10 de noviembre de 2007, dirigida al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como reprimenda tras las reiteradas interrupciones en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.

El Gobierno español ha pedido no quedarse en “temas intrascendentes”

Todos estos pedidos de disculpas y explicaciones han resonado en la política española, pero también han causado división.

Al ser preguntado este martes 9 de agosto si el rey debió ponerse de pie ante el paso de la espada de Bolívar, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, respondió que “no debemos detenernos en detalles sin demasiada trascendencia y totalmente menores, cuando lo importantes es que se abre una nueva etapa de relaciones con Colombia”, zanjó Bolaños restando importancia a las criticas por sus socios de Gobierno.

En la cascada de reacciones, el ministro de Cultura, el socialista Miquel Iceta, tildó el episodio de “polémica veraniega” y considera “absolutamente disparatado y desproporcionado” que España deba pedir disculpas por el gesto como lo han pedido Podemos y otras formaciones regionalistas e independentistas.

“Yo no sé si me pasa una espada por delante, si me levante o no”, dijo a la radio pública ‘RNE’ el ministro de Cultura, argumentado que se trató de una cuestión sin importancia.

Renglón seguido, comparó el hecho con aquellos que reclaman que España pida disculpas por el descubrimiento de América. “Yo siempre digo que lo que no estamos a tiempo es de decirle a Colón que se dé la vuelta”.

Entre este rifirrafe de oposición y Gobierno que deja al rey Felipe VI en la palestra pública por su gesto y por no recibir aún ninguna explicación, queda grabado el simbolismo que la espada de Bolívar representa para las naciones que libertó:

Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú y su carga de una fuerte simbología, incluso para Gustavo Petro.

“Llegar aquí junto a esta espada, para mí es toda una vida”, dijo Petro, el primer presidente de izquierda en el país andino. “Quiero que nunca más esté enterrada, retenida y que solo se envaine -como dijo su dueño, el libertador- cuando haya justicia en este país. Que sea del pueblo, es la espada del pueblo”, agregó. Un tipo de reflexión que simboliza en el arma las luchas de la izquierda latinoamericana.

Con AFP, AP y medios locales

