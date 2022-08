Perú: Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se entregó a la Fiscalía tras algunas horas prófuga

La cuñada del presidente peruano, Yenifer Paredes, llegó por su cuenta a la Fiscalía de la Nación este miércoles. Su entrega voluntaria se da un día tras la expedición de una orden de detención en su contra y después de que las autoridades del país no la encontraran en el Palacio de Gobierno. Más temprano, Pedro Castillo había denunciado un "‘show’ mediático" en contra de su familia.

Los reflectores de Perú apuntaban a Yenifer Paredes, la cuñada del presidente peruano Pedro Castillo. Las autoridades del país andino desconocían su paradero. La buscaban después de recibir una orden de detención en su contra en la tarde del martes 9 de agosto.

Pero este miércoles, otro capítulo de la constante crisis que toca al mandatario se abrió luego de la entrega voluntaria de su cuñada en las oficinas del Ministerio Público de la Nación.

Según medios locales, Paredes se encuentra en la sede de la Fiscalía peruana en estos momentos.

“En este momento dentro de su edad, su coraje y valentía se encuentra en la Fiscalía para apersonarse y entregarse a la fiscal”, señaló José Dionisio, el abogado de Paredes a 'RPP'.

Dionisio dio detalles de las razones por las que no fue encontrada por las autoridades del país que ingresaron en su búsqueda al Palacio de Gobierno el martes.

La detención de Paredes pone, de nuevo, en la cuerda floja al mandatario peruano. Se le acusa de ser testaferro de una red de corrupción que encabezaría el presidente.

Una investigación que se derivó de un reportaje publicado por ‘América Televisión’ en donde la joven le informaba a miembros de una comunidad del distrito de Chota, Cajamarca, noroccidente de Perú, que debía censarlos para construir una obra de saneamiento. Sin embargo, Paredes no tiene un cargo en el Gobierno.

Un "show mediático"

Más temprano Castillo había catalogado de "show mediático" el manejo que se le había dado a la orden de detención de su cuñada. El mandatario agregó “quieren doblegarnos, quieren quebrarnos”.

En paralelo, el abogado encargado de la defensa legal del presidente, Benji Espinoza, anunció su renuncia.

"He tomado la decisión de renunciar a la defensa del señor presidente y la primera dama. En este tiempo he dedicado todas mis fuerzas en la defensa del debido proceso en el marco del principio de presunción de inocencia atendible a cada ciudadano de la república", aseguró en su cuenta de Twitter. Sin embargo, no precisó los motivos que lo llevaron a tomar dicha determinación.

Noticia en desarrollo…

