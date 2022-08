Vicepresidente paraguayo se retracta y dice que aún no renunciará

Hugo Velázquez, el segundo al mando de la nación suramericana, fue señalado por Estados Unidos por presuntos “actos significativos de corrupción”. El funcionario respondió inicialmente que se apartaría de su cargo y de su precandidatura presidencial. Pero ahora, sostiene que continuará sus funciones, pues no se conoce una denuncia formal en su contra.

Un paso atrás dio Velázquez al retractarse de la decisión que tomó la semana pasada. El vicepresidente de Paraguay afirmó en su momento que se apartaba del cargo tras ser acusado por Estados Unidos de presuntamente cometer actos de corrupción.

Pero ahora, la fórmula del mandatario Mario Abdo Benítez dio a conocer que solicitará pruebas a los organismos correspondientes de las imputaciones que se le vinculan y que todavía no abandona su cargo, pues no hay denuncias formales en su contra, como lo explicó a la radio local ABC Color.

"He decidido no renunciar a la Vicepresidencia de la República debido a que, como a cualquier ciudadano paraguayo, me ampara el derecho constitucional al debido proceso y fundamentalmente la presunción de inocencia", puntualizó.

En concreto, Estados Unidos lo incluyó en su lista Engel por presunta corrupción. Washington lo acusa de sobornar a un funcionario público por medio de su colaborador cercano Juan Carlos Duarte, quien además fue asesor jurídico de la entidad binacional Yacyretá (EBY). Según el embajador estadounidense en Asunción, Marc Ostfield, Duarte, a pedido del vicepresidente Velázquez, "ofreció un soborno de más de un millón de dólares" a un funcionario público, con la presunta intención de "obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros".

Pero este jueves, el vicepresidente aseguró que no tenía una causa abierta por parte de Ministerio Público de su país y que solicitará “datos concretos” a la representación diplomática de Washington. "Recurriré incluso a las instancias judiciales estadounidenses para limpiar mi nombre y el de mi familia", afirmó el funcionario.

"Lo único que yo quiero tener primero a la vista es la denuncia real. Si existe tal denuncia, en qué estamento está", insistió el funcionario, quien admitió que llegó a temer que pudiera ser víctima de un "montaje".

Adiós a la candidatura presidencial

Hugo Velázquez era la principal carta del Partido Colorado para aspirar a la Presidencia de la nación, hasta el 12 de agosto que anunció que se retiraría por los señalamientos de Estados Unidos. Y este jueves, ratificó su decisión de abandonar la carrera por la candidatura.

En este sentido, el presidente del Senado calificó ese paso como una postura personal, aunque no ha recibido una carta formal oficializando el paso al costado.

La vacante a las presidenciales fue ocupada por Arnoldo Wiens, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Sin embargo, en los pasillos del Senado, los miembros de la tolda política del vicepresidente afirman que la renuncia a la candidatura “está en suspenso”.

El embajador de Estados Unidos “no puede en una conferencia de prensa decidir la vida política y también institucional del país”, afirmó la senadora oficialista Lilian Samaniego, quien criticó que para el nivel de la denuncia que se formuló se necesitan tener “elementos” y “pruebas reales”. Por su parte, otro miembro del partido pidió un juicio político, mientras la oposición exige por su renuncia.

