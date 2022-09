Brasil: demoscopia consolida opciones electorales de Lula da Silva para la primera vuelta

Una mujer habla por teléfono frente a las pancartas de los candidatos presidenciales Lula da Silva y el presidente Jair Bolsonario, en Brasilia, el 16 de agosto de 2022. © Reuters

Texto por: Andrés Granadillo 4 min

Según la firma encuestadora 'Datafolha', el rechazo del actual mandatario, Jair Bolsonaro, va en aumento. La intención de voto da como ganador al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien vencería sobre su contendor con el 45%, un resultado que, no obstante, no evita el balotaje. Los expertos sostienen que la cuestionada gestión en la pandemia y la profunda crisis que vive Brasil pueden ser elementos clave para la no reelección del ultraderechista.