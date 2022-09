El huracán Ian deja al menos dos muertos en Cuba, que trabaja por restablecer su red eléctrica

En Cuba, el paso del huracán dejo dos personas muertas, además de daños materiales y un apagón de electricidad que afectó a 11 millones de personas. Las autoridades trabajan en restablecer la red eléctrica, que ya ha sido puesta nuevamente en funcionamiento en algunos sectores.

Vientos de 200 km/h dejaron devastación a su paso por el extremo occidental de Cuba. Tras el paso del huracán Ian, al menos dos personas perecieron en la provincia de Pinar del Río: una mujer, quien murió cuando se derrumbó encima de ella una pared y un hombre, que falleció cuando colapsó el techo de su vivienda.

Este martes, el presidente, Miguel Díaz-Canel, quien visitó varios lugares afectados, dijo desde su cuenta de Twitter que "los daños son grandes, aunque aún no se han podido contabilizar. Ya está saliendo ayuda de todo el país. Tengan la certeza de que nos vamos a recuperar”.

Árboles y postes de luz fueron arrancados del suelo por los fuertes vientos y terminaron sobre vehículos y viviendas. Los campos de cultivo terminaron inundados y algunas de las viviendas inhabitables.

Entre los daños materiales ocasionados por el huracán, se sumaba en la mañana la falta de electricidad en toda la isla por el fallo total del Sistema Eléctrico Nacional. Aunque ya hay reportes que ha retornado el servicio en algunos lugares, como La Habana, Holguín y Las Tunas.

Para mejorar el servicio eléctrico, Bruno Rodríguez, el canciller cubano dijo en Twitter que "tras los estragos del huracán Ian, se trabaja sin descanso en el arranque y conexión de microsistemas, para echar a andar las termoeléctricas y luego sincronizarlas con el sistema eléctrico nacional".

Temor por la pérdida de alimentos en medio de la crisis y la escasez

Los 11 millones de habitantes de Cuba, ya afectados por la creciente escasez de alimentos y medicinas debió enfrentarse a que la comida que guardan en sus congeladores y neveras pudiera echarse a perder por la falta de suministro eléctrico.

También se enfrentan a no poder cocinar en las estufas eléctricas, a estar incomunicados, ya que las antenas celulares no están funcionando, y a no tener agua potable si utilizan bombas de extracción en sus casas.

Precisamente, esto le ocurrió a Anahy, quien vive en un edificio en La Habana que alcanzó a inundarse debido a la fuerza de las olas. "En este edificio vivimos 25 familias y todos estamos igual. No hay luz ni agua: solo queda seguir adelante", dijo la ciudadana.

Venezuela, Nicaragua, México y Bolivia han mostrado su solidaridad con Cuba y prometieron ayudar a la isla.

Migrantes cubanos desaparecidos ante la costa de Florida en medio del temporal

Entre tanto, las autoridades estadounidenses reportaron que buscan a 20 migrantes cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos en una embarcación que naufragó debido a la fuerza de los vientos.

La Guardia Costera del país dijo que había rescatado a tres de estos ciudadanos, que fueron llevados a un hospital local por síntomas de agotamiento y deshidratación.

Otros cuatro migrantes cubanos llegaron nadando a la costa de Florida tras naufragar su embarcación, todos ellos fueron hospitalizados, de acuerdo a información de medios locales.

Las autoridades estadounidenses hicieron un llamado para que los cubanos no intenten llegar al país norteamericano por mar en medio de los fuertes oleajes que ha provocado la tormenta.

Con EFE y Reuters

