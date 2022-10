Jair Bolsonaro, el 'Trump tropical' que llega debilitado a las elecciones presidenciales

Perfil

Jair Bolsonaro hizo campaña para su reelección en un contexto de polarización sin precedentes en Brasil. El actual presidente ultraderechista, descrito como 'el Trump de los trópicos' va más allá del personaje extremo y a veces grotesco: es un hombre político complejo y un buen estratega. Tras 4 años de mandato y una gestión catastrófica del Covid-19, llega debilitado a las elecciones presidenciales del 2 de octubre, pero pretende utilizar todas sus herramientas para mantenerse en el poder.

Jair Bolsonaro creó su imagen alrededor del 'antiestablishment', nunca intentó esconder su falta de cultura general y se construyó como un personaje político en oposición a las élites y a los más educados y formados. Bolsonaro es frecuentemente comparado con Donald Trump por su uso de las redes sociales y la manipulación de la información, sus teorías conspirativas, sus escándalos y su discurso abiertamente misógino, racista y homofóbico.

Sin embargo, el personaje no puede estar reducido a una caricatura de él mismo, Bolsonaro es también el reflejo de una parte de la sociedad brasileña. Una sociedad muy polarizada, con altas tasas de ineducación, pobreza, violencia y feminicidios que sale de la crisis del Covid-19 con una fuerte recesión económica.

En medio de una atmósfera nostálgica de la dictadura, los manifestantes, la gran mayoría sin usar mascarillas, clamaron a lo largo del día que Bolsonaro estaba conduciendo el país a "una nueva independencia", el 08 de septiembre de 2021. © Pilar Olivares / Reuters

Jair Bolsonaro -que había prometido una "deconstrucción", una lucha contra la corrupción y más seguridad- es muy criticado respecto al balance de su mandato, lo que le aleja de las posibilidades de victoria en los comicios del domingo.

"En términos de medio ambiente, educación, salud, seguridad pública y cultura, es catastrófico", afirma Anthony Pereira, especialista en América Latina de la Universidad Internacional de Florida (EE. UU.). En los sondeos recientes, Bolsonaro reúne alrededor del 33% de la intención del voto, mientras que su gran rival, el expresidente Lula da Silva, llega al 47%.

No obstante, Bolsonaro sigue disfrutando de una buena base electoral, compuesta por ultraconservadores, del ejército, de los anti-izquierdistas, de buena parte de los evangelistas y de los lobbies agroalimentario y armamentístico. Al igual que Donald Trump, tras su derrota en diciembre de 2020, Bolsonaro ya cuestionó la validez del voto electrónico y se espera que refute los resultados de las presidenciales en caso de derrota. Él, que se describe como un demócrata, podría poner en riesgo la democracia brasileña.

De Eldorado al Congreso

Jair Bolsonaro creció en una familia humilde en Eldorado, un pueblo remoto situado a 250 kilómetros al suroeste de São Paulo y lejos del estilo más elegante de la costa. De un padre alcohólico y ausente, se construyó en oposición con este modelo y estuvo muy presente al lado de su familia y de sus cinco hijos. Una familia que más tarde se convertiría en un clan que le prestaría un gran apoyo en su carrera política.

Bolsonaro creció en medio de la dictadura militar que duró de 1964 a 1985 y no escondió su nostalgia por esta época. Con la ambición de entrar en el ejército, salió de Eldorado a finales de los años setenta y se presentó en una escuela de cadetes en la ciudad de Resende, en el estado de Río de Janeiro. Según un documento secreto de 1980 del Ejército, que dio a conocer el diario brasileño 'Folha de Sao Paulo', sus superiores lo describieron así: “trato agresivo, ambicioso e irracional”.

Jair Bolsonaro en la academia militar en 1977. Jair Bolsonaro / perfil de Facebook

Apoyados por los militares, decidió lanzarse en política a finales de la década de 1980. Después de ser concejal en Río de Janeiro, fue electo diputado en 1990 y así llegó al Congreso, donde permaneció 27 años. “Bolsonaro fue un diputado de poco impacto, no era un líder de partido político, ni participó en grandes proyectos como congresista o en comisiones importantes. Él era un diputado de bajo clero que tenía una buena relación con los militares”, explica Michael López Stweart, analista político y director de Arko Advice. Sólo dos de sus proyectos de ley se convirtieron efectivamente en legislación.

En 2018, el candidato de extrema derecha con el lema "Brasil por encima de todo, Dios por encima de todo", se convirtió en el nuevo presidente con el 55% de los votos. Fue elegido con un programa económico ultraliberal pero también ultraconservador, basado en la lucha contra la corrupción y que actúa de mano con el lobby agroalimentario.

Los partidarios del candidato presidencial de extrema derecha Jair Bolsonaro, celebran frente a su casa en Río de Janeiro, Brasil, después de que ganó las elecciones presidenciales de Brasil, el 28 de octubre de 2018. © Mauro Pimentel / AFP

Un personaje machista, racista, misógino y ultraconservador

Ya no se cuentan las bombas que lanzó Jair Bolsonaro en sus intervenciones públicas. Con su programa ultraconservador, ataca tanto a los derechos reproductivos, como a los derechos LGBTQI+. "No voy a combatir ni discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle los voy a golpear", dijo. Bolsonaro es también abiertamente racista, atacando a los negros y abandonando por completo a las poblaciones indígenas.

Bolsonaro defiende una visión tradicional de la familia y cuenta con el apoyo del voto evangélico, que representa más del 20% del electorado del país. Sin embargo, últimamente, Lula ha logrado ganar terreno dentro de este grupo influyente.

El actual presidente es abiertamente misógino. "No te violaré, porque no te lo mereces", hace parte de algunas de sus frases más famosas. Es lo que respondió en 2003 a la diputada de izquierdas Maria do Rosário después de que le llamara "violador". En 2017, también explicó: "Tengo cinco hijos, fueron cuatro chicos, luego para el quinto tuve un momento de debilidad y fue una chica la que se presentó".

Cientos de mujeres participan en una protesta en Brasilia el 13 de diciembre de 2019 contra el aumento de la violencia sexual en el país. © Beto Barata / AFP

Declaraciones que sus seguidores justifican por su "sentido del humor" o que directamente acusan a los medios de comunicación de inventar. Pero su discurso también se inscribe en la cultura machista de un país donde en 2021, una violación (oficialmente reportada) tuvo lugar cada diez minutos y donde una mujer fue asesinada cada siete horas.

Si Bolsonaro carece de cultura general y, muchas veces, de sentido común, no lo esconde e incluso lo usa políticamente porque sabe que una gran parte de la población brasileña se puede reconocer en esto.

Una estrategia política que es el reflejo de la de Donald Trump

Además de compartir una atracción común para las declaraciones escandalosas y misóginas, Donald Trump y Jair Bolsonaro usan una estrategia política similar en muchas formas. Como Trump, Bolsonaro utiliza las redes sociales para llegar a su público y para manipular la información. Uno de sus hijos es especialista en la utilización de las redes sociales y le ayudó a manipular la opinión pública durante la campaña electoral de 2018, con la difusión masiva de noticias falsas.

Bolsonaro también descredita a los medios de comunicación tradicionales y pocas veces hace conferencias de prensa, ya que prefiere expresarse directamente en sus redes.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, organiza una sesión de fotos con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, antes de asistir a una cena de trabajo en el resort Mar-a-Lago en Palm Beach, el 7 de marzo de 2020. © Tom Brenner / Reuters

De cara a las elecciones del domingo, para las cuales Bolsonaro no llega de favorito, el candidato a la reelección ha puesto en duda repetidamente la validez del voto electrónico -algo que existe en Brasil desde 1996-. El actual presidente ha sembrado dudas sobre si reconocerá una eventual derrota, lo que aumentó aún más la tensión ya existente de este contexto electoral.

Al igual que Donald Trump, Bolsonaro defiende el derecho a llevar armas con la excusa de querer hacer de su país un lugar más seguro y de devolver a la gente su plena libertad. De una forma, que solo añade más tensión a estas elecciones, logró armar masivamente el país durante sus 4 años de mandato. Los permisos de tenencia de armas se han disparado un 474% de 2018 a 2022, en lo que sigue siendo uno de los países más violentos del mundo.

Su gran diferencia con Donald Trump, sin embargo, es su estatus social. Trump siempre se ha presentado como un empresario exitoso y un millonario orgulloso, mientras que Bolsonaro surgió del mundo de las clases medias y populares. Sin embargo, con su balance económico y las tasas de pobreza en el país, ha perdido una parte de este electorado y llega debilitado a las elecciones.

Un balance presidencial muy criticado

Lo que más marcó el mandato de Jair Bolsonaro fue la crisis de Covid-19, que manejó extremadamente mal y que le costó una pérdida de popularidad y apoyos. Bolsonaro compartió teorías conspiratorias, minimizando los riesgos relacionados al virus, apoyando el uso de la cloroquina y negando los beneficios de la vacuna. Para mantener su país abierto y supuestamente defender su economía, se opuso a los confinamientos.

En las protestas que se extendieron por al menos 400 ciudades del país, los manifestantes condenaron el manejo de la pandemia por el presidente del país, Jair Bolsonaro. © Eraldo Peres/AP

La pandemia de Covid-19 provocó más de 600.000 muertes en este país. Es el segundo país con mayor número de muertes relacionadas con la pandemia después de Estados Unidos, con una población mucho más joven y unas cifras oficiales que subestiman la realidad. La comisión parlamentaria de investigación del Senado brasileño sobre el Covid-19 lo acusó, entre otras cosas, de crímenes contra la humanidad por su gestión de la pandemia.

Jair Bolsonaro fomentó el lobby del agronegocio en áreas teóricamente protegidas de la Amazonía, aumentando el número de incendios para cultivar la tierra. La deforestación en la Amazonía, fomentada por los recortes en los presupuestos y las competencias de los organismos de control, se ha disparado en una media anual del 75% bajo su mandato.

Un rebaño pasta mientras la selva amazónica arde en el fondo en esta foto tomada el 25 de agosto de 2019 cerca de Novo Progreso, Brasil. Joao Laet, AFP

A nivel económico, la mayor economía de América Latina repuntó al final de su mandato, con un PIB más alto de lo esperado. Sin embargo, en el país donde viven unos 213 millones de personas, la tercera parte de su población vive en condiciones de pobreza y más de 33 millones pasan hambre. La pobreza ha sido en el centro de esta campaña presidencial ya que gran parte de los brasileños han visto su poder adquisitivo muy afectado por la inflación.

Jair Bolsonaro, aunque aparece como un personaje extremo, es también el reflejo de las preocupaciones e ideas de una parte de la sociedad brasileña, una sociedad muy religiosa, polarizada, machista y con altas tasas de violencia y pobreza. Aunque Jair Bolsonaro ha mantenido el apoyo de una parte de su electorado, el balance de su mandato y su gestión de la pandemia le han hecho perder mucha popularidad.

Con EFE, AFP y medios de locales

