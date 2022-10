Investigan al secretario general de la OEA por presunta relación con una subalterna

Las pesquisas buscan determinar si el funcionario violó el reglamento interno del organismo al mantener una supuesta relación con una empleada de la OEA que, según afirma el vocero de la organización, nunca estuvo bajo su supervisión.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, se enfrenta a una investigación interna luego de señalamientos que indican que ha mantenido una supuesta relación íntima con una subalterna, lo que constituiría una violación al código de ética del organismo.

Según una fuente citada por la agencia EFE, la mujer, de la que la OEA pidió no revelar el nombre, trabaja en la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia por lo que no estaría bajo el mando de Almagro. Por otra parte, la agencia Associated Press, AP, destaca que la mujer nació en México y es dos décadas menor que el funcionario.

Las informaciones que han trascendido hasta el momento indican que se trataría de una relación de larga data y una situación calificada como "un secreto a voces" entre trabajadores que ha generado malestar entre algunos empleados.

AP asegura que la supuesta relación ha sido confirmada por al menos seis personas entre los que se incluyen antiguos y actuales empleados, y diplomáticos regionales.

¿Qué dice el reglamento interno de la OEA al respecto?

El proceso se abrió recientemente y busca establecer si hubo transgresión a las normas internas.

La normativa del organismo estipula que "los miembros del personal y demás proveedores de servicios no deberán permitir que ninguna relación con otro miembro del personal o proveedor de servicios interfiera con el desempeño de sus funciones o coloque en desventaja a otras personas en el lugar de trabajo".

De igual forma, detalla que si alguien está en una relación íntima con otro integrante del personal o proveedor de servicios será descalificado "para supervisar o evaluar a esa persona". Al tiempo que no podrá hacer parte de "ningún proceso en el que se tome o examine una decisión administrativa que afecte los intereses de esa persona".

No obstante, el supuesto noviazgo del secretario general es un tema que incluso hizo parte del libro biográfico 'Luis Almago. No pide perdón', escrito por Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira y publicado hace dos años.

En entrevistas incluidas en el libro, Almagro se refiere a la mujer señalada en la investigación como alguien que hace parte de su "círculo más cercano" dentro de la OEA. El texto expone que la mujer trabajaba en el organismo desde antes de que el funcionario llegara y que su relación inició cuando Almagro aún no era parte de la organización.

Almagro, de 59 años, está al frente de la organización desde 2015 y renovó para un segundo mandato en 2020.

Almagro nunca habría sido supervisor directo de la funcionaria

Gonzalo Espariz, vocero de la OEA, indicó en un correo que Almagro nunca ha sido supervisor de algún tipo de trabajo de la mujer en cuestión y añadió que el directivo "nunca participó en ninguna decisión sobre los intereses de esta funcionaria dentro de la OEA".

No obstante, según AP, en varias biografías en línea, así como en pies de foto de algunas imágenes tomadas en marzo y publicadas en las redes sociales de la OEA, la mujer es descrita como "asesora" o "asesora principal" del secretario general.

Sin embargo, la oficina de prensa de la OEA aseguró que la funcionaria está en licencia sin remuneración desde junio sin explicar las causas.

La investigación se conoce solo dos semanas después de que la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo destituyera a su presidente, Mauricio Claver-Carone, por sostener una relación íntima con una subalterna.

Esta situación se hizo pública tras una investigación externa realizada durante meses, luego de una denuncia anónima. Las pesquisas demostraron que Claver-Carone sí mantuvo el romance, algo que transgrede las normas internas del organismo.

Pese a la decisión de remover al funcionario de su cargo, él continúa asegurando que no mantuvo una relación y que no hay evidencias que confirmen ese señalamiento.

