Chile: 12 años de cárcel para expolicía que disparó contra senadora Campillai

En medio de las protestas del estallido social de 2019, Fabiola Campillai recibió un impacto de bala que la dejó sin visión, gusto y olfato. Desde entonces, la senadora se convirtió en un símbolo de la violencia policial en Chile.

"Su propósito fue hacer daño". Un tribunal chileno condenó a 12 años y 183 días de prisión al excapitán de Carabineros (policía militarizada de Chile) Patricio Maturana.

El 1 de septiembre, el exfuncionario había sido declarado culpable, en una decisión unánime, de disparar una bomba de gas lacrimógeno contra la ahora senadora independiente Fabiola Campillai durante las protestas de fines de 2019.

"Gravísimas lesiones" que dejaron sin visión, gusto y olfato a la senadora

En su momento, la jueza Marcela Nilo estableció que la intención de Maturana "no fue usar el arma para dispersar o disuadir a la muchedumbre, sino que su propósito fue hacer daño".

🔴 EN VIVO: TOP de San Bernardo condena a 12 años y 183 días de presidio a Patricio Maturana en calidad de autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Fabiola Campillai. pic.twitter.com/azsWytdlcF — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 11, 2022

La Fiscalía había pedido una pena de 12 años de cárcel, y el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo accedió este martes. Al exagente, quien también fue inhabilitado para ejercer cargos y servicios públicos mientras dure la condena, le servirán de abono los 774 días que ha permanecido en prisión preventiva.

Según el veredicto, Maturana fue el autor del disparo que causó "las gravísimas lesiones que dejaron sin visión, gusto y olfato a Campillai" y que la obligaron a someterse a diversas cirugías de reconstrucción facial. El uniformado "actuó sin necesidad, sin uso proporcional de la fuerza, sin obedecer los propios protocolos, sin prestar ayuda a la víctima, con abuso de su cargo", agrega el documento.

"Jamás me va a devolver mis ojos"

Tras conocer la decisión, la senadora Campillai se declaró feliz en los medios locales: "Hoy fue condenado al fin la bestia y el hombre que me cegó y que cambió mi vida para siempre". También, Campillai llamó "a no bajar los brazos, a seguir luchando. (...) Jamás me va a devolver mis ojos, pero por lo pronto, un poco de justicia calma nuestros corazones".

Junto a mi abogada Alejandra Arriaza.



Declaraciones sobre el veredicto a Patricio Maturana Ojeda, por el delito de APREMIOS ILEGÍTIMOS CON RESULTADO DE LESIONES GRAVES Y GRAVÍSIMAS en donde es considerado culpable. #JusticiaParaFabiolaCampillai pic.twitter.com/ISFk4bssGw — Fabiola Campillai Senadora (@DignidadFabiola) September 1, 2022

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 26 de noviembre de 2019 en San Bernardo, en la periferia de la capital. Uniformados concurrieron a la comuna para controlar una manifestación del estallido social de ese año. La ahora parlamentaria se dirigía a su trabajo acompañada de su madre cuando recibió el impacto en su rostro.

Una treintena de muertos durante el estallido social

El tribunal, que reconoció la irreprochable conducta anterior de Maturana, determinó que las circunstancias no justificaban su actuación, ya que los manifestantes no generaban problemas con el tránsito ni representaban un peligro para terceros.

Desde entonces, Campillai se convirtió en un símbolo de la violencia policial, y en activista contra las violaciones de los derechos humanos. Su popularidad la llevó al Senado, con la primera mayoría como candidata independiente, sin apoyo de partidos ni listas parlamentarias, y logró derrotar a figuras emblemáticas de la política chilena.

2019 fue marcado en Chile por la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura militar (1973-1990), con una treintena de muertos, miles de heridos y numerosos señalamientos contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

Con EFE y medios locales

