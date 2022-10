Deslave en Venezuela: incrementa número de fallecidos a 36 mientras 56 personas siguen desaparecidas

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se encuentra evaluando los daños en la zona del desastre. Los rescatistas continúan su labor en Las Tejerías, una comunidad ubicada en el estado de Aragua, donde las lluvias del sábado por la noche provocaron un deslave que arrasó con hogares, tierras de cultivo y negocios, entre otras afectaciones.

Anuncios Lee mas

El número de personas fallecidas por la catástrofe aumentó a 36, mientras que 56 permanecen desaparecidas. Consecuencia de un deslave que arrasó con Las Tejerías, en el centro de Venezuela. El aumento de las cifras lo dio a conocer el almirante Remigio Ceballos, vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana.

Una de las sobrevivientes al desastre narró el momento en el que perdió a sus familiares. "Mi esposo estaba junto a la ventana. Yo tampoco pude ayudarlo y se lo llevó el agua". La afectada se llama Jennifer Galíndez, una mujer de 46 años que también perdió a su nieta en medio de la inundación.

"No he podido dormir. No puedo cerrar los ojos, porque eso es lo que veo". Dijo Jennifer. "Veo a mi nieta donde la puse. La dejé ahí y no pude sacarla".

Damnificados se abrazan en medio de las labores de búsqueda y rescate de muertos y desaparecidos en Las Tejerias, Estado Aragua, Venezuela , 10 de octubre de 2022. © Reuters - Leonardo Fernández Viloria

Como ella, otro grupo de personas lloran o buscan a sus seres cercanos. En medio de las labores de búsqueda y rescate se puede observar que la mayor parte de la infraestructura del lugar quedó total o parcialmente afectada y cubierta de lodo.

Una mujer observa uno de los edificios dañados por el deslizamiento de tierra en Las Tejerias, estado de Aragua, Venezuela , 10 de octubre de 2022. © Reuters - Leonardo Fernández Viloria

Maduro visita la zona del desastre y promete que se recuperarán las viviendas

"Estamos ante un deslave de gran magnitud como no habíamos vivido durante muchos años en Venezuela".

Esta fue una de las declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien visitó la zona afectada por el deslave. El mandatario aseguró a los vecinos que tuvieran la seguridad de que se iba a recuperar "hasta la última casa".

El presidente venezolano habla a los reunidos en el sitio del desastre. Las Tejerías, estado de Aragua, Venezuela , el 10 de octubre de 2022. © Reuters - Leonardo Fernández Viloria

Maduro asistió con su esposa, Cilia Flores, y otros altos funcionarios del Estado.

Otros altos dirigentes del chavismo también acudieron a la zona, entre los cuales la vicepresidenta Delcy Rodríguez y un grupo de jefes de carteras ministeriales.

#AHORA 📹 | Acompañado de la primera combatiente @ConCiliaFlores, el Jefe de Estado @NicolasMaduro inspecciona el sector El Béisbol de Las Tejerías, estado Aragua, donde se reportan mayores daños materiales y pérdidas humanas a causa del desbordamiento de cinco quebradas. pic.twitter.com/gycPzpPDZm — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) October 10, 2022

Según medios de prensa internacionales, se han habilitado tres grandes refugios y los damnificados reciben el apoyo de organizaciones no gubernamentales. En los 23 sectores afectados viven al menos unos 10.000 núcleos familiares, que aún no cuentan con servicios básicos.

Las lluvias continuarán

En declaraciones formuladas la víspera, el también ministro para las Relaciones Interiores Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó sobre la continuidad de las lluvias en el país, por lo que hizo un llamado de alerta a las autoridades nacionales.

Ceballos es uno de los altos funcionarios que se encuentran a tiempo completo en el lugar, declarado por Maduro como "zona de desastre y catástrofe natural".

Ayer se formó rápidamente una vaguada al norte de Venezuela, sobre el Caribe; reforzando aún más las condiciones de lluvias en gran parte del país. En la mañana prevalece nubosidad con lluvias; Estamos atendiendo y monitoreando las emergencias por las lluvias fuertes registradas pic.twitter.com/eY4ZUXCcDK — @FuerzaDinamica Remigio Ceballos Ichaso (@CeballosIchaso1) October 9, 2022

Las precipitaciones también han ocasionado daños en otras partes del país. En el estado de Portuguesa, el director de Protección civil subrayó que al menos unas 250 familias se han visto afectadas y un puente vehicular colapsó.

Por su parte, el gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, informó sobre unas 55 viviendas afectadas. De ellas 27 son consideradas como pérdida total e inhabitables. Rosales dijo además que unas 150.000 áreas productivas se han inundado.

11 sectores resultaron comprometidos, 15 damnificados se encuentran en albergues solidarios, familias que perdieron enseres, techos y objetos personales están siendo atendidos por el Gobierno de Lara y Alcaldía de Iribarren. — Adolfo Pereira Gobernador (@AdolfoP_Oficial) October 10, 2022

En este sentido, el gobernador del estado Lara publicó en redes sociales que 11 sectores se encuentran comprometidos en uno de sus municipios, donde 15 damnificados ya han sido albergados.

Con Reuters y EFE

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo