¿Qué hacer con los 'elefantes blancos' en Bolivia?

01:56 La dirigente indígena Ángelica Mayta (i) y el diputado opositor Miguel Roca (c), conversan sobre las causas de la parálisis de la terminal aérea de Copacabana, en Bolivia, inaugurada hace cuatro años. © Javier Aliaga / France 24

Texto por: Javier Aliaga Seguir 6 min

Los 'elefantes blancos' en Bolivia, como popularmente se les llama a las infraestructuras millonarias que no funcionan o no se terminaron, hoy provocan acusaciones de despilfarro desde la oposición, que carga contra el expresidente Evo Morales. El Ejecutivo de Luis Arce, que lleva dos años en el poder, evalúa qué inversiones se pueden salvar y señala que las que no sean rentables, no serán reactivadas.