Acusaciones y ataques cruzados en el primer debate electoral de cara al balotaje en Brasil

Elecciones Brasil 2022

Los candidatos a la presidencia, Luiz Inácio 'Lula' da Silva y Jair Bolsonaro, se enfrentaron cara a cara para discutir sus propuestas, aunque la tónica predominante del encuentro estuvo marcada, en línea con el resto de la campaña, por el continuo cruce de acusaciones. El debate tuvo lugar mientras las encuestas dan cinco puntos de ventaja a 'Lula' sobre el actual mandatario a escasas dos semanas de que los 156 millones de brasileños habilitados para votar decidan el rumbo del futuro del país.

Anuncios Lee mas

Un debate atípico en Brasil. El gran escenario dispuesto para el enfrentamiento entre los dos candidatos a la Presidencia se quedó pequeño para los rivales a ocupar el Palacio de Planalto. Dos atriles marcaban el sitio en el que se debían colocar los protagonistas, pero ese fue el lugar donde menos decidieron estar.

El primero en hacer uso de la palabra fue el presidente Bolsonaro. Hasta ese momento, todo parecía que iba a transcurrir como los estaba establecido, hasta que 'Lula' da Silva tomó la palabra, salió de su atril, se acercó a la cámara y le habló directamente, dando la espalda a su antagonista.

El expresidente y candidato presidencial de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva, le habla directamente a la cámara durante el debate presidencial de cara a la segunda vuelta electoral, en Sao Paulo, Brasil , el 16 de octubre de 2022. © Reuters - Mariana Greif

Así comenzaba un verdadero cara a cara, que en ocasiones se desarrolló a menos de un metro de distancia. "¿Cuántas universidades se crearon en tu Gobierno?". Fue uno de los cuestionamientos con los que 'Lula' rompió el hielo contra el actual presidente del país. Inmediatamente después, Bolsonaro evitó responder y cambió de asunto.

A lo largo del encuentro, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) se llenó de confianza, y aprovechó todo el tiempo del que contaba para exponer cifras y recordatorios de lo que había sido su paso como jefe del Ejecutivo, entre 2003 y 2010, mientras Bolsonaro le acusaba constantemente de “no hacer nada” en cuestiones como la deforestación, entre otros aspectos.

Parecía una reunión cordial, incluso con alguna risa de por medio que mostraba la tensión que se vivía en el ambiente. “Venga, 'Lula', quédese aquí”, pidió en una ocasión el excapitán del Ejército a su rival durante una de las intervenciones.

“Venga, Lula, quédese aquí”, pidió en una ocasión el excapitán del ejército señalando justo a su lado en medio del primer de debate presidencial de cara a la segunda vuelta electoral. © Reuters - Mariana Greif

El manejo del Covid, un tema aprovechado por 'Lula'

"Usted retrasó la vacuna. Su negligencia provocó la muerte de 600.000 personas cuando se podría haber salvado más de la mitad", reclamó el candidato Luiz Inácio 'Lula' da Silva a Jair Bolsonaro en un cruce directo de reproches.

Y es que el tema del manejo del Covid por parte de la actual Administración fue aprovechado por 'Lula' en medio del debate, recordando el “negacionismo” y las “burlas” con las que Bolsonaro se refirió en numerosas ocasiones a la pandemia.

En otro momento, el izquierdista afirmó que el mandatario había escondido su tarjeta de vacunación para que no se supiera si se había aplicado alguna dosis de las vacunas creadas contra la enfermedad y que no había sido capaz de visitar a ningún paciente de Covid en los hospitales del país.

Bolsonaro brincou com a pandemia. Imitou pessoas sem ar, falou que iam virar jacaré e não quis se portar como um governante para cuidar dos problemas do povo. pic.twitter.com/vncakGnoBE — Lula 13 (@LulaOficial) October 17, 2022

"Nadie en la historia del mundo ha jugado tanto con la pandemia y la muerte como usted", dijo señalando al presidente. “Nunca lo vi en el funeral, pero sí fue al de la reina Isabel”, concluyó.

Ante las acusaciones del líder sindical, Bolsonaro subrayó que Brasil fue “el país que más vacunó en el mundo”. Destacó que bajo su gestión se compraron “más de 500 millones de vacunas” y que “se conmovió con cada una de las muertes”.

El cruce de acusaciones

Ambos contendientes se acusaron de “ser amigos de criminales”. Bolsonaro afirmó que 'Lula' estaba “rodeado de traficantes” en un mitin celebrado la semana pasada en una favela Río de Janeiro, al tiempo que lo acusó de “tener un pacto” con el narcotraficante Carlos ‘Marcola’ Camacho, quien actualmente se encuentra en prisión.

Por su parte, el expresidente le recriminó que asocie la criminalidad a la pobreza y le sacó las relaciones del exmilitar con las "milicias", como se conocen a las mafias formadas por policías en activo y retirados que controlan varias favelas de Río de Janeiro.

Contrario a su rival, Bolsonaro estuvo acompañado la mayor parte del tiempo de sus notas en el debate presidencial efectuado este 16 de octubre de 2022. © Reuters - Mariana Greif

"Bolsonaro sabe que quien cuida del crimen organizado no soy yo. Quien tiene relación con milicianos no soy yo. Y él sabe quién es el crimen organizado que tiene relación con la muerte de Marielle", dijo 'Lula' refiriéndose a la ejecución de la activista y concejal Marielle Franco, contraria al accionar de las "milicias" y asesinada de cuatro tiros en la cabeza en marzo de 2018.

La corrupción en el Gobierno de 'Lula'

El tema de corrupción salió como una contraofensiva estratégica de Bolsonaro. 'Lula' admitió que sí hubo corrupción en Petrobras, una de las empresas más grandes de América Latina. Sin embargo, achacó la resolución del caso y la captura de los implicados a la transparencia de su Administración.

"Si hubo corrupción, se capturó al ladrón que robó y acabó. Si se arrestó es porque hubo investigación. No había secreto. Todo era transparente", dijo.

Sin embargo, supo darle un giro al tema en su defensa, al acusar a Jair Bolsonaro de dejar sin empleo a miles de personas por querer cerrar las empresas que resultaron implicadas en el proceso de investigación.

El presidente Bolsonaro habla en la sede del debate con Sergio Moro, exministro de Justicia y una de los líderes en el proceso de imputación contra lula por corrupción. El 16 de octubre de 2022. © Reuters - Mariana Greif

"No dije que no hubo robo", arguyó. "Lo que dije es que para combatir la corrupción no era necesario cerrar las empresas", concluyó el candidato por el Partido de los Trabajadores.

En otro momento el ultraderechista suubrayó que durante los mandatos del PT el país vivía en una "cleptocracia", "en un país comandado por ladrones", a lo que 'Lula' respondió que Brasil no quiere que lo gobierne alguien que compró "51 inmuebles con dinero en efectivo", desviado de funcionarios de su Gabinete.

El tema de corrupción en los mandatos del Partido de los Trabajadores es uno de los que más daño ha hecho a la campaña del expresidente. 'Lula' fue imputado y detenido por esta causa, acusaciones por las que luego fue absuelto por la propia Justicia.

El debate se realizó en un momento en el que la encuestadora 'Datafolha' coloca al líder izquierdista con cinco puntos por encima de Bolsonaro, con el 49% del apoyo de los votantes frente al 44% del actual presidente. El dato se dio a conocer el pasado viernes, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

Con EFE y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo