La victoria de Bolsonaro pondría en riesgo la independencia del Tribunal Supremo de Brasil

Elecciones Brasil 2022

Jair Bolsonaro hace temer por el sistema democrático de Brasil al amenazar con nombrar nuevos jueces para el Tribunal Supremo, la institución central de la democracia del país. Entre las dos vueltas electorales, Bolsonaro está dando un golpe de timón sobre el tema, haciendo amenazas para galvanizar a su base, y luego retrocediendo para tranquilizar a los indecisos. Sin embargo, si es reelegido, el presidente de extrema derecha podría encontrar los números para hacer cambios en la Corte.

El resultado de la reñida contienda entre Bolsonaro y el expresidente socialdemócrata Luiz Inácio 'Lula' da Silva es difícil de predecir antes de la segunda ronda de las elecciones presidenciales de Brasil el 30 de octubre.

Tras obtener el 48% de los votos en la primera vuelta, el 2 de octubre, 'Lula' empezó a intentar acercarse a los cristianos evangélicos y a los centristas en un intento de superar a su rival de extrema derecha. El actual mandatario, por su parte, obtuvo un resultado mucho mejor de lo que se esperaba, con un 43 por ciento, y está más seguro que nunca de que será reelegido.

Bolsonaro ha alternado desde la primera vuelta una postura presidencialista con exabruptos bien calculados, una estrategia que ha jugado bien entre su base ultraderechista y antisistema. Esto incluye una retórica feroz sobre el Tribunal Supremo de Brasil.

Rodeado de periodistas en la sala de recepción del palacio presidencial en Brasilia, Bolsonaro se lanzó a la polémica el 7 de octubre. Acusó a la prensa de apoyar a 'Lula', y luego despotricó contra los jueces del Tribunal Supremo, llamando a uno de ellos, el presidente, Alexandre de Moraes, "dictador".

La disputa entre Bolsonaro y de Moraes se remonta a 2021, cuando el juez ordenó investigar al presidente por "desinformación" después de que Bolsonaro cuestionara la integridad del sistema de voto electrónico que Brasil utiliza desde la década de 1990.

Mientras tanto, Bolsonaro dijo a los periodistas que le habían "sugerido" que aumentara el número de jueces en el Tribunal Supremo. "Hay gente que me dice: 'Sólo tienes que nombrar cinco más'", dijo. "No puedo nombrar cinco más. Primero tenemos que hablarlo en el Parlamento. Veremos después de las elecciones".

Tras los comentarios de Bolsonaro, su vicepresidente Hamilton Mourão también dijo que se deberían hacer cambios en el Tribunal Supremo, tanto en su composición como en su mandato, alegando que es un "sistema autocrático de toma de decisiones".

Guardián de la Constitución

La más alta corte de Brasil, el Tribunal Supremo, es el guardián de la Constitución del país y sus decisiones son inapelables. Los 11 jueces que lo componen son nombrados de por vida por el presidente brasileño y deben jubilarse a los 75 años.

Actualmente, el tribunal cuenta con siete jueces nombrados por 'Lula' y su sucesora de izquierdas Dilma Rousseff, dos nombrados por presidentes de centro derecha y dos nombrados por Bolsonaro durante su mandato. Quien gane las elecciones presidenciales nombrará al menos dos jueces.

Al decir que quiere cambiar la composición del Tribunal Supremo, Bolsonaro está siguiendo los pasos de la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985. Los generales nombraron a cinco jueces más para el tribunal, haciéndolo más dócil sin llegar a abolirlo, manteniendo así un barniz de instituciones democráticas en funcionamiento.

Después de que las declaraciones incendiarias de Bolsonaro provocaran malestar, intentó adoptar un tono más moderado el 9 de octubre. Durante una conversación de cuatro horas con un Youtuber, Bolsonaro parecía relajado y sonreía a menudo, mientras llevaba la camiseta de la querida selección de fútbol de Brasil. Dijo que si el Tribunal Supremo "enfría" sus ataques contra él, podría abandonar su plan de nombrar nuevos jueces, lo que le permitiría conseguir una mayoría en el banquillo que le apoyara durante un potencial segundo mandato.

Una táctica muy utilizada

Bolsonaro está utilizando una de sus tácticas habituales, señaló Armelle Enders, historiadora del Brasil contemporáneo en la Universidad París 8: "Parte de su modus operandi consiste en amenazar y luego dar marcha atrás. Primero, amenaza para alentar a su base -el núcleo duro de sus partidarios- y luego se retracta porque sabe que hacer comentarios que sugieren que quiere un golpe de Estado es malo para sus índices de audiencia". Al dar marcha atrás, Bolsonaro se normaliza de nuevo, tranquilizando a muchos que albergan reservas sobre él.

El presidente de extrema derecha jugó un peligroso juego en esta línea en septiembre de 2021. Llamó a sus partidarios a reunirse dentro del Tribunal Supremo en Brasilia, antes de pedirles que mantuvieran la calma mientras respondían a su llamada en masa.

"La práctica de Bolsonaro es amenazar a las instituciones e ignorarlas. Para él no existen las instituciones, solo los amigos y los enemigos", dijo Enders. "Dicho esto, el Tribunal Supremo no ha molestado mucho a Bolsonaro durante su mandato. No le ha impedido hacer nada sustancial que quisiera hacer. Pero la forma en que Bolsonaro y sus partidarios ven el mundo, está politizado porque no apoya la agenda de Bolsonaro, lo que lo convierte en uno de sus enemigos."

¿Una mayoría para cambiar la corte?

El actual episodio con el Tribunal Supremo demuestra una vez más la capacidad de Bolsonaro para coquetear con la crítica al sistema democrático de Brasil sin tender a cruzar una línea. Durante sus casi cuatro años de gestión, el presidente se ha permitido amenazar, invocar y ultrajar, para luego (a veces) rebatir. El mandatario brasileño de extrema derecha ha demostrado ser un maestro de esta táctica, sin duda inspirado por el expresidente estadounidense Donald Trump.

Los candidatos apoyados por Bolsonaro obtuvieron muy buenos resultados en las elecciones parlamentarias de Brasil celebradas el mismo día que la primera ronda de los comicios presidenciales. Esto puede dar a Bolsonaro la mayoría que necesita para cambiar la Constitución y, por tanto, la composición del Tribunal Supremo.

El Partido Liberal al que está afiliado Bolsonaro obtuvo 99 de los 513 escaños, el mejor resultado para un solo partido brasileño desde 1998. Sumando los escaños ganados por el Partido Progresista y los Republicanos -otros dos partidos que apoyan incondicionalmente a Bolsonaro-, el número definitivamente en su campo asciende a 190, más de un tercio del total de diputados. En el Senado, los partidos de derecha tienen el 53% de los escaños; el partido de Bolsonaro tiene 13 de los 81 escaños.

Así que, partiendo de esos números, es posible que Bolsonaro encuentre suficientes votos para cumplir sus amenazas. "El mayor riesgo para la democracia en un segundo mandato de Bolsonaro es que ejerza más presión sobre el Poder Judicial", dijo Oliver Stuenkel, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas de São Paulo.

*Este artículo es una adaptación de su original en francés

