Brasil y el enquistado racismo que sigue asolando las bases de su sociedad

Elecciones Brasil 2022

Brasil está a días de definir quién será su próximo presidente: si regresa al poder Luiz Inácio 'Lula' da Silva, favorito en los sondeos, o si reelige a Jair Bolsonaro, que acentuó la polarización en sus cuatro años de gobierno. Al final de una campaña plagada de desinformación y violencia, France 24 analiza la cuestión del racismo que afecta a la población negra y que, gane quien gane, tendrá que hacerle frente a un flagelo que afecta los cimientos sociales del gigante latinoamericano.

En Brasil, el trato discriminatorio y el uso excesivo de la fuerza que provoca muertes desproporcionadas de afrodescendientes o migrantes africanos persisten a pesar de unos "avances fragmentarios" en la lucha contra el racismo sistémico.

Estas son las conclusiones de un informe de la ONU publicado en septiembre de 2022 sobre el racismo estructural en algunos países de América y su impacto en las comunidades negras.

El informe cita el Foro de Seguridad Pública de Brasil, según el cual casi el 80% de las víctimas de las operaciones policiales en 2020 fueron personas negras.

"Brasil siempre ha sido un país racista", explica Lourenço Cardoso, profesor en la Universidad Unilab y autor del libro 'Branquitude: Estudos sobre a Identidade Branca no Brasil' (Estudios sobre la identidad blanca en Brasil), en diálogo con France 24.

El académico describe un país en el que el racismo siempre ha sido "estructural e institucional", afectando a todas las esferas de la sociedad, desde el poder político hasta la Justicia, pasando por la educación, el empleo, el acceso a viviendas decentes y la salud.

Pero Lourenço Cardoso señala que hubo un antes y un después con la llegada de Jair Bolsonaro a la Presidencia en 2018.

"El actual gobierno de extrema derecha de Brasil está promoviendo un tipo de racismo más directo", afirma, antes de declarar que "para los negros de Brasil, lo que está en juego con las elecciones del día 30 es una cuestión de vida o muerte".

La violencia contra las personas negras en la Administración de Bolsonaro

Desde la elección del actual jefe de Estado, la población negra de Brasil ha experimentado un aumento de la violencia, mientras que las organizaciones y movimientos negros denuncian que el racismo se ha convertido prácticamente en una "política de Estado".

En los últimos cuatro años, los casos y ejemplos de esta brutalidad fueron numerosos: la muerte de João Alberto Silveira Freitas, asesinado en noviembre de 2020 por guardias de seguridad de un supermercado Carrefour en Porto Alegre; la impunidad que persiste en el caso del asesinato de Marielle Franco en Río de Janeiro en marzo de 2018 o el asesinato de Moïse Mugenyi Kabagambe, un refugiado de origen congoleño golpeado hasta la muerte a finales de enero de 2022 en Río de Janeiro, cuando acudió a reclamar el pago de su salario en un restaurante donde trabajaba. Y más recientemente, en mayo de 2022, 25 personas fueron asesinadas en Vila Cruzeiro, un barrio marginal y predominantemente afrodescendiente de Río de Janeiro.

Los datos del Atlas de la Violencia 2021, que recopila cifras de 2019, muestran que de las 45.503 muertes violentas ocurridas en Brasil en 2019, el 77% de las víctimas eran jóvenes negros, lo que, según las organizaciones, demuestra una ferocidad letal e intencionada hacia la población negra. Lourenço Cardoso denuncia lo que llama una "política genocida".

Suzette Lima Kourliandsky, presidenta de ALMAA (Acciones globales para América Latina y África) y estudiante de doctorado en la Universidad Jules Verne en Francia, dice que bajo la Administración de Jair Bolsonaro, el estado de Río de Janeiro, por ejemplo, "se ha militarizado" hasta el punto de convertirse en un "estado de milicianos".

Una acusación expresada por muchos. En su libro 'La República de las Milicias', el periodista y político Bruno Paes Manso sostiene que en Río de Janeiro, las milicias descendientes de los "Escuadrones de la Muerte", cuyas víctimas son mayoritariamente negras, son apoyadas por Jair Bolsonaro e imponen el terror sobre más de la mitad del territorio, así como sobre la vida política y nacional.

La banalización del discurso y los actos racistas

Además de los casos de violencia, según han denunciado los movimientos sociales, el presidente Bolsonaro también ha contribuido en gran medida a la normalización del discurso racista. En 2017, dijo que los afrodescendientes "no hacen nada".

"Ni siquiera creo que sirvan para procrear", añadió tras visitar un quilombo, una comunidad fundada por esclavos cimarrones o refugiados, en tierras del interior de Brasil.

Bolsonaro encarna lo que Brasil siempre ha sido

En los tres primeros años del Gobierno de Bolsonaro, de 2019 a 2020, se produjeron 94 declaraciones racistas por parte de funcionarios públicos, muchas de ellas por parte del propio presidente. Estas cifras proceden de una encuesta realizada por la ONG Terra de Direitos.

Pero según el periodista y antropólogo Jaime Alves, el presidente brasileño "no es un accidente político". Para él, el jefe de Estado simplemente encarna "lo que Brasil siempre ha sido".

Suzete Lima Kourliandsky lo confirma y comenta que Bolsonaro representa el rechazo de las clases medias y de la élite con respecto a las políticas inclusivas e igualitarias puestas en marcha por el Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente 'Lula', como el sistema de cuotas adoptado para favorecer el acceso a la universidad de los afrodescendientes, las poblaciones indígenas, o los derechos sociales establecidos por la expresidenta Dilma Rousseff a las trabajadoras domésticas.

El mito de la "democracia racial" brasileña

Brasil tiene la segunda mayor población negra y mestiza de América después de Estados Unidos: entre el 50 y el 54% de la población es afrodescendiente, es decir, más de 100 millones de personas de los 214 millones de brasileños. Si la violencia y el racismo contra estas poblaciones han aumentado bajo los años de Bolsonaro, estos fenómenos ciertamente no nacieron con él.

Durante los tres siglos de esclavitud en América, Brasil introdujo cuatro millones de africanos hasta 1850. En comparación, Estados Unidos recibió unos 400.000 africanos durante todo el periodo de la trata de esclavos en el Atlántico. En 1888, Brasil fue el último país del hemisferio occidental en abolir la trata de esclavos.

Pero durante el siglo XX no existieron leyes o políticas raciales específicas como la segregación o el apartheid, a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos o Sudáfrica. Por eso muchos brasileños percibieron su país como una "democracia racial" durante mucho tiempo después de la abolición de la esclavitud.

Personas participan en la manifestación para protestar contra el gobierno del presidente Jair Bolsonaro y contra el racismo y en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter en la explanada de los ministerios en Brasilia, Brasil, el 7 de junio de 2020. AFP - SERGIO LIMA

Márcio André, doctor en ciencias políticas, recuerda que fueron los movimientos negros los que, a lo largo del siglo XX y hasta hoy, no han dejado de denunciar el racismo estructural y han roto el mito de la "democracia racial" brasileña.

Pero este mito, sin embargo, "persiste", según Márcio André, lo que hace que la lucha contra el racismo sea "complicada" porque muchos brasileños, incluidas personas negras, siguen pensando que viven en un país donde existe cierta armonía racial.

"Para ellas, el racismo no es el problema. Los pobres, que generalmente son negros, no ven su pobreza como un problema racial, la falta de acceso a la educación, a los servicios sanitarios, no la asocian con un problema racial o como resultado del racismo", resume el académico.

Sin embargo, para la mayoría de los brasileños negros, lo que está en juego en las próximas elecciones es crucial. Todos los expertos en el tema coinciden en que el racismo estructural que impregna todos los ámbitos de la vida brasileña no terminará con la elección del opositor al actual presidente. Pero muchos esperan que al menos se reactiven algunas políticas públicas esenciales para las poblaciones negras más vulnerables, eliminadas estos últimos años.

