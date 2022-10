Brasil: ‘Lula’ y Bolsonaro concluyen sus campañas políticas en el sureste del país

ELECCIONES BRASIL 2022

El exmandatario Luiz Inácio 'Lula' da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro cerraron una larga campaña llena de ataques cruzados y noticias falsas este sábado. El izquierdista se reunió con sus simpatizantes en la ciudad de São Paulo y el ultraderechista lo hizo en Belo Horizonte.

Menos de 24 horas y una carrera hacia el Palacio del Planalto llena de acusaciones cruzadas y noticias falsas. Los dos candidatos presidenciales, el izquierdista Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva y el actual mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro culminaron sus campañas políticas este sábado.

El sureste del país fue el escenario de los últimos encuentros de los dos políticos frente a sus seguidores antes de las elecciones definitivas de este domingo 30 de octubre.

El exsindicalista y candidato del Partido de los Trabajadores (PT) lo hizo en la ciudad de São Paulo encabezando una marcha de “la victoria”. Mientras que el presidente lo hizo en Minas Gerais.

Ambos optaron por acabar sus campañas en dos de los lugares con mayores colegios electorales. Mientras que São Paulo tiene 34,6 millones de electores, Minas Gerais unos 16 millones.

El último día de campaña los candidatos no pueden transmitir propaganda por los diferentes medios de comunicación. Sin embargo, sí está permitido reunirse con sus simpatizantes e invitarlos a votar.

Lula acompañado de Mujica cierra en São Paulo

En compañía del expresidente de Uruguay, José Mujica, y rodeado de una marea roja, Lula cerró su campaña hacia la Presidencia, la séptima en su recorrido político.

El candidato del PT también sostuvo una corta rueda de prensa. Allí reiteró algunas de las acusaciones en contra del presidente que hizo el viernes en el último debate antes de los comicios.

"No tiene ningún límite para decir mentiras. No tiene ningún límite para desafiar las instituciones. No tiene ningún límite para proferir amenazas", aseguró Lula. Y añadió: "Un ciudadano de esos, descontrolado, no tiene condiciones psíquicas de gobernar".

Por su parte, Mujica aseguró que "esta no es una elección entre la izquierda y la derecha, es entre la democracia y el autoritarismo".

En su cuenta de Twitter el exmandatario también llamó a sus seguidores a votar.

“¡Es mañana! Que la esperanza se extienda por los estados con el equipo de Lula en la 2da ronda. Por Brasil, vote 13”.

É amanhã! Que a esperança se espalhe pelos estados com o time do Lula no 2º turno. Pelo Brasil, vote 13. Por São Paulo, vote 13 em @Haddad_Fernando e @ProfLuciaFranca. #EquipeLula



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/I6Jcqtwuz1 — Lula 13 (@LulaOficial) October 30, 2022

En la primera vuelta, el expresidente consiguió un 48,4 % de los votos frente al 43,2 % que obtuvo Bolsonaro. Las encuestas lo ponen como el favorito para quedarse con la victoria el domingo.

Bolsonaro se encuentra con sus simpatizantes en Minas Gerais

Sonriente con una camiseta amarilla, Bolsonaro saludó y abrazó a sus simpatizantes en Belo Horizonte. El candidato ultraderechista encabezó una de sus ya comunes marchas moteras por las calles de la ciudad antes de viajar a Río de Janeiro que será el lugar donde deposite su voto.

Al mismo tiempo, se dirigió a su seguidores y los invitó a ser veedores de las elecciones de este domingo.

"Amigos y amigas, este próximo domingo, ahora, mañana, sea fiscal de Bolsonaro. En el lugar de votación, usted estará atento, pendiente de todo lo que ocurra allí dentro. Ayude a nuestro Brasil", aseguró.

Un llamado que hace eco a varios de los mensajes en los que el mandatario ha sido crítico frente al sistema de votación electrónico. En estos incluso insinuó que no reconocería el resultado, afirmaciones que luego desmintió.

Bolsonaro también obtuvo el apoyo de un expresidente este domingo. Se trató del republicano Donald Trump quien invitó a votar por el ultraderechista.

- Meu obrigado a Donald Trump pelo apoio! Sinto orgulho por ver que nosso trabalho por um Brasil mais seguro e mais livre é respeitado no mundo todo e que, hoje, contamos com o apoio de nações democráticas e não de ditaduras socialistas como no passado. Que a liberdade prevaleça! pic.twitter.com/EnI0VYEk7x — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 30, 2022

Al mismo tiempo, compartió múltiples mensajes en sus redes sociales que han sido fundamentales para esta campaña y su triunfo en las anteriores elecciones. En estas habló de su gestión económica y también aprovechó para criticar a Lula diciendo que era "preso de la época en que el brasileño era esclavizado".

A pesar de que las encuestas lo ponen en desventaja, en la ronda pasada Bolsonaro sorprendió acortando un importante margen frente a su contrincante izquierdista a diferencia de lo que estas pronosticaban.

