Crónica: En el suelo más antiguo del mundo predican el Nuevo Testamento

Exclusivo: Colombia

Cerca de la mitad del territorio de Colombia está formado por selva, por lo que existen remotos departamentos de difícil acceso y sin apenas presencia humana. En Guainía, ad portas del Amazonas, el 80% de sus habitantes son indígenas y, a cuentagotas, aparecen turistas dispuestos a romper el estigma de la guerrilla en la búsqueda de una maravilla natural como los cerros de Mavecure, rodeados de cultura ancestral y, también, evangelismo.

Arcángel Agapito ha podido salir de su resguardo indígena puinave de El Remanso. Vive a temporadas en Puerto Inírida, la capital del departamento colombiano de Guainía y puerta de entrada al Amazonas colombiano. Estuvo 11 años estudiando y trabajando en Bogotá, la capital. En ese tiempo, cuando tenía que tomar un autobús se asustaba y terminaba gastándose los ahorros en un taxi: “En la ciudad me pierdo. Eso no me pasa en la selva, donde me siento mucho más seguro y acompañado por animales y plantas”.

Arcángel también estuvo en Cartagena de Indias, en la costa Caribe, para participar en un congreso de turismo. Allí conoció el mar. “Me impresionó su inmensidad”, dice, a escasos kilómetros de la estrella fluvial, donde confluyen los ríos Orinoco, Atabapo y Guaviare, formando un ‘mar’ de agua dulce, parte de la mayor reserva hídrica del mundo.

La vida en Guainía se gesta en torno a los ríos que lo atraviesan. El principal es el Inírida, afluente del Guaviare, y con una longitud de 1.300 kilómetros. “En el río me relajo y estoy tranquilo. Me quito los zapatos y a respirar”, dice Arcángel, que agradece a los ríos poder operar con su agencia de turismo Maicuri Puinave Travel, en marcha desde 2017.

Desde Puerto Inírida, y a dos horas en lancha rápida por río se llega al principal atractivo turístico de la zona: los cerros de Mavecure. Arcángel, aunque también hace de guía, se queda en la ciudad para poder tener señal en el teléfono y poder gestionar las reservas. Le ayuda a guiar a grupos de turistas Tomás, también del resguardo puinave de El Remanso, quien antes de este trabajo, probó suerte lejos de su comunidad para ir a las tierras fértiles del céntrico departamento del Meta a trabajar en una finca de plátanos.

De estar aislado en un resguardo a orillas del río a pasar los días con turistas. De normalizar su lugar de nacimiento, a ver en los ojos del otro la fascinación por su territorio. Las dos horas río abajo desde Puerto Inírida culminan con un giro por un meandro del serpenteante río. Los verdes de la selva y las aguas negras del río hipnotizan a los extraños hasta que de pronto descubren tres monolitos de piedra oscura entre la planicie, parte del Escudo Guayanés, donde está la tierra más antigua del planeta.

Una ancestralidad que forma parte de este departamento colombiano: el 80% de la población es indígena, siendo los curripaco y puinave la mayoría. Alrededor del río se observan distintos resguardos, con cabañas de techo de palma y poblaciones que mantienen su propio dialecto.

Una preservación cultural que choca con los usos y costumbres de las comunidades. Estas fueron organizadas por Sofía Muller, una evangelizadora independiente estadounidense, que llegó a mediados del siglo XX. Su legado sigue presente: en El Remanso no hay un papel en el suelo, no existe ningún bar y los locales no pueden beber cerveza, solo los turistas.

En imágenes: En el suelo más antiguo del mundo predican el Nuevo Testamento

Durante el día las comunidades pescan en la laguna, cultivan la yuca brava y recogen asaí -fruta tropical- de las palmas. Por la noche juegan a fútbol con música religiosa de fondo. Sofia Muller los organizó y empoderó hasta que dejaron de trabajar explotados en las plantaciones de caucho para dedicarse a las riquezas naturales. Eso sí: predican el Nuevo Testamento; el catolicismo es insignificante.

“La señora Sofía bajaba por el río en una lancha y parecía una Diosa”, cuenta Arcángel Agapito, quien deja parte del dinero que recauda del turismo en la comunidad. “Los sábados toda la población limpia el resguardo. Nadie bebe alcohol y solo pueden poner música a bajo volumen en su casa”, sigue.

La influencia de Sofía Muller

Hace 6 meses, en El Remanso el Gobierno colombiano instaló una red eléctrica a partir de una planta de placas solares. Tienen electricidad de 6 de la mañana a 10 de la noche. Antes funcionaban con generadores y apenas tenían 3 horas de luz diarias. La comunidad prefiere a Iván Duque -el expresidente- que a Petro -actual mandatario-, porque "trajo la electricidad al pueblo”, explica Tomás, que añade que el expresidente se fijó en un territorio donde antes "solo había prestado atención Sofia Muller".

Pero la influencia de esta predicadora, que recorrió múltiples ríos del Amazonas, también tuvo sus consecuencias contraproducentes. Antonio prefiere que le llamen Sönkon -en puinave, "hecho de Tierra"-. Es uno de los guías autorizados para subir a los cerros de Mavecure. Compagina ese trabajo con el de maestro en su comunidad de El Venado. Estudió antropología en Medellín en una institución católica: “El arzobispo que había cuando yo era joven no diferenciaba entre católicos y evangélicos y ayudaba a que todos pudiéramos seguir formándonos”, explica.

Sofía Muller tradujo el Nuevo Testamento a los dialectos de la zona, pero influenció a las comunidades para que dejaran atrás sus prácticas ancestrales y su cosmovisión. Tras la conversión, la cultura originaria pasó a ser considerada brujería.

Pajarito es el cerro más alto, después viene el Mono y el Mavicure. Este último es al que se puede ascender después de más de una hora de camino por una resbaladiza roca, con improvisadas escaleras y cruzando parte de selva. Sönkon cuenta que antiguamente nadie se atrevía a ir a los cerros porque se decía que estaban llenos de plantas venenosas y solo podían ir las autoridades medicinales de las comunidades.

Petroglifos ancestrales que muestran los dibujos de parteras, en Puerto Inírida, capital de Guainía, en Colombia. © Lluís Muñoz / France 24

Durante siglos hubo una interlocución de carácter sagrado entre los pueblos originarios de la zona y los cerros. En el Pajarito, el más alto, vivía un gavilán. Este devoraba a las personas de las comunidades. Dujin, el Dios de los puinave, decidió actuar y le disparó una flecha. Este gavilán, herido, se posó en las llanuras, dejando huecos de deforestación natural entre la selva que se pueden observar desde lo alto del cerro Mavicure.

Solo unos pocos son conocedores de estos mitos que buscan un porqué a la realidad de las comunidades. Igual que solo unos pocos lograron ascender al cerro Pajarito. Solo dos veces en la historia. Otros, fracasaron.

Los recursos naturales, el atractivo de la zona

Más allá del turismo, muchos fueron hasta esas remotas tierras atraídos por los recursos naturales de la zona. Pero los resguardos indígenas tienen el control jurídico del departamento desde 2018. Deciden hasta quién navega por el río. Por allí han pasado extranjeros interesados en las minas de coltán, mineral que sirve para fabricar baterías electrónicas. Hubo una corta experiencia de explotación, pero con la llegada del turismo decidieron prohibir ese tipo de extracción minera.

La última moda en llegar a la zona, asegura una fuente anónima, ha sido Biofix, una empresa que hace de intermediaria en la compra de bonos de carbono. Las comunidades no han dejado espacio a las transnacionales, pero sí que se puede ver la explotación de minería artesanal ilegal de oro.

Detrás de los cerros está el caño San Joaquín, teñido de aguas rojas de gran atractivo turístico. Antes de llegar al caño, se pueden ver dos dragas de oro ilegales que trabajan en recolectar el mineral. ¿La consecuencia? Se dice que por cada gramo de oro se vierten entre 5 y 7 gramos de mercurio, contaminando el agua y afectando a comunidades y ecosistemas.

Pese a no tener potestad sobre parte de los territorios, la Armada de Colombia quema estas balsas en su pugna contra la minería ilegal. En distintas ocasiones se producen enfrentamiento con los mineros, que han llegado a disparar flechas contra el Ejército.

El oro recolectado se vende en Puerto Inírida. Pero nadie responde a quién. A orillas del río Inírida no hay presencia detectada de disidencias guerrilleras o grupos narcotraficantes. “Nuestra tierra es arenosa, aquí no crece la coca, ni el pasto, por lo que ni se cultiva ni procesa cocaína, ni hay grandes extensiones ganaderas”, cuenta Tomás.

Sí que hubo presencia de las extintas FARC en los años 90. Incluso hubo varios intentos de toma guerrillera del municipio de Puerto Inírida, una tierra ubicada en el sureste del país que cuenta con el 6% de la superficie nacional y donde viven cerca de 50 mil personas.

Un nuevo tiempo

Hasta los Acuerdos de Paz entre el Estado y las FARC era extraño ver turistas por el departamento. Ahora, aunque llegan, el flujo sigue siendo escaso. Desde Bogotá solo opera la compañía Satena y no de forma diaria. Por vía terrestre no se puede llegar, y por vía fluvial cuesta más de dos semanas. Por lo que es raro cruzarse con otros grupos de turistas. Es un contacto casi exclusivo con las comunidades indígenas, pobladores de las tierras más antiguas de la Tierra.

Sí que se ha sentido más el flujo de migrantes. Subiendo el río Inírida, se desemboca primero en el Guaviare y después en el Orinoco y el Atabapo. En estos últimos, cada lado de costa es un país. Tomás no quiere acercarse a la orilla venezolana: “La situación de orden público es complicada allí”.

En 2019, Colombia y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas cuando el expresidente Iván Duque reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente encargado. Unas relaciones que ya eran complicadas desde 2016, cuando se cerró parcialmente la frontera. Estos años de frialdad diplomática coincidieron con el éxodo masivo de venezolanos. Se calcula que 2,5 millones viven ahora en Colombia.

La llegada del izquierdista Gustavo Petro al poder en Colombia ha reactivado las relaciones. Se nombraron embajadores, se reabrieron las fronteras, e incluso Petro se ha reunido con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dejando atrás la política del predecesor Gobierno de derecha y su cercanía a Juan Guaidó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúnen en el Palacio de Miraflores, en Caracas (Venezuela) el 1 de noviembre de 2022. © Reuters/Leonardo Fernández Viloria

Para Jorge Rojas, intendente de la policía en Puerto Inírida, esta ha sido una gran decisión: “Lo mejor que pudo hacer el presidente fue reabrir fronteras, consulados, etc. Cuando deteníamos a algún venezolano, no teníamos ningún protocolo de devolución a su país, del que nos separan metros”.

En sus primeros meses, Petro ha tratado de acelerar en su programa de Gobierno. Además de una nueva relación con Venezuela, también aspira a una ambiciosa 'paz total', a la que busca que se acojan disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN así como grupos narcotraficantes.

“Yo quisiera, pero no lo veo claro”, dice un excéptico intendente Rojas. Este policía considera que la 'paz total' ya existía en la región, pero antes de la migración. “El conflicto frontal que había con las FARC se ha reducido a pequeña escala. Y todo el mundo quiere ganarse la ‘platita’ con las actividades ilícitas. Los que huyen de la violencia y la pobreza vienen aquí y no hay trabajo para todos”, lamenta.

Todas las riquezas ancestrales

En el oeste, en el río Guaviare, los grupos armados tienen fuerte presencia, por lo que comunidades enteras han tenido que desplazarse a Puerto Inírida, donde han aumentado los barrios de invasión en los últimos años.

Por el río Guaviare bajan barcas artesanales con familias enteras. Algunas se dedican a la pesca, otras venden plátanos. Pero la falta de control también hace que por allí circulen minería ilegal, cocaína y contrabando. Estas economías terminan en pistas de despegue clandestinas en medio de la selva. Incluso en Venezuela, desde donde se envían a otros países.

Guainía pertenece a una de las zonas más biodiversas del mundo, con más de 250 aves, 100 mamíferos, 86 reptiles, 44 anfibios y 35 especies de peces. También tiene más de mil especies de plantas. Isaías es el guía que lleva a los turistas que llegan a El Remanso a ver la emblemática flor de Inírida. Es eterna y resistente al fuego. Florece y se seca, sin llegar nunca a morir. Isaías, apenas habla español, pero dice que nació en el año 1942. Se le pregunta si tiene 80 años. Y dice que no, que tiene 64.

Forma parte de un lugar en el que igual que para la flor de Inírida, el tiempo no existe, y solo por momentos se altera por la llegada de turistas dispuestos a conocer el lugar donde cuentan los puinaves y curripacos que nació el mundo alrededor de 3 monolitos, distorsionando las barreras del tiempo, entre realidad y sueño. Donde los locales predican el Nuevo Testamento, pero tienen en su ADN leyendas ancestrales que hablan de plantas milagrosas capaces incluso de conseguir uno de los propósitos supremos del ser humano: el amor.

Esto, cuentan, se logra a través de la pusana, una planta que crece en los cerros y es muy difícil de conseguir. Todos en la zona piensan que Arcángel Agapito la obtuvo después de pasear por las comunidades con una novia alemana. Arcángel ríe: es consciente de que solo se limitó a compartir con el exterior lo que inició contando en este relato: “gracias al río por ofrecer los servicios que hacen que turistas como ustedes vengan hasta aquí”.

