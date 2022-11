"Disidente" y "desencantado": el venezolano Rafael Cadenas gana el Premio Cervantes 2022

El poeta Rafael Cadenas ganó este jueves el Premio Miguel de Cervantes 2022. El premio creado en 1976 busca destacar las obras de escritoras y escritores que hayan contribuido al legado literario hispánico. Se trata del primer autor de nacionalidad venezolana en llevarse el galardón. El poeta se ha opuesto al Gobierno del mandatario Nicolás Maduro y se ha catalogado como un defensor de la democracia.

“La palabra no es el sitio del resplandor, pero insistimos, insistimos, nadie sabe por qué”, escribía Rafael Cadenas en su poemario Memorial, publicado en 1977. Es quizás esa insistencia por explorar y amigarse con la palabra lo que lo llevó a ser el primer venezolano en ganar el Premio Miguel de Cervantes, el más importante de la literatura hispanoamericana.

Este jueves, el jurado reconocía en el comunicado con el que anunció el galardón que Cadenas es “un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua”.

Y añadía: “Hace destilar de las palabras su esencia deslumbrante, colocándolas en el territorio dual del sueño y la vigilia y haciendo que sus poemas sean una honda expresión de la existencia misma y del universo, poniéndolas también en una dimensión que es a la vez mística y terrenal”.

Creado en 1976, el premio, ahora de 125.000 euros, es entregado cada año a una escritora o escritor cuya obra haya contribuido a enriquecer el legado hispánico. Y esta vez llegó a manos otro latinomaricano, el vigésimo segundo en la lista.

"No, yo no lo esperaba (...) de manera que todavía estoy bajo el efecto de esa noticia", sentenció Rafael Cadenas tras recibir la noticia.

"Me contenta, pero también me asusta porque es una responsabilidad enorme con relación, no solamente al idioma, sino a España, a Venezuela y a la situación en que nos encontramos en este momento", agregó para EFE.

La carrera literaria de Cadenas es larga y compleja. Ha publicado poemas, cuentos y ensayos. Su nombre comenzó a extenderse por el territorio venezolano con la publicación de su poema “Derrota” en 1963. Entonces, el poeta escribía "me levantaré del suelo más ridículo todavía para seguir burlándome de los otros y de mí hasta el día del juicio final".

Su escritura se ha transformado hasta su última publicación titulada como Contestaciones, de 2018, en donde el poeta se describía como “humilde, silencioso y rebelde”.

Unos adjetivos a los que Cadenas, de 92 años, también le ha sumado "demócrata" y "antirrevolucionario", mostrándose disidente tanto del "régimen" de Hugo Chávez como del de Nicolás Maduro.

El poeta venezolano "disidente"

“Esto no es más que la república bolivariana de Venezuela. Así con minúsculas . Disminuida y empobrecida”, recitaba Cadenas en 2014 en Caracas.

Una aparición que, tal como muestra el diario ‘El Mundo’, se dio en el marco de una jornada “en solidaridad con los presos políticos del Régimen de Nicolás Maduro y en homenaje a los venezolanos que habían muerto en los disturbios de ese año”.

Y es que, tal como su escritura, su percepción sobre la política también ha mutado con el paso de los años. Nacido en Barquisimeto al sureste de la capital venezolana, Caracas, Cadenas incursionó de manera precoz en textos marxistas y fue exiliado en los años cincuenta por el régimen de Marcos Pérez Jiménez tras participar en unas huelgas estudiantiles.

La expulsión de su país lo condujo a Trinidad y Tobago. Muchos años después, el escritor aseguraría para el diario ‘El País’ que “quizás me sentí pleno durante los cuatro años —de 1952 a 1956— que pasé en Trinidad, exiliado por la dictadura de entonces. Era colonia británica. Había mucha libertad, lo que me permitió vivir de veras, sin las zozobras posteriores”.

De regreso a Venezuela, Cadenas pasó de militar en las filas del Partido Comunista a las del Movimiento al Socialismo (MAS). Y un tiempo después se declaró detractor del chavismo. Desde entonces ha expresado su repudio a los gobiernos bolivarianos a través de las letras.

Al mismo tiempo, se ha declarado defensor de la democracia. "La democracia es una cuestión interior. Hay que ser demócrata en todo momento: en la calle, en el trabajo, en el hogar. De pronto en una casa de gente democrática lo que hay es autoritarismo", sentenciaba Cadenas para 'El Mundo'.

Una diversa y galardonada carrera literaria

"Lleguemos a un acuerdo, poema. Ya no te forzaré a decir lo que no quieres ni tú te resistirás tanto a lo que deseo. Hemos forcejeado mucho. ¿Para qué este empeño en hacerte a mi imagen cuando sabes cosas que no sospecho?".

Así comienza uno de los poemas más conocidos de Cadenas, titulado como “Las paces”. Una manifestación de lo que ha sido su relación con la escritura.

Cadenas hizo parte de la denominada generación literaria del 58, un grupo de poetas que marcó la historia reciente de la literatura venezolana.

Sus poemas han abarcado temas como la ciudad, el desencanto y ha sido reconocido por expresar “desolación, sosiego y belleza”. Y en sus últimas obras hay un acercamiento hacia el pensamiento filosófico.

Cadenas también se ha vinculado a la palabra desligada de la poesía. Se ha desempeñado como traductor, profesor y ensayista.

El premio Cervantes es un nuevo galardón para el muy premiado poeta venezolano que ha conseguido distinciones como el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca (2015) y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2018).

