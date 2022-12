Perú: Dina Boluarte exige al Congreso aprobar adelanto de elecciones "sin pretextos"

CRISIS EN PERÚ

Luego de que en una votación el viernes el Congreso peruano rechazara el adelanto de elecciones generales para resolver la crisis política y social desatada tras la destitución de Pedro Castillo, la nueva presidenta, Dina Boluarte, insistió al Legislativo este sábado 17 de diciembre que apruebe el anticipo de comicios. El llamado de Boluarte llega en momentos en que aumentan las protestas que exigen una renovación completa del Gobierno. Al menos 22 personas han muerto en los disturbios.

Anuncios Lee mas

“No busquen pretextos, está en sus manos”, aseguró la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, en un mensaje dirigido al Congreso, este sábado 17 de diciembre.

Boluarte, quien fuera la vicepresidenta del destituido Pedro Castillo y afirma que lidera un Gobierno de transición, insistió en que los legisladores aprueben una reforma que permita el anticipo de comicios. Su llamado se produjo luego de que el viernes 16 de diciembre los diputados rechazaran esa iniciativa en una votación.

"Nosotros presentamos el proyecto de adelanto de elecciones y está en el Congreso. Es el Congreso que tiene que definir con su votación el adelanto de elecciones (...) Al parecer, quieren trabar la posibilidad (...) El 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones, no sean ciegos", sostuvo en una contundente declaración transmitida por la televisión local.

Boluarte, que ejerce como mandataria desde el pasado 7 de diciembre cuando Castillo fue destituido y detenido tras intentar disolver el Legislativo, encabeza ahora el Ejecutivo que fue elegido en las elecciones de julio 2021, para un mandato que culmina en 2026.

Sin embargo, tras la remoción de Castillo y el descontento ciudadano que presiona en las calles por comicios generales para elegir tanto un nuevo presidente como un nuevo Congreso, la líder política propuso adelantar las votaciones para diciembre de 2023.

El Legislativo, que cuenta con un fuerte rechazo por parte de los ciudadanos y removió de su cargo a Castillo en la tercera moción de vacancia en su contra, parece resistirse a entregar su poder antes de lo previsto.

"Exijo se reconsidere la votación de adelanto de elecciones. No vengan con pretextos inoficiosos pretendiéndose quedar hasta el 2026. No todos, pero hay un grupo. La abstención es un disfraz. Que el pueblo conozca quienes se quieren ir y quienes se quieren quedar (...) Sin venganzas políticas, sin intereses personales, no sean ciegos y cumplan con lo que la población está exigiéndoles", remarcó Boluarte en el discurso de este sábado.

Boluarte descarta su renuncia

La mandataria también respondió a los manifestantes que piden su renuncia inmediata, al asegurar que eso no resuelve la situación e insistió en que ella hizo su parte al enviar el proyecto de ley al Congreso para el anticipo de elecciones.

“Hay un grupo que dice que ‘Dina, renuncie’, pero ¿qué se resuelve? No se resuelve el problema. Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones. Hay que pararnos firmes para decir no a la violencia (…) Otros en sus venganzas políticas están diciendo que Dina renuncie. ¿Y cuál es la alternativa de solución? El Perú no está para venganzas políticas”, declaró Boluarte, acompañada de sus ministros y mandos militares y de la Policía.

Asimismo, la jefa de Estado anunció que reformará el gabinete, luego de que el viernes renunciaran la ministra de Educación, Patricia Correa, y el ministro de Cultura, Jair Pérez, citando la muerte de personas durante las protestas antigubernamentales.

Crecen las protestas y aumenta al menos a 22 la cifra de muertos

El número de personas muertas en medio de los disturbios que empañan a Perú aumentó luego de que el viernes fallecieran otras dos personas, confirmaron las autoridades.

Aunque la Policía no ha revelado las identidades de todas las víctimas, señala que al menos tres de ellas eran menores de edad.

En las últimas horas, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, aseguró que 53 carreteras habían sido bloqueadas en todo el país y que las autoridades, incluidas las fuerzas armadas, adelantan el despeje de las vías desde que el Gobierno decretó el estado de emergencia.

Miembros de la Policía llegan hasta donde los seguidores del destituido presidente peruano Pedro Castillo protestan por su detención en Arequipa, Perú, el 14 de diciembre de 2022. © AP/Fredy Salcedo

Además, el comandante general de la Policía, Raúl Enrique Alfaro, reportó que más de 290 efectivos de su institución han resultado heridos y que hubo siete secuestrados en estas protestas.

Perú se ha convertido en el país con mayor desestabilización política en América Latina. En los últimos cinco años, desde 2018, ha tenido 6 presidentes, dos Congresos y múltiples escándalos de corrupción, en medio de una profunda división entre el Legislativo y el poder Ejecutivo.

Con Reuters y medios locales

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo