En Venezuela la oposición aprobó el fin de la 'presidencia interina' de Juan Guaidó

La mayoría de la Asamblea Nacional opositora de Venezuela votó el viernes a favor de reemplazar el "gobierno interino" de Juan Guaidó, apoyado por Estados Unidos, con un comité para supervisar las primarias presidenciales del próximo año y proteger los activos de la nación en el extranjero.

Trás varios días de dudas, la oposición venezolana puso fin el viernes 30 de diciembre al "Gobierno interino" y a su presidencia por parte de Juan Guaidó. El ingeniero de 39 años se había autoproclamado presidente en enero de 2019, mientras la oposición y parte de la comunidad internacional no reconocían la reelección de Nicolás Maduro en 2018.

Los exparlamentarios, reunidos de manera virtual, votaron 72 a favor (29 en contra, 8 abstenciones) para abolir la presidencia y el gobierno "interinos". Ratificaron esta decisión -que ya habían aprobado en una discusión que se llevó a cabo la semana pasada-, pese al rechazo de un pequeño grupo que defendía la continuidad del interinato.

Este antiguo parlamento, elegido en 2015, defiende su continuidad al considerar fraudulentas las elecciones legislativas ganadas por el oficialismo en 2020.

Pero Maduro ha mantenido el control de casi todas las instituciones de Venezuela, incluidas sus fuerzas de seguridad, y el “Gobierno interino” de Guaidó, que tiene el control de algunos activos extranjeros y dirige muchas embajadas, ha visto disminuir su apoyo.

Una oposición dividida

La votación refleja un cambio en el equilibrio de poder dentro de la oposición, que está tratando de encontrar nuevas formas de conectar con los votantes de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

El planteamiento de Guaidó, que era preservar el interinato, fue respaldado por 23 exdiputados que calificaron la eliminación de esta figura como un "magnicidio jurídico".

Ocho opositores, algunos independientes y otros de los partidos Encuentro Ciudadano y Proyecto Venezuela, se abstuvieron en la votación al cuestionar la legalidad constitucional de la propuesta presentada por tres de los cuatro principales partidos de la oposición venezolana (Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo).

Los partidarios dicen que el control de la oposición sobre los activos extranjeros no está en riesgo y que la disolución es necesaria para la unidad de cara a las elecciones. "Ya hay herramientas para proteger los activos en Estados Unidos, Reino Unido, Portugal", dijo el legislador de Primero Justicia, Juan Miguel Matheus.

"Es un salto en la oscuridad. Hoy capitulamos. 72 diputados han capitulado", reaccionó Juan Guaidó tras la votación. Sin embargo, aseguró en un tono más consensuado: "Las diferencias que tenemos hoy, sin duda las disiparemos".

El principal opositor, Freddy Guevara, que apoyó la retención de la presidencia, arremetió contra su desaparición en el momento de la votación: "No puedo entender cómo cometemos este suicidio. Debería avergonzarnos a todos (...) No podemos garantizar que con esta reforma (supresión de la presidencia) se proteja el patrimonio. Quiero equivocarme, quiero que el oro no caiga en manos de Maduro en el futuro. Si mañana Maduro sale fortalecido, sepan que es su responsabilidad.”

Fortalecimiento de la posición de Maduro

Nicolás Maduro se burló regularmente de la "presidencia" de Guaidó como un "mundo de Narnia" o "imaginario". La crisis del petróleo provocada por la guerra en Ucrania hizo que se calentaran las relaciones entre Maduro y Washington, que había enviado emisarios para discutir directamente con él.

Oficialmente, las posiciones estadounidense o francesa no han cambiado, pero en realidad las cancillerías llevan tiempo discutiendo con el Gobierno de Nicolás Maduro. Prueba de ello es el encuentro filmado en los pasillos de la COP27 de Sharm el-Sheikh (Egipto) entre Maduro y Emmanuel Macron. El jefe de Estado francés se dirigió a Maduro como "presidente" y le aseguró que le llamaría.

Por otro lado, países sudamericanos como la vecina Colombia o Brasil, que estaban gobernados por partidos de derecha dura muy hostiles a Nicolás Maduro, han virado hacia la izquierda en los últimos meses, haciendo que Juan Guaidó pierda importantes aliados.

Con EFE, AFP, Reuters y AP

