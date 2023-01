Perú prohíbe la entrada en su territorio a Evo Morales por "intervención" en sus asuntos políticos

En esta foto de archivo tomada el 7 de noviembre de 2020, el ex presidente boliviano Evo Morales habla durante una conferencia de prensa en la que anunció el inicio de su viaje a Bolivia, a la localidad fronteriza de La Quiaca, en Buenos Aires. Perú informó el 9 de enero de 2023 que prohibió el ingreso al país al ex mandatario boliviano Evo Morales, a quien acusa de pretender "inmiscuirse" en sus asuntos, en medio de las protestas por la destitución del ex presidente Pedro Castillo.

© Emiliano Lasalvia / AFP