Informe de Human Rights Watch 2022: América Latina enfrenta un alarmante retroceso de libertades

La documentación fue presentada por la directora en funciones para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk. El informe destaca algunas naciones suramericanas como México, Nicaragua, Cuba o El Salvador. El documento se encuentra enmarcado en un llamado de atención a las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo.

“Ha habido un gravísimo deterioro del estado de derecho a nivel regional”. Con estas palabras la directora en funciones de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Tamara Taraciuk, recalcó la situación en el continente, en el contexto del informe 2022 de la organización.

Taraciuk mencionó algunos ejemplos: “Ataques directos y formales contra sistemas electorales, contra el Poder Judicial, contra la prensa independiente y contra la sociedad civil”. Hechos que no solo suceden en países liderados por regímenes dictatoriales, sino también en los territorios que cuentan con “líderes electos democráticamente, que ponen así en riesgo los pilares de la democracia”, concluyó.

La funcionaria dijo además que es notable el “gran descontento popular, por la pobreza, la corrupción y la inseguridad”, situaciones que son aprovechadas por “políticos populistas que llegan al poder y no quieren o no pueden enfrentar los problemas”, pero limitan los derechos. Ante esto “se impone la narrativa de un líder salvador que solucionará los problemas”, por lo que “la solución es más democracia, y no menos”.

Tamara Taraciuk señaló además los desafíos del territorio. La pobreza, el reparto desigual de la riqueza, las amenazas climáticas, la violencia, entre otros, lo que ha derivado en el éxodo de millones de personas que intentan llevar una vida sin esta carga sobre sus espaldas.

En América Latina hay “regímenes opresivos” y “debilidades” en la democracia, advierte Human Rights Watch



En América Latina hay "regímenes opresivos" y "debilidades" en la democracia, advierte Human Rights Watch

Capítulo México: “violencia e impunidad bajo la administración de AMLO”

Son varios los acápites del informe general presentado por HRW. En el caso de México, el documento hace alusión a los altos niveles de violencia e impunidad bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Según el documento, el 90% de los crímenes no llegan a la denuncia, un tercio de los imputados nunca son investigados, y el 16% de las personas que son objeto de pesquisas, sus casos terminan en acuerdos prejudiciales, por lo que se concluye que poco más del 1% de los casos ocurridos esa nación fueron los esclarecidos en 2021.

Los datos del informe fueron extraídos de la Agencia Nacional de Estadística. Según HRW, la tortura “ampliamente utilizada” por los órganos de orden interno para buscar información, la sobrepoblación de presos preventivos en cárceles insalubres, el otorgamiento a las fuerzas armadas de numerosas responsabilidades del poder civil, son otros de los aspectos tratados.

El informe de HRW destacó la alta violencia que existe en México por parte de grupos criminales y armados y la impunidad que sigue habiendo con sus asesinatos. Escena de un crimen en Ciudad Juárez, México, el 2 de enero de 2023. © José Luis González / Reuters

No se puede dejar fuera que ese país es “uno de los países más peligrosos” para los que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos. El asesinato de estos es “raramente investigados o perseguidos”.

HRW reconoció el avance de los derechos sexuales en el país, con la legalización, en varios estados, del matrimonio igualitario o las facilidades brindadas a los procesos de cambios de sexo para las personas trans.

El Salvador: medidas drásticas para “cooptar” la democracia

El señalamiento a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es directo. Le acusó de “adoptar medidas drásticas para cooptar las instituciones democráticas” y de auspiciar los abusos que se suceden durante el régimen de excepción declarado en el mes de marzo del pasado año como respuesta al clima violento provocado por las pandillas. Recientemente este fue extendido por décima ocasión.

Según las autoridades locales, los detenidos en este contexto llegan a los 60.000, en cifras homologadas hasta el pasado mes de diciembre, al tiempo que las ONG locales denuncian falta del debido proceso, malos tratos, desapariciones forzadas, arbitrariedades y unos 2.900 reportes de violaciones a los derechos humanos.

Las páginas dadas a conocer subrayan el atraso en cuanto a derechos reproductivos se refiere.

Durante 2022, El Salvador registró profundos retrocesos democráticos y en materia de DDHH.



Las autoridades han cometido violaciones generalizadas de DDHH y el gobierno de Bukele ha profundizado su deriva autoritaria.



Capítulo del informe mundial 2023: https://t.co/HtMAzzgisQ pic.twitter.com/tjhswf8dqy — Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) January 12, 2023

Nicaragua: “represión sistemática” contra los críticos

Nicaragua no pudo quedar fuera del compendio. Ese país vive una espiral de “represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de los derechos humanos”. La Iglesia católica, los centros de educación superior y las organizaciones no gubernamentales son objetivo claro del Gobierno liderado por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Allí, el Ejecutivo “ha desmantelado todos los organismos institucionales” que controlan el poder presidencial. Entre los críticos detenidos este año se pueden contar unas 50 personas, entre las que se incluyen siete candidatos a la presidencia del país.

Estos fueron detenidos y sometidos a unos procesos basados en “cargos absurdos y sin garantías básicas del debido proceso”.

La represión se extendió su manto de restricciones hacia otros sectores de la sociedad, como “defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores críticos del Gobierno que son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea, detención y procesos penales arbitrarios", según el estudio.

Cuba: “penas de prisión desproporcionadas” y el “fracaso” de la política estadounidense

Dos factores salieron a relucir en el apartado de Cuba: la represión de las voces críticas y el fracaso de las políticas estadounidenses hacia ese país. Según HRW, replicado por la agencia EFE, las autoridades cubanas se niegan a responder a los problemas que en el año 2021 causaron las mayores protestas de que se tienen registro desde el triunfo de la revolución en el año 1959.

Los juicios contra cientos de los participantes en las protestas “a menudo violaron las garantías básicas” y se tradujeron en penas de prisión “desproporcionadas”. Un hecho que analistas consideran como una medida de escarmiento.

Teniendo en cuenta que las leyes, a pesar de tener un factor común en cuanto al respeto de la dignidad del hombre y sus derechos, no son de igual aplicación, Cuba dedicaba tiempo prime en la televisión nacional a explicar las condenas y los hechos por los cuales varios de sus ciudadanos eran imputados.

HRW mencionó la táctica de intimidación que el Gobierno cubano utiliza contra los activistas independientes y opositores políticos: las detenciones arbitrarias, contando al menos un millar de detenidos que se pueden enmarcar en lo que HRW llama presos políticos, contando los arrestos domiciliarios y los que se encuentran en libertad condicional.

La crisis económica y sus efectos también se mencionaron. La salida del país de cientos de miles de cubanos es uno de ellos. Estos se exponen a la inseguridad que representan las pandillas y las fuerzas de seguridad de las naciones que son paso obligado para los que deciden tomar rumbo norte.

A pesar de esto, Human Rights Watch lamenta que la actual administración estadounidense dé continuidad a la “fracasada política de aislamiento hacia Cuba”, un retroceso iniciado por Donald Trump, y el embargo económico que acecha la isla desde la década de los sesenta.

“El embargo de Estados Unidos al Gobierno cubano una excusa para los problemas, un pretexto para los abusos y la simpatía de las naciones que, de otro modo, podrían condenar las prácticas represivas”, concluyó el informe.

Lo cierto es que, de no ser efectivo, Washington ya lo hubiese hecho a un lado. A principio del camino político dado por la isla bajo el mandato de Fidel Castro, el subsecretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Lester Mallory, redactó un memorándum que quedaría en los libros de historia de la isla.

“La mayoría de los cubanos apoya a Castro”, enfatizó Mallory. “No existe una oposición política efectiva (…) La influencia comunista está impregnando el Gobierno y el cuerpo político a un ritmo asombrosamente rápido (…) El único medio previsible de enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y la desafección basados en la insatisfacción y las dificultades económicas”.

Un análisis que, con el paso de los años y con la desaparición física de los líderes naturales de ese proceso, va tomando forma, pero a un alto precio para el pueblo cubano, no así para sus dirigentes.

Chile: reforma policial, mujeres y aborto

El retraso a la reforma de los cuerpos de seguridad en Chile, específicamente la policía, ha sido motivo de atención por parte de HRW. Sin embargo, la organización ha constatado los primeros pasos para tales cambios, haciendo énfasis en que se debe prestar más cuidado en lo referente al sistema disciplinario y en los protocolos, según reporta EFE.

Los documentos señalan que el llamado a la reforma se formuló luego de las denuncias por excesivo uso de la fuerza contra manifestantes y malos tratos a detenidos en el contexto del estallido social de 2019, el mayor desde el retorno de la democracia a esa nación. Según el informe, “persisten deficiencias que dejan un amplio margen para abusos”.

HRW también giró la mirada hacia los derechos sexuales reproductivos de las mujeres y las niñas. En particular al tema de la interrupción voluntaria del embarazo sobre la base de tres aristas: la inviabilidad fetal, por violación o riesgo para la madre.

“Los centros de salud imponen obstáculos innecesarios, que incluyen interpretaciones restrictivas y discrecionales de las excepciones a la prohibición del aborto”, concluyeron las páginas de HRW.

También hizo un recordatorio al nuevo proyecto de constitución que fuera rechazado por la mayoría de los chilenos en referendo. El mismo establecía el deber del Estado de garantizar el derecho al aborto.

Las “tácticas similares” de Trump y Bolsonaro

Por su parte, la directora ejecutiva en funciones de Human Rights Watch, Tirana Hassan, comparó el asalto a los principales edificios gubernamentales y políticos de Brasil por parte de seguidores de las políticas ultraderechistas del expresidente Jair Bolsonaro, con lo ocurrido en enero de 2020 en el Congreso de Estados Unidos.

“Tanto Trump como Bolsonaro sentaron las bases para estos ataques al socavar la confianza en el sistema electoral”, concluyó. Según Hassan, ambos exmandatarios utilizaron “el mismo libro de jugadas” de los “autócratas” para “atacar la democracia”.

El pasado 8 de enero, miles de ultraderechistas irrumpieron en las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, reclamando fallas y fraude en el proceso electoral que dio como ganador a Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Otros temas visibles en el informe de HRW

La discriminación en Corea del Sur, los derechos de las mujeres cercenados de manera drástica por talibanes en Afganistán, la represión a los manifestantes iraníes, los abusos de los grupos armados y las fuerzas del orden en África, la crisis humanitaria en Venezuela, entre otros temas, fueron también mencionados en el reporte.

El informe, de unas 752 páginas, analiza las condiciones de los derechos humanos en al menos cien naciones. El resumen de 2022 es el número 32 que se da a conocer.

Con EFE, AP y medios locales

