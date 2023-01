Suroccidente de Colombia, aislado tras derrumbe en la vía Panamericana

En Colombia, un derrumbe en la vía que conecta el suroccidente del país con el centro de la nación dejó aislada a la región periférica. El presidente Petro promete soluciones como la utilización de vías alternas o de un puente aéreo, pero los gobernadores de la región dicen que el cierre de la vía Panamericana podría durar al menos tres meses.

En el Cauca, departamento al suroccidente de Colombia, un derrumbe en la localidad de Rosas dejó unos 700 damnificados, unos cinco caseríos destruidos y un tramo de la vía Panamericana que conecta la región con el resto del país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a la zona junto a miembros de su gabinete presidencial y prometió la compra de una hacienda para reubicar a los damnificados y buscar que tengan un lugar seguro dónde vivir.

En una institución educativa, Petro se reunió con 200 personas que el pasado lunes en la madrugada alcanzaron a escapar de los caseríos de Santa Clara, Párraga Viejo, La Soledad, Chontaduro y La Manguita, que quedaron sepultados.

"Las personas afectadas no pueden volver a vivir ahí y se impone la reubicación de estas familias campesinas, que no solo tenían sus viviendas, sino todo su sustento", y agregó que "el conteo inicial indicaba que era necesario entregar media hectárea por familia, pero eso no es suficiente para vivir, progresar y educar a los hijos", y añadió: "Vamos a ubicarlos en un lugar muy concreto, una hacienda de tierras muy fértiles".

"El Estado compra la hacienda, la Ley 1523 (que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) nos permite hacerlo en menos de 15 días y esta reubicación puede ser el comienzo de una gran zona campesina que, incluso, nos ayude a aliviar las tensiones del norte del Cauca", subrayó Petro.

Según el presidente, la reubicación deberá incluir una zona escolar y servicios de salud.

La vía que conecta con Suramérica

La vía Panamericana conecta Colombia con el resto del continente y es la arteria por donde llegan productos desde Ecuador vía terrestre.

El gobernador del departamento de Nariño, territorio que está aislado en este momento del centro del país, debido al alud de tierra, pronostica que el cierre de la vía puede ser de unos tres meses.

Petro apuntó a que en un mes podría vislumbrarse una ruta alternativa con la adecuación de carreteras vecinales por las que podrían transitar los camiones de mercancía, también habló de un puente aéreo e incluso de una conexión marítima desde Tumaco hasta Buenaventura, el principal puerto del Pacífico colombiano.

"Esto permitirá que por primera vez en Colombia hablemos de la creación de nuestra marina civil", dijo el mandatario.

Desde su cuenta de Twitter, Petro apuntó a aprovechar la situación para reforzar la infraestructura vial. "Este desastre nos permitirá realizar la obra más grande que haya recibido el sur de Colombia en su historia y la mejor para integrarnos con Suramerica. La doble Calzada Popayán/Ipiales”, dijo.

Este desastre nos permitirá realizar la obra más grande que haya recibido el sur de Colombia en su historia y la mejor para integrarnos con Suramerica. La doble Calzada Popayán/Ipiales. pic.twitter.com/VGYgZ40ngn — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2023

Según Gustavo Petro, estudios iniciales indican que esta carretera tendría un costo superior a los 2.560 millones de dólares.

Pérdidas millonarias

Según los comerciantes, las pérdidas por el derrumbe ascienden a un billón de pesos colombianos, más de 200.000 dólares. Según la Cámara de Comercio de Nariño, se podrían perder unos 250.000 litros de leche que son llevados desde este departamento a plantas de procesamiento en el Valle del Cauca.

Los sectores de turismo, transporte y agricultura reportan pérdidas diarias por 250 millones de pesos, unos 53.000 dólares.

Además de este panorama, los viajeros que se encontraban vacacionando en las fiestas de fin de año quedaron atrapados en ciudades como Cali y no han podido volver a sus sitios de origen.

Los problemas de las vías en esta región del país son estructurales y no han tenido solución durante los últimos gobiernos. El departamento del Cauca sigue azolado por problemas de violencia. Disidentes de la extinta guerrilla de las FARC se pelean el control del territorio con otros grupos al margen de la ley, a pesar del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

La falta de inversión en infraestructura en la región, además del fuerte invierno que ha azotado al país durante el último año debido al fenómeno meteorológico de “La Niña”, ha propiciado las circunstancias para que las vías del país continúen deteriorándose.

Con EFE y medios locales

