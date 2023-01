Alberto Fernández inaugura la CELAC en busca de integración y defensa de la democracia

Cumbre de la CELAC

En medio de las críticas por la invitación a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua y con la vuelta de Brasil a la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente argentino Alberto Fernández inauguró la VII edición de la CELAC. El mandatario pidió respetar la "diversidad" para "crecer juntos" e hizo un llamado de atención ante una democracia “definitivamente en riesgo” en la región.

Con un golpe de maza y previa confusión entre la Cumbre de las Américas y la CELAC, Alberto Fernández dio por inaugurada este martes 24 de enero la VII Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Un golpe en la mesa que también se da en lo simbólico con el retorno de Brasil, país cofundador del Grupo de Río, antecedente de la CELAC.

En el discurso de inauguración de esta cumbre, celebrada en Buenos Aires bajo la presidencia pro tempore de Argentina, Fernández hizo un llamado a respetar la "diversidad" para "crecer juntos".

"Lo único que tenemos que hacer es profundizar nuestro diálogo y respetarnos en la diversidad. Todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos y en la diversidad debemos respetarnos y crecer juntos", aseveró.

En medio de la nueva ola progresista en América Latina, asentada tras las victorias de Gustavo Petro en Colombia y la vuelta al poder de Luiz Inazio ‘Lula’ da Silva en Brasil, Fernández resaltó la necesidad de luchar en favor de la igualdad y la Justicia social en la región. Hizo también un llamado de atención ante una democracia “definitivamente en riesgo” y pidió “garantizar la institucionalidad”.

Un alegato contra los sectores ultras de la derecha latinoamericana

"Los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos, y no podemos permitir que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad", aseveró el líder argentino citando lo que denominó como “el golpe que vivió Bolivia”, luego de haber asegurado ayer que Argentina no permitirá ataques a la democracia en Brasil en referencia al asalto de las sedes de los tres poderes del Estado brasileño el pasado 8 de enero.

Para el presidente argentino, esta defensa democrática es algo “que América Latina se debe y no puede soslayar”. Entre medias, quiso recalcar la defensa que su gobierno ha hecho de la soberanía de Cuba y Venezuela y pidió de nuevo el fin de los bloqueos.

"Son métodos muy perversos de sanción, no a los Gobiernos, sino a los pueblos. Cuba lleva un bloqueo de más de seis décadas y eso es imperdonable. Venezuela padece otro tanto y nosotros tenemos que levantar nuestra voz", puntualizó el mandatario.

El presidente de Argentina, Alberto Fernandez (d), recibe al presidente de Bolivia, Luis Arce, en el inicio de la cumbre de la CELAC, hoy en Buenos Aires (Argentina). EFE - Matias Martin Campaya

La forma y el fondo de lo que debe ser la CELAC tampoco pasaron desapercibidos en el discurso de un Fernández que insistió que el organismo “no nació para oponerse a alguien”, “para enfrentarse con alguna de las instituciones existentes” ni “para inmiscuirse en la vida política y económica de ningún país”.

“La CELAC nació como un foro en favor de nosotros mismos, que siempre promovió el consenso y la pluralidad en un marco de convivencia democrática sin ningún tipo de instrucciones”, apuntó el presidente argentino.

‘Lula’ da Silva y el sonado regreso de Brasil

La mayor expectación de esta cumbre gira en torno a la vuelta de Brasil luego que el expresidente Jair Bolsonaro retirara a su país en 2020 con el argumento de que el foro "daba protagonismo a regímenes no democráticos, como los de Venezuela, Cuba o Nicaragua".

'Lula' fue el último en llegar a la reunión este martes y fue recibido con un aplauso unánime del resto de países presentes. Luego de la calurosa bienvenida, el presidente brasileño resaltó que fue bajo sus anteriores mandatos que se impulsó la creación de esta cumbre y que los años de Bolsonaro fueron una “lamentable excepción”.

En consonancia con su homólogo argentino, ‘Lula’ pidió apostar por la integración regional frente a una "realidad inaceptable" de "desigualdades, pobreza y hambre", una muestra del rumbo que se intuye tomará la política exterior brasileña, que tras varios años de aislamiento regional, vuelve a intentar ser vanguardia internacional.

'Lula' insistió en que “con sentido pragmático”, la CELAC puede “contribuir mucho” a dar respuestas al mundo ante las cuestiones que lo afligen y a construir “un orden mundial pacífico” mediante la promoción del "diálogo y el refuerzo del multilateralismo".

Las energías limpias son también, según el líder brasileño, un potencial para América Latina y el Caribe.

Polémicas y ausencias

Si Brasil fue la sorpresa positiva, la invitación a los dirigentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela ha sido el centro de la polémica de la cumbre, dejando claro que el argumento de Bolsonaro en 2020 sigue presente en la región.

Mientras el cubano Miguel-Díaz Canel está presente en Buenos Aires, el Gobierno venezolano confirmó el lunes la ausencia de Nicolás Maduro alegando una serie de planes de ataque contra la delegación venezolana, que finalmente encabeza el canciller Yván Gil.

No habrá amenaza ni agresión que pueda detener la ola progresista que se ha levantado en América Latina y el Caribe para construir la unión definitiva de nuestros pueblos. Venezuela alza su voz bolivariana en defensa de la integración regional. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 24, 2023

Pese a ello, Maduro se pronunció este martes al respecto de la cumbre en su cuenta de Twitter. "No habrá amenaza ni agresión que pueda detener la ola progresista que se ha levantado en América Latina y el Caribe para construir la unión definitiva de nuestros pueblos. Venezuela alza su voz bolivariana en defensa de la integración regional", aseguró el mandatario.

Tampoco estarán presentes los presidentes de Nicaragua, el cada vez más aislado Daniel Ortega, ni el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Este último alegó compromisos internos importantes para ausentarse del encuentro, si bien aseguró estar “de acuerdo con lo que se va a plantear”.

“Hay muchas coincidencias, son más las coincidencias que las diferencias que podamos tener", expresó un AMLO que también defendió la no asistencia de Maduro para "evitar las provocaciones" de los medios "conservadores" de Argentina.

“¿De qué nos sirve tener a un Estado afuera y simplemente señalarlo con el dedo?"

Consultada el lunes en France 24 sobre la mejor forma de tratar la situación política en Venezuela o Nicaragua por parte de los países de la región, la profesora e investigadora de la Universidad de Monterrey, Magdalena Bas, consideraba que “el diálogo y la negociación son importantes”.

“Esto no implica que no se estén condenando las violaciones a los derechos humanos o en algunos casos que se pueda cuestionar si existe o no una democracia. Pero ese cuestionamiento será jurídico, pero la negociación será política. ¿De qué nos sirve tener a un Estado afuera y simplemente señalarlo con el dedo?”, apuntó Bas.

Para la profesora, “lo mejor es dialogar y poder aportar a esos procesos que pueden ser polémicos o criticables”, apuntó Bas. Por el momento, Caracas y Managua han salvado la polémica, pero la región aún deberá buscar la forma de que la disputa entre el progresismo y el conservadurismo no impida una integración real a largo plazo.

Con EFE y medios locales

