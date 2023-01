Brasil encabeza las estadísticas de lepra en América Latina

Brasil es el segundo país del mundo con más casos de lepra según la Organización Mundial de la Salud. Solo queda por detrás de la India. Conocida en el mundo académico como enfermedad de Hansen, la lepra es una de las afecciones más antiguas del mundo. Ya en el siglo VI a.C. existían registros acerca de ella.

“Yo estaba en casa y cuando me levanté, mi cuerpo estaba lleno de pequeñas manchas. No sabía lo que era. Fui al médico y pensó que era viruela del mono”, cuenta Fernando, un hombre de 51 años que hace siete meses descubrió que estaba infectado.

Cuando recibió el diagnóstico, tuvo que lidiar con un estigma social que persiste, a pesar de que con un tratamiento de un año los síntomas desaparecen por completo. “Yo no tuve miedo. El problema principal es cómo contárselo a las personas de tu familia, a los colegas en el trabajo. No todo el mundo sabe lo que es la enfermedad de Hansen, ni lo entiende. Hay muchos prejuicios”, agrega Fernando, que a día de hoy no sabe quién pudo contagiarlo.

Entre 2016 y 2020, en Brasil se diagnosticaron 155.359 nuevos casos de lepra. Durante la pandemia de Covid-19 el número cayó en las estadísticas, pero no su incidencia real.

En la Fundación Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, que es toda una referencia en la investigación científica en Brasil, explican que el coronavirus eclipsó muchas enfermedades y que durante la fase más aguda de la pandemia los pacientes simplemente dejaron de acudir a los ambulatorios en busca de un diagnóstico.

Actualmente, la enfermedad de Hansen es considerada endémica en este país tropical. Contrariamente a lo que se suele pensar, no es tan contagiosa. El bacilo penetra a través de las vías respiratorias, pero solo tras una convivencia prolongada con algún enfermo. La pobreza y la malnutrición también afectan a la respuesta inmunitaria.

El "holocausto brasileño"

Siguiendo el ejemplo de otros países, en la década de 1920 Brasil decidió aislar a las personas diagnosticadas con lepra, como era llamada en aquel entonces. Estos pacientes eran condenados a una hospitalización obligatoria, que los aislaba del resto de la sociedad en hospitales y colonias diseminadas en todo el país.

Las colonias de enfermos fueron creciendo, rodeadas de muros para que nadie pudiese escapar. Con el tiempo, se convirtieron en verdaderas ciudades dentro de las ciudades, con poblados de casas, comercios, iglesias, canchas deportivas, un cementerio y hasta una cárcel con una especie de policía comunitaria. Los medios de comunicación llegaron a hablar de “holocausto brasileño”.

Desde hace medio siglo ya no es obligatorio ingresar en un centro. Los pacientes como Fernando reciben gratuitamente la atención médica y los remedios en ambulatorios especializados.

Un diagnóstico precoz, la solución

El Sistema Público de Salud cubre todos los gastos. “Lo más importante para la enfermedad de Hansen es hacer un diagnostico precoz y un tratamiento precoz. Solo así vamos a poder evitar la incapacidad, la deformidad y el estigma”, explica Anna Maria Sales, la dermatóloga de la Fundación Oswaldo Cruz que está tratando a Fernando.

Los primeros síntomas son una alteración de la sensibilidad térmica y táctil, lo que puede provocar heridas y quemaduras, que si no son tratadas, acaban infectándose. “También hay cambios en la parte nerviosa y motora. Es bastante común ver que el dedo meñique se queda atrofiado porque se produce una pérdida de músculo, que a la larga puede ser incapacitante. Hay pacientes que no consiguen escribir, ni comer”, señala Sales.

El problema es que en Brasil todavía hay mucha desinformación sobre esta enfermedad. Por otra parte, el miedo a ser discriminados impide a muchos pacientes buscar ayuda médica.

“El estigma social es el principal obstáculo porque acaba perjudicando al paciente durante el tratamiento y en su calidad de vida. Es un círculo vicioso, porque el estigma causa menor demanda de atención, que a su vez implica menos medicación y más síntomas. La salud empeora y el estigma aumenta cada vez más”, aclara esta dermatóloga.

La Organización Mundial de la Salud espera erradicar esta enfermedad en 2030. Hasta entonces, Fernando espera que para él sea tan solo un recuerdo.

