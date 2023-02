Chile no prevé la extinción total de los incendios hasta la primera quincena de marzo

El anuncio lo hizo Camila Vallejo, ministra portavoz del Gobierno chileno. Vallejo resaltó que más que el combate directo a las llamas, lo esencial ahora “es que no se generen nuevos incendios”. Por su parte, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado para debatir una nueva regulación de la industria forestal.

Anuncios Lee mas

Una afirmación que puede caer como un balde de agua fría sobre aquellos que combaten directamente los incendios forestales que afectan la región centro y sur de Chile. Y es que, según Camila Vallejo, la ministra portavoz del Gobierno de Chile, se prevé que la “extinción total” de las llamas no va a suceder hasta la primera quincena de marzo.

Vallejo explicó que las conflagraciones pueden estar controladas, pero no extintas. “Lo importante ahora es disponer de todas las capacidades para lograr controlar los incendios, que no se sigan expandiendo, y luego viene el proceso de extinción para que no se reactiven”, puntualizó.

A decir de la funcionaria, la clave del control está en evitar que se generen nuevos focos. Vallejo también hizo un llamado de atención a los chilenos para que no se involucren en acciones que puedan generar nuevos incendios. “El cambio climático genera condiciones propicias para que un incendio se expanda, pero el origen principal de los fuegos es, lamentablemente, la acción humana”, resaltó.

En un nuevo balance de la situación, la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá, entregó nuevas cifras de sobre el siniestro. Actualmente se reportan 321 fuegos a nivel nacional, ocho menos que la jornada del jueves. De estos, 180 se encuentran bajo control. Los bomberos, voluntarios y la ayuda internacional se encuentran combatiendo 94 de estos focos.

En cuanto al toque de queda, Tohá afirmó que, en las zonas donde ha sido aplicado, ha sido acogido de una manera satisfactoria por los pobladores, ya que genera una sensación de control. La ministra exhortó a los ciudadanos a que no salgan sin el salvoconducto necesario para poder transitar mientras se encuentre vigente la limitación.

Boric abre debate sobre regulación de industria forestal

El presidente de Chile, Gabriel Boric, destacó la importancia de abrir un debate para la creación de una nueva regulación de la industria forestal para fortalecer el modelo actual ante los retos que supone el cambio climático.

El mandatario subrayó que “hay que plantear una discusión de más largo plazo con el tema de la industria forestal, de una regulación distinta”. Además, señaló que a día de hoy están “abocados juntos, sector público y el privado, a combatir la emergencia”, pero que “en el futuro tiene que haber una regulación para establecer todas las prevenciones contra nuevos fuegos”.

Boric hizo además un llamado al trabajo conjunto de cara al futuro, para evitar otra crisis como la que actualmente se vive en la nación latinoamericana.

Con EFE y medios locales

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo