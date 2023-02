Maestros venezolanos se mantienen en las calles para exigir salarios dignos

En Venezuela, el gremio de maestros del sector público cumple más de 40 días en protestas para exigir un salario acorde con el costo de la canasta básica. En promedio, ganan entre seis y 20 dólares mensuales, lo que no les alcanza para costear sus necesidades de alimentación y medicinas.

Anuncios Lee mas

Sandra Laya es licenciada en educación con postgrado y ejerce desde hace 15 años la docencia. Su sueldo no llega a los 20 dólares en un país en el que la canasta básica ronda los 500. Para obtener más dinero, dicta clases particulares en una escuela improvisada en un barrio del este de Caracas. Adicionalmente, los fines de semana es guía turística para quienes quieran recorrer el Ávila, el pulmón de la capital.

“¿Qué hace un docente para sobrevivir? Un oficio. Realmente y tristemente a la vez. Nosotros estudiamos para tener una mejor calidad de vida, una profesión. Ahora vender helado, costura, peluquería es lo que le da a un docente para cubrir algunas necesidades, no todas" relató a France 24.

Sandra deja claro que no quiere abandonar las aulas, pero la situación resulta insostenible. “Nos gusta enseñar, pero cómo enseñamos si no tenemos pasaje, no tenemos vestuario, no tenemos zapatos, nada nos cubre ya, preferimos protestar para que todos los que pasen por aquí sepan nuestra situación”, dijo a France 24 en medio de una cadena humana que realizaron los maestros para llamar la atención del Ejecutivo.

"No hay manera que los aumentos salariales sean por encima de la inflación"

Para el economista y profesor titular del IESA, José Manuel Puente, las demandas de los trabajadores públicos son razonables, pero advierte que en la práctica no es posible indexar el salario mínimo al costo de la canasta básica.

“La Revolución llevó a la quiebra al Estado Venezolano y no tiene la capacidad financiera para poder asumir ese incremento. La única manera de que el salario real se incremente de manera sostenible es que haya aumento de productividad y que además logres controlar la inflación. Mientras tengas inflaciones de 440 % no hay manera que los aumentos salariales sean por encima de la inflación”, explica Puente.

Al frente de las protestas de educadores, a las que se han unido gremios del sector salud y transporte, ha estado Elsa Castillo, una dirigente sindical con 30 años de servicio. Pese a sufrir el asedio y la persecución por parte de los cuerpos de inteligencia del Estado, ha recorrido todo el país juntando fuerzas para continuar la protesta: “El evento más más duro fue cuando nos bajaron de un carro, que eso lo denuncié en su oportunidad, en agosto, cuando nos bajaron de un carro a punto de pistola y nos hicieron sus amenazas".

En medio de las masivas protestas, la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez aprobó una ley que permitiría a bachilleres ejercer como docentes en sustitución de los maestros, lo que ha provocado el rechazo del gremio. Mientras tanto, el Gobierno de Nicolás Maduro sigue sin dar respuesta a los trabajadores, a quienes se les agota la paciencia.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo