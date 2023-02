Las primarias opositoras en Venezuela, una cita con fecha pero sin consenso

La oposición acudirá el próximo octubre a unas primarias rodeadas de incertidumbre en las que se pretenderá terminar con la falta de liderazgo que existe en el heterogéneo bloque contrario al chavismo. Además, la oposición cuenta con la apatía de buena parte de los venezolanos. El 70% de los venezolanos está decepcionado con sus políticos, según el más reciente informe de Datincorp.

La oposición venezolana ya tiene fecha para elegir a un candidato único que se enfrente a Nicolás Maduro en los próximos comicios presidenciales, pero lejos está de lograr un consenso para la construcción de estrategias políticas que logren un cambio de gobierno en Venezuela.

“Todavía no han resuelto las cosas que los dividen. No tienen un objetivo estratégico común. La realidad es que no hay consenso acerca de cómo caracterizar a su adversario, y cuáles son los mecanismos para lograr el cambio político y mantenerlo. Sin esos objetivos claros y sin esos consensos no van a poder avanzar en la obtención de una candidatura sólida”, explica a France 24 Oswaldo Ramírez, director de ORC Consultores.

Altos niveles de rechazo hacia los políticos

El más reciente estudio de Datincorp, publicado el pasado 5 de febrero, arrojó que el 70% de los venezolanos está decepcionado de los políticos. El 47% del país dice preferir un candidato que sea independiente y un 30% que venga de los nuevos partidos políticos. Sólo el 14% apuesta a un candidato proveniente de los partidos tradicionales.

“La crisis del país tiene una falla de origen y es que en Venezuela desaparecieron los partidos políticos, que son la representación máxima de un liderazgo colectivo y colegiado (...) En la oposición lo que hay es un archipiélago de proyectos personales y cada uno va montando un partidito que le sirva de plataforma para ser presidente de la República, son políticos muy vanidosos y eso hace que sea difícil entenderse”, dijo a France 24 el presidente de Datincorp, Jesús Seguías.

Seguías asegura que hoy día al venezolano “no le importa” quién es el candidato presidencial. “No está pendiente del político que quiere ser presidente. Quiere un gobierno que resuelva, quiere parar de sufrir”.

El nivel de rechazo entre los principales candidatos opositores ronda entre el 66 y el 83%, siendo el peor posicionado Juan Guaidó, cuya candidatura a las primarias del próximo 22 de octubre ya se ha dado por sentada aunque aún no la ha formalizado. “Es un escenario difícil. Hay mucho desencuentro, muchas descalificaciones y hasta que no surja un candidato capaz de aglutinarlos a todos, que no ande en la onda de la pelea, va a ser muy difícil que la oposición tenga un planteamiento coherente, y por eso el gobierno va insistir en la estrategia de dividirlos”.

Encuesta de Datincorp que muestra la confianza en los líderes políticos en Venezuela. © Datincorp

Una oposición fracturada con varios posibles candidatos a la vista

Para el director de ORC Consultores Oswaldo Ramírez, en Venezuela se perfilan cinco grupos que adversan al gobierno: el encabezado por el denominado G3, conformado por los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia; los que cerraron filas junto al gobierno interino de Juan Guaidó y Voluntad Popular con Leopoldo López a la cabeza; los partidos que han emergido en los últimos tres años como Fuerza Vecinal y Alianza Lápiz; los denominados cooptados, que tienen presencia en elecciones desde 2017, y por último los que han seguido una línea más radical contra el chavismo como María Corina Machado y Andrés Velásquez. “A lo sumo puede haber una potencial unión de tres de esos grupos. Hay grupos que no tiene intención de cooperar con otros para tener fuerza política”, aseguró Ramírez.

Aunque se habla de que más de 20 políticos pretenden inscribirse como precandidatos a las primarias opositoras, encuestadores coinciden en cinco dirigentes que encabezan los sondeos, en su mayoría liderados por María Corina Machado, una dirigente caracterizada por no dar concesiones al chavismo y que hoy capitaliza el descontento de la oposición más dura que se siente defraudada por el Gobierno Interino que presidió Juan Guaidó, por las denuncias de corrupción bajo el interinato y por los partidos políticos tradicionales.

Benjamín Rausseo, un comediante y empresario venezolano mejor conocido como “Er Conde del Guácharo” que postuló su nombre como aspirante a las primarias del próximo 22 de octubre. Rausseo ya fue candidato en el 2006 pero se retiró antes de la contienda.

Henrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda y dos veces candidato presidencial en 2012 y 2013. Aunque su partido hará primarias internas para elegir al candidato todo parece indicar que será el abanderado. Sobre Capriles pesa una inhabilitación política desde el 2017, lo que pone en duda si podrá realmente aspirar a unas presidenciales.

Manuel Rosales, actual gobernador del estado Zulia, quien en 2006 perdió las elecciones contra el entonces presidente Hugo Chávez sería el abanderado por el partido Un Nuevo Tiempo de cara a las primarias.

El peor posicionado en los sondeos es Juan Guaidó, con un nivel de rechazo del 83% incluso por encima de Nicolás Maduro. “Eso pasa siempre cuando los líderes fracasan. Él le prometió a los venezolanos que a Maduro le quedaba poco tiempo, contó con el apoyo irrestricto de 50 países como nunca se había visto en América Latina, además del manejo de miles de millones de dólares con el propósito de desplazar a Maduro del poder. Los venezolanos le pasaron factura”, señaló el director de Datincorp. A juicio de Seguías, Rausseo es el único que tiene “magia de crecimiento” porque no viene de las filas opositoras, pero aún queda mucho camino por recorrer.

Juan Guaidó, opositor y posible candidato a la presidencia, asiste al anuncio de la Comisión Nacional de Primarias (CNP) donde se informó que la oposicion de Venezuela elegirá el próximo 22 de octubre al candidato que se enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales, hoy en Caracas (Venezuela). EFE - Miguel Gutiérrez

Maduro de cara a las presidenciales

Según el más reciente estudio de Datincorp, Nicolás Maduro bajó cinco puntos de popularidad en el último año y cuenta con un nivel de rechazo del 69%. “Tiene que ver con la crisis económica del país que vuelve a arreciar, el tema inflacionario, la devaluación del dólar. Todo ha influido en que muchos que lo apoyaban ya no lo estén. Su techo son lo que se identifican con el gobierno, que están en el orden del 20% de los que viven en Venezuela”.

ORC Consultores coincide en el porcentaje. “Maduro tiene hoy el 20% de apoyo popular aproximadamente. Ese 20% electoralmente lo pueden convertir en 30 o 40% dependiendo del momento y de cómo es la participación de la sociedad en la potencial elección. Por ahora yo creo que el chavismo lo que tiene es que tratar de que la gente no migre hacia los no alineados, que son el 50% del país, gente que dice: no estoy con la oposición ni con el gobierno”.

Un 22 de octubre rodeado de interrogantes

Aunque la Comisión Nacional de Primarias logró definir el 22 de octubre como la fecha para la elección, son múltiples las interrogantes entorno al proceso. “Falta mucho para que se pueda decir que la mayoría de actores están relativamente satisfechos con sus demandas para efecto de participar en las primarias. Demandas que van desde la participación del CNE, uso de la capta huella, participación de inhabilitados, voto en el exterior -entre otros- que pueda llevar a candidatos a expresar su duda dentro del proceso”, advirtió Ramírez.

Uno de los asuntos más álgidos fue la decisión de permitir la participación de políticos inhabilitados en las primarias opositoras. ¿Cuál será el mecanismo de sustitución del candidato en caso de que no se le permita luego participar en la elección? Un punto complejo, especialmente por aquellos candidatos que no están dentro de la Plataforma Unitaria.

A juicio del consultor político Jesús Seguías son tres los requisitos fundamentales para que un candidato logre hacerse con la presidencia de Venezuela tras 24 años del chavismo en el poder: “Que tenga la capacidad de unir al mayor número de venezolanos, no solo opositores, porque la votación opositora quedó muy mermada con el éxodo de casi 4 millones de ciudadanos que no tienen la capacidad de votar”. En segundo lugar, “tener la capacidad de cobrar la victoria, que el Gobierno confíe en él, que no habrá persecuciones, que el chavismo y el PSUV seguirán existiendo como fuerza política, que no habrá encarcelados ni perseguidos. Y en tercer lugar, que tenga capacidad de gobernar. Un presidente que sea capaz de establecer consenso, armonía y paz social para que el país se estabilice”.

“El tema es que en la oposición hay dos tendencias con respecto a la primaria. La primera es de quienes quieren escoger un candidato que sea capaz de cubrir esos tres requisitos y quieren un candidato ganador que pueda gobernar, pero otros ven las primarias como el mecanismo para definir y legitimar al nuevo liderazgo opositor. Son dos tendencias distintas. Eso marca una característica especial dentro de las primarias”.

Advierte que en el CNE hay 55 partidos registrados, casi todos de oposición y cada uno tiene su propio candidato. “Esa cantidad de candidatos es una demostración de que la política venezolana es tierra de nadie. Nadie controla nada, es un despelote y no veo personas con cuatro dedos de frente capaz de poner orden”, concluyó Seguías.

