Nicaragua: Ortega cierra el Cosep y sus 18 cámaras empresariales

A través del Ministerio de Gobernación, el Gobierno de Ortega cerró 19 agremiaciones empresariales entre las que estaba el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la más grande del país. La decisión del régimen autocrático es interpretada como una represalia tras el rompimiento de relaciones con los líderes de estas cámaras quienes le comenzaron a dar la espalda cuando estallaron las protestas antigubernamentales en 2018.

El Gobierno de Daniel Ortega le canceló la personería jurídica al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la agremiación empresarial más importante de Nicaragua que había sido creada hace 32 años.

La decisión fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta tras ser aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch. Este es uno de los golpes más duros de Ortega contra el empresariado.

Además del Cosep, otras 18 cámaras empresariales fueron disueltas, como la Asociación Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), integrada por empresas extractoras y vendedoras de oro, el producto de exportación por excelencia del país centroamericano.

Cuando el Gobierno excarceló a los 222 prisioneros opositores, entre los que se encontraban siete del Cosep, la agremiación otrora aliada de Ortega, le agradeció por la liberación y dijo que se trataba de “un paso grande para iniciar la unidad", además, reconoció al pueblo y Gobierno estadounidense "por recibirles y brindar todas las atenciones".

Un avión que transporta a algunos de los más de 200 presos políticos liberados en Nicaragua y trasladados a Estados Unidos se encuentra en la puerta de embarque del aeropuerto internacional de Dulles, en Virginia, a las afueras de Washington (Estados Unidos), en esta imagen de vídeo tomada el 9 de febrero de 2023. REUTERS - HANDOUT

Sectores empresariales de los vecinos Honduras, Costa Rica y Guatemala rechazaron la decisión de Ortega.

La alianza entre el presidente y los principales empresarios de Nicaragua se rompió después de la sangrienta represión a las protestas antigubernamentales de 2018 en las que 318 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad, según grupos de derechos humanos.

Imagen de archivo. Cientos de personas protestan en la Plaza Monimbo para exigir justicia, democracia y la salida del presidente Daniel Ortega, en Masaya, Nicaragua el 13 de mayo de 2018. © AFP/Diana Ulloa

Los dos últimos presidentes del Cosep fueron detenidos y condenados por traición en un juicio que muchos observadores internacionales tacharon de represalia política.

Según la ministra Coronel, las cámaras no cumplieron con el proceso de convalidación de registro y presentaron inconsistencias en la información como variaciones en cuentas que no fueron justificadas o no reportaron detalle de ingresos y gastos.

"Con estas acciones estos organismos no promueven políticas de transparencia en la administración y manejo de sus fondos", indicó la cartera de Gobernación, y agregó que "así mismo no han reportado estados financieros período fiscal 2022".

Estas es la lista de las cámaras disueltas

Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, Andiprofa.

Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep

Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Canatur.

Cámara de Productores y Procesadores de Palma Africana, Capropalma.

Cámara de Industrias de Nicaragua Cadin.

Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Apen.

Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, Anapa.

Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Importados, Andiva.

Asociación Nicaragüense de la Industria Textil, Anitec.

Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, Cadur.

Cámara Nicaragüense de la Construcción, CNC.

Asociación Cámara de la Pesca de Nicaragua, Capenic,

Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, Excan.

Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, Anifoda.

Cámara de Microfinanzas, Asomif.

Cámara de Energía de Nicaragua, CEN.

Asociación Unión de Productores Agropecuarios, Upanic.

Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, CCSN.

Asociación Cámara Minera de Nicaragua, Caminic

Con Reuters, EFE y medios locales

