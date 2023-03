Crisis ministerial en Chile: Boric anuncia cambios en cinco carteras

Gabriel Boric, presidente de Chile, anunció este viernes 10 de marzo el cambio de cinco ministros. Una noticia que llega a un día de que el mandatario cumpla un año en el poder y poco después de que tuviera una de sus mayores derrotas en la Cámara de Diputados, que le dijo "no" a su propuesta de reforma tributaria.

Anuncios Lee mas

Es el segundo gran cambio de gabinete. A un día de cumplir un año en el poder, Gabriel Boric, presidente de Chile, anunció el reemplazo de cinco ministros este viernes 10 de marzo.

"He trabajado intensa y honestamente para servir a todos los ciudadanos sin excepción", aseguró Boric en la ceremonia. Y agregó: "Hemos tenido dificultades, no es posible negarlo".

Sin embargo, sentenció: "Hoy miro el futuro con optimismo".

"El año 2022 no fue fácil para todos los chilenos y tampoco lo fue para el Gobierno", añadió el mandatario.

Se refirió, además, a algunos desafíos a los que el país se vio enfrentado, como los incendios y el alza en el costo de la vida.

También resaltó lo que consideró logros de su Gobierno, como la lucha contra la criminalidad y los esfuerzos que se han hecho para acabar con el conflicto en el sur del país. Igualmente, sentenció que "las cuentas fiscales en Chile son las mejores en décadas".

"He decidido hacer unos cambios en mi gabinete, en sus Ministerios y sus secretarías", aseguró Boric.

Y añadió: "lo que me motiva a hacer estos cambios no son presiones políticas o triunfos menores, el objetivo de estos cambios es mejorar nuestra capacidad de respuesta y mejorar ante los desafíos que enfrenta nuestro país", sentenció el mandatario.

Boric toma esta decisión en momentos en que no goza de amplia popularidad. El índice de aprobación fue en enero del 25%, aunque repuntó a principios de marzo al 35%.

Este miércoles le fue archivado un proyecto en el Congreso con el que pretendía imponer un paquete de reformas fiscales de cara a la agenda que busca ampliar los derechos sociales.

Boris aprovechó desde su cuenta de Twitter para saludar a los ministros que lo acompañaron hasta el momento: "Agradezco profundamente a las ministras y ministros que dejan sus cargos, por su trabajo y compromiso de hacer de Chile un país más justo. Este nuevo equipo continuará esa senda, en terreno, escuchando a quien piensa distinto, para avanzar en cambios y soluciones concretas", aseguró.

Agradezco profundamente a las ministras y ministros que dejan sus cargos, por su trabajo y compromiso de hacer de Chile un país más justo. Este nuevo equipo continuará esa senda, en terreno, escuchando a quien piensa distinto, para avanzar en cambios y soluciones concretas. pic.twitter.com/fUSSStUSWN — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 10, 2023

Nuevo ministro de Relaciones Exteriores

El primero en juramentar para su nuevo cargo fue Alberto Van Klaveren, que ocupará el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Él fue embajador de Chile ante la Unión Europea entre 2001 y 2006, embajador en Bélgica y agente de Chile ante la Haya durante el litigio marítimo con Perú.

El nombramiento de Van Klaveren respalda a la centro-izquierda del partido Socialismo Democrático, que gobernó Chile tras la caída de la dictadura de Augusto Pinochet.

El recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Alberto Van Klaveren, asiste a un cambio de gabinete en la casa de gobierno, en Santiago de Chile, el 10 de marzo de 2023. © Reuters/Iván Alvarado

Hasta el momento se desempeñaba como director de la Unidad Académica de Relaciones Jurídicas y Económicas Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

La gestión de la saliente Antonia Urrejola estaba bajo el escrutinio público tras la filtración de un audio el 24 de enero en el que se le oía criticar junto a otros funcionarios de la Cancillería al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa.

El cambio en ese Ministerio es profundo, ya que afecta también a los dos subsecretarios: Ximena Fuentes de Relaciones Exteriores y José Miguel Ahumada de Relaciones Económicas Internacionales. Este último fue criticado por cuestionar la política de comercio exterior del país tras la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11.

Además de ellos fueron removidos otros 13 subsecretarios de Estado.

Otros ministros entrantes y salientes

Jéssica López fue nombrada como la nueva ministra de Obras Públicas.

Por su parte, Jaime de Aguirre, empresario y directivo de televisión, pasará a ocupar el Ministerio de Cultura.

Jaime Pizarro, una de las figuras del fútbol chileno, se hará cargo del Ministerio del Deporte. Y Aisén Etcheverry, abogada, se desempeñará a la cabeza del Ministerio de Ciencia.

Salen del gabinete Antonia Urrejola (Relaciones Exteriores), Juan Carlos Garcia (Obras Públicas), Julieta Brodsky (Cultura), Alexandra Benado (Deportes) y Silvia Díaz (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación).

La decisión de Boric de cambiar el gabinete llega tras una serie de controversias y errores en su gestión, lo que lo ha obligado a nombrar políticos más experimentados y centristas.

El analista de Politico Tech Global, Kenneth Bunker, dice que aunque el mandatario está virando su política hacia el centro, puede que esto no sea suficiente para solucionar los problemas que tiene su Gobierno.

"Creo que el principal problema de este Gobierno ha sido político y estratégico, no sectorial, y estos cambios de gabinete son sectoriales", dijo Bunker, y agregó, "así que los problemas que tiene el Gobierno con la dejadez, los tiempos, cuándo abordar temas o no, como la reforma fiscal (del miércoles), no se van a solucionar con este cambio de gabinete".

El cambio ministerial se anunció en el Palacio de la Moneda. La ceremonia tuvo un importante retraso en la hora que se había planeado. Según múltiples medios locales, se debió a negociaciones de último momento.

Con EFE y Reuters

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24 Suscribo