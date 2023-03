El caso "Beatriz contra El Salvador" llega a la CorteIDH esperando una resolución histórica

Entre este 22 y 23 de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos aborda el caso de una joven salvadoreña a la que se le negó la interrupción de un embarazo de alto riesgo, en El Salvador, en 2013. La resolución del caso podría sentar precedentes en Centroamérica.

Por primera vez una querella sobre el aborto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 2013, Beatriz presentó una demanda de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para que le fuera permitido interrumpir su embarazo.

La joven había sido diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, razón por la cual su embarazo se consideraba de alto riesgo.

Además, el feto que la joven cargaba fue diagnosticado como anencefálico - no tenía desarrollado ni el cráneo ni el cerebro - por lo que más de una decena de médicos le recomendaron abortar, ya que existía la probabilidad de poner en riesgo su vida si seguía con el embarazo.

Imagen de un altar durante la vigilia en memoria de Beatriz, previo a la audiencia en la Corte IDH, 21 de marzo de 2023 © AFP / John Duran

A pesar de la claridad de los informes médicos, el Estado salvadoreño declaró el amparo improcedente y Beatriz tuvo que seguir con un estado que ponía su salud al limite.

El 3 de junio de 2013, la joven salvadoreña fue sometida a cesárea y el feto falleció solo cinco horas después de la labor de parto, según expone la demanda presentada ante la CorteIDH.

Beatriz falleció en octubre de 2017 tras sufrir un accidente de transito en una motocicleta. Sin embargo, su caso marcó un antecedente para muchos defensores del derecho al aborto y la lucha contra las duras normativas que continúan en el país en esta materia..

"Justicia para Beatriz, justicia para todas"

El caso de la joven salvadoreña es llevado ante el tribunal regional por múltiples organizaciones feministas que defienden los derechos reproductivos de las mujeres en la región.

Con consignas como "Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo" y "justicia para Beatriz, justicia para todas", mujeres de diversas organizaciones llevaron a cabo una vigilia en la víspera de las audiencias en la Corte con sede en San José, Costa Rica, que tienen lugar entre este 22 y 23 de marzo.

Mujeres en la vigilia por la audiencia del caso Beatriz en la CorteIDH en San Jose, el 21 de marzo de 2023 © AFP / John Duran

"Este es un caso muy importante para el Salvador y la región porque refleja las consecuencias de las leyes restrictivas de aborto y la falta de acceso de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos. No es casual que el primer caso que conoce la Corte sobre aborto sea de El Salvador", declaró a EFE Angelica Rivas, parte de uno de los colectivos que lleva el caso.

El Salvador es uno de los cinco países de la región donde el aborto esta prohibido en todas sus formas. Además, la ley existente juzga a las mujeres que experimentan abortos espontáneos bajo el cargo de homicidio agravado.

El aborto en América Latina Gustavo IZUS AFP

El Gobierno de Nayib Bukele se ha mostrado reacio a cambiar el código legal en el país.

"No existe ni la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvador"

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa del país y exsecretario del Gobierno de Bukele, expresó su descontento con la demanda ante la CorteIDH a través de una publicación en su perfil de Twitter.

Asimismo, remarco que la posición del Gobierno es clara: No se legalizará el aborto mientras el partido de Bukele, Nuevas Ideas, siga en el poder, señaló.

"Vamos a respetar siempre lo que indica la Constitución, no lo que quieran imponernos desde el extranjero algunas organizaciones", agregó el parlamentario al referirse a un posible fallo del organismo en contra del Estado salvadoreño.

Que quede totalmente claro:



Mientras Nuevas Ideas sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe ni la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvador.



Defendemos la vida por sobre todas las cosas. — Ernesto Castro (@ECastroES) March 22, 2023

El presidente Bukele también ha sido enfático con su postura sobre el aborto en el pasado. En 2021, el mandatario presentó una propuesta de reforma constitucional, en la que se excluyó legalizar el matrimonio igualitario, la eutanasia y la interrupción del embarazo.

"He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida, con el matrimonio, o con la eutanasia", expresó Bukele en ese momento.

¿Qué representaría un fallo de la CorteIDH para El Salvador?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo organismo jurídico que salvaguarda el respeto a los derechos fundamentales en la región. Un posible fallo en contra del Estado salvadoreño significaría un reto mayúsculo para el Gobierno de Bukele.

Representantes del secretariado de la Corte IDH forman parte de la audiencia del caso "Beatriz y otros contra El Salvador" en San Jose, el 22 de marzo de 2023 AFP - RANDALL CAMPOS

Aunque los fallos del tribunal no son vinculantes - los Estados no están obligados a cambiar sus legislaciones nacionales -, sí poseen un peso internacional considerable.

Las decisiones de este órgano internacional se traducen en recomendaciones para los Estados en controversia, pero estos veredictos generan presiones internacionales.

De no ser cumplidas las recomendaciones, usualmente los Estados ven mermada su credibilidad internacional, lo cual afecta sus relaciones políticas y comerciales con una gran parte de la comunidad internacional.

La decisión de la Corte en el caso Beatriz sentaría un precedente regional y las miradas del mundo se posarían sobre la Administración de Nayib Bukele, con la pregunta de si el controversial líder seguiría las recomendaciones de la Corte o no.

Con EFE y RFI

