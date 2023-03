Un año de estado de excepción en El Salvador: "No he podido hablar con mi hijo desde su arresto"

El martes 28 de marzo tuvo lugar en la capital de El Salvador una manifestación para protestar contra las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el estado de excepción. Esta medida ha provocado la detención de unas 66.000 personas, acusadas por las autoridades de pertenecer a grupos pandilleros, varios miles han sido aprisionadas de manera errónea. Una mujer relata la angustia que la invade desde la detención de su hijo, hace once meses.

El 27 de marzo de 2022, el Parlamento salvadoreño declaró el estado de excepción durante un mes, tras el asesinato de 87 personas en tres días. Unos crímenes atribuidos a las "maras", como se les conoce a las pandillas.

En este país centroamericano de seis millones de habitantes, según las autoridades, unas 70.000 personas pertenecen a estos grupos, de las cuales más de 17.000 estaban en prisión antes de la instauración de esta medida.

El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, se prorrogó posteriormente doce veces en un intento de combatir la violencia de las bandas. Según las autoridades, esta ha conducido a la detención de 66.417 personas, de las que sospechan que pertenecen a estos grupos.

Se dice que la oleada de arrestos ha dado lugar a la tasa de homicidios más baja de la historia del país. Según las autoridades, más del 96% de la población aprueba su política.

Este es Henry Iván Valencia, alias El Salvatrucho, palabrero de terroristas que delinquen en Coatepeque Santa Ana.



Este sujeto, estaba ordenando extorsiones para pagar abogados para los pandilleros detenidos durante la #GuerraContraPandillas pic.twitter.com/BvfTaVg81C — PNC El Salvador (@PNCSV) April 14, 2022

Desde hace un año, la policía salvadoreña publica numerosas fotos de las personas que detiene en virtud del estado de excepción.

Pero según varias ONG, abogados y residentes cuyos familiares fueron detenidos, este régimen de excepción ha derivado en numerosas violaciones de derechos humanos, incluida la detención de personas inocentes. A finales de marzo, el Gobierno anunció que 4.304 detenidos habían sido puestos en libertad por falta de pruebas de sus vínculos con las bandas.

El lunes 27 de marzo, siete organizaciones de la sociedad civil salvadoreña indicaron que habían documentado 4.723 casos de violaciones de derechos humanos durante el año pasado: detenciones arbitrarias, tratos crueles o degradantes, tortura, violencia sexual, amenazas, hostigamiento policial, falta de un juicio justo y de acceso a la atención médica. En noviembre, el ministro de Seguridad había confirmado 90 muertes.

Según organizaciones de derechos humanos, las autoridades no siempre notifican a las familias de la muerte de sus parientes durante la detención. Algunas han denunciado incluso el hallazgo de sus cadáveres en fosas comunes varios meses después de su fallecimiento.

Esta situación llevó a familiares de personas detenidas bajo el estado de excepción a marchar por las calles de San Salvador, la capital, el martes 28 de marzo para denunciar estas violaciones de derechos humanos.

"Cuando llevo paquetes para mi hijo a la cárcel, lo único que me dicen es: 'Ya está aquí'"

Laura (seudónimo) es una salvadoreña cuyo hijo fue detenido a finales de abril de 2022. Nuestros redactores han estado en contacto regular con ella desde la publicación de nuestro artículo en mayo de 2022. Ella desea permanecer en el anonimato, por temor a represalias.

Mi hijo fue enviado primero a la prisión La Esperanza, conocida como "Mariona". (En agosto de 2022, este penal tenía cuatro veces más internos que su capacidad). Un mes después, me llamaron para decirme que estaba muy enfermo y que lo iban a trasladar a otra cárcel, sin decirme a cuál. Así que recorrí los penales para saber a dónde lo habían llevado, y me enteré de que estaba en el penal de Quezaltepeque. Pero dos o tres meses después me dijeron que ya no estaba allí, cuando le llevé un paquete. Entonces volví a recorrer los penales y me di cuenta de que lo habían regresado a La Esperanza.

Durante once meses no he tenido más información sobre mi hijo. Nunca he podido hablar con él. Cuando llevo paquetes para él a la cárcel —tres cada dos meses— sólo me dicen: "Está aquí". Le llevo pasteles, avena, leche, champú, jabón para el cuerpo y la ropa, una toalla, calcetines, calzoncillos, detergente, medicinas, como ibuprofeno —porque no dan nada dentro—, vitaminas, un cepillo de dientes, pasta de dientes... (según el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), a menudo roban paquetes de las cárceles, Nota del editor). A veces hay que hacer cola un rato fuera de la cárcel, a veces no.

Familiares de detenidos en el contexto del régimen de excepción en El Salvador marchan hacia la Asamblea Legislativa, hoy, en San Salvador (El Salvador). Los familiares pidieron nuevamente la liberación de sus parientes, arrestados "arbitrariamente e inocentes", y que se les permita acceder a las cárceles donde se encuentran recluidos para verles. 'Vivos se los llevaron, vivos los queremos','Libertad, libertad, libertad', 'Bukele, escucha, el pueblo está en la lucha' y 'no defendemos a delincuentes', eran las frases que las personas gritaban a una sola vos. EFE/Rodrigo Sura EFE - Rodrigo Sura

En los últimos once meses, ha habido una vista para él, en agosto, pero el juez no quiso ponerlo en libertad. No sé cuándo será la próxima, pero he reunido documentos para demostrar su inocencia: diplomas escolares, cartas de su jefe y amigos, un documento que demuestra que no tiene antecedentes penales... El día que salga de la cárcel, me gustaría que se fuera de El Salvador. Hay una abogada que me ayuda, pero no puede hacer mucho.

Lucrecia Landaverde, abogada penalista que asiste gratuitamente a familias cuyos parientes han sido detenidos, confirma sus dificultades para defenderlos: "El principal problema bajo el estado de excepción es que el Ministerio Público o los jueces bloquean la información. Por otro lado, en cuanto hay una audiencia, los que defendemos son puestos en libertad, aunque su puesta en libertad siempre va acompañada de medidas sustitutivas de la detención [por ejemplo, la firma de un documento cada quince días]".

"Quiero que termine el estado de emergencia"

Laura prosigue:

Paso todos los días por la cárcel de La Esperanza y veo a gente —sobre todo madres— que parece desesperada por obtener información. Todos estamos mal. Personalmente, sufro depresión y ansiedad desde hace once meses. No puedo trabajar en mi tienda desde la detención de mi hijo porque la Policía me acosa, como hace con todas las familias que tienen parientes en la cárcel. Tengo miedo del Gobierno, de la Policía y del Ejército. Quiero que acabe el estado de excepción.

Las siete organizaciones de la sociedad civil que emitieron un comunicado el 27 de marzo y el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) también pidieron el fin de este régimen de excepción. Consideran que el estado de emergencia, que se supone excepcional, no debe convertirse en permanente.

Este artículo fue adaptado de su original en francés.

