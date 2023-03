Un mejor teléfono para sortear los fallos de la app CBP One, así es la lucha por lograr asilo en EE. UU.

Desde principios de enero, en un esfuerzo por regular las solicitudes de asilo, el Gobierno de Estados Unidos exige a los miles de migrantes que quieren entrar legalmente hacerlo programando una cita vía la aplicación CBP One. Pero las numerosas fallas de la interfaz, junto con la falta de acceso a las citas, impiden que muchos logren pedir protección. France 24 habló con migrantes y sus defensores para entender el (mal) funcionamiento de CBP One.

"Error 502". Una aplicación móvil que no funciona es un dolor de cabeza. Pero cuando esa app se convirtió en la última esperanza de alcanzar una vida mejor, sus defectos técnicos representan algo más que una frustración.

Ese desespero, lo están experimentando miles de migrantes en la frontera que los separa de Estados Unidos: hacia la CBP One. Presentada por el Gobierno de Estados Unidos como la solución milagrosa frente a unos procesos injustos y engorrosos para solicitar asilo, esta plataforma no consigue cumplir con las expectativas.

Se reconoce en el App Store o Google Play por el icono azul de lo que parece ser un funcionario de aduanas. Y así como hasta mediados de enero los migrantes presentaban sus solicitudes de asilo a oficiales de carne y hueso; es ahora a través de ese avatar que lo tienen que hacer.

La CBP One, llamada así por el acrónimo en inglés del organismo de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection), representa ahora la única manera para solicitar excepciones a una política del Gobierno del expresidente Donald Trump, llamada Título 42, la cual establece la expulsión inmediata de extranjeros por razones de salud pública. "Reconocemos el esfuerzo de Biden para tratar de recomponer lo que destruyó Trump. Pero no ha sido suficiente", sentencia Enrique Lucero, el director municipal de atención al migrante del Ayuntamiento de Tijuana, en una entrevista con France 24.

No se nos debe olvidar que México es, también, un país de emigrantes, con 12.3 millones de mexicanos que viven en el extranjero,97.7 % en Estados Unidos. debemos ser congruentes con una política migratoria de respeto, atención y no criminalización de los migrantes y refugiados. — Enrique Lucero (@enr7914) March 28, 2023

Concentrar la programación de citas en una sola app pretendía volver las peticiones de asilo en la frontera más seguras y ordenadas. Anteriormente, los migrantes necesitaban ponerse en contacto con grupos de defensa para solicitar el asilo: "Antes era el monopolio de cuatro organizaciones, mientras que ahora sólo depende del esfuerzo del migrante", indica Enrique Lucero.

Según la agencia Reuters, alrededor de 22.000 migrantes recibieron excepciones al Título 42 y se les permitió ingresar a Estados Unidos en enero, y casi la mitad había utilizado CBP One. Pero si bien la plataforma tiene el potencial de hacer que el procesamiento fronterizo sea más eficiente, ha estado plagada de fallas, estructurales y técnicas.

"Empezando porque excluye a las personas que no saben leer ni escribir, o que presenten una discapacidad visual", declaró a France 24 Hollie Webb, abogada supervisora del Proyecto de Derechos Fronterizos para la organización Al Otro Lado. La organización que proporciona apoyo legal y humanitario integral a migrantes en la frontera, también lamenta que CBP One únicamente esté disponible en inglés, español y -el idioma recién agregado después de numerosas quejas- criollo haitiano.

Un muro de fallas tecnológicas

Para obtener una cita ante las autoridades migratorias, los viajeros tienen que descargar CPB One, crearse un perfil con Login.gov, entrar las informaciones biográficas de todos los familiares que están solicitando asilo, tomar una selfie de cada uno, y elegir la fecha de su encuentro con los agentes fronterizos. Serán estos últimos quienes en el momento de la cita determinarán si forman parte de la población vulnerable merecedora de una revocación del Título 42.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) revisan una lista de migrantes que solicitaron una cita para asilo en Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, en Ciudad Juárez. REUTERS - JOSE LUIS GONZALEZ

La aplicación propone citas hasta con 14 días de anticipación, en uno de los ocho puertos de entrada a territorio estadounidense. Y después de haber cruzado medio continente, incluyendo ríos, selvas y retenes policiales, este proceso no tendría por qué preocupar a los migrantes. Sin embargo, CBP One ha demostrado ser un muro resbaloso, tecnológico esta vez.

"Nos quieren volver locos con esa app"

"Nos quieren volver locos con esa app, personalmente tengo el cerebro en llamas". Comentarios como este, hay miles en la página de descarga de la plataforma. Esta se volvió una larga letanía que da cuenta de los constantes fallos a los que se enfrentan sus usuarios de la plataforma. La aplicación se cierra de forma inesperada, no permite subir los documentos requeridos, se queda cargando eternamente sin permitir avanzar con el proceso, y nunca parece agotarse de mensajes de error.

Son centenares las capturas de pantalla de la interfaz bloqueada que mandan cada día los migrantes a un chat Whatsapp de 650 personas en la misma situación, pidiendo ayuda a sus compatriotas. Muy seguido esos mensajes quedan sin respuesta, sencillamente porque se desconoce la solución. De la misma manera, los prolíficos tutoriales en Youtube y TikTok para proponer ayuda frente a esos fallos, suelen terminan con un "muchas veces conviene empezar todo de nuevo", como lo aconseja por ejemplo esa abogada en Telemundo.

"Están a punto de conseguir la cita y les sale el mensaje de error. Y eso todos los días, desde hace tres meses. ¡Claro que les afecta psicológicamente!", cuenta a France 24 Glady Cañas, presidenta de la asociación Ayudándoles a Triunfar. "Nunca como ahora se ha vivido tanta tristeza en la frontera", agrega la trabajadora social desde Matamoros.

CBP One asume que los migrantes tengan un teléfono inteligente que les permita descargar y usar la aplicación. Pero no basta con tener uno, hay que tener el mejor. En efecto, los migrantes se dieron cuenta que entre más sofisticado el móvil, mayores son sus posibilidades de sortear los fallos de la plataforma. "Es inequitativo, sobre todo frente a los migrantes rusos, que llegan con celulares muy modernos por ser de otra clase económica que los centroamericanos, por ejemplo", relata Enrique Lucero desde Tijuana, donde se observó un aumento de llegadas de migrantes de esa nacionalidad, huyendo del conflicto Rusia-Ucrania.

Una inversión sustancial para acercarse a la meta

La suerte de los solicitantes de asilo también depende de la potencia de la señal Internet de donde se encuentran los usuarios de la app: "Aquí en Tijuana hay un refugio con 1.500 migrantes, ¡imagínese cuando todos se quieren conectar! La red se satura y no le funciona a nadie".

Por lo que, al otro extremo de la frontera, la asociación Ayudándoles a Triunfar de Matamoros pone a disposición dos tablets para las personas que no cuentan con un teléfono, así como Wi-Fi y corriente eléctrica para recargar sus aparatos. "El uso de esta aplicación está golpeando mucho su economía. Para tener la mejor conectividad, gastan recargas y recargas de datos, todos los días".

Unas mujeres venezolanas le piden ayuda a Enrique Lucero, director municipal de atención al migrante del Ayuntamiento de Tijuana, para el manejo de la CBP One. © Atención al migrante del Ayuntamiento de Tijuana

Para Gregori José, de 25 años, quizá no haya sido tan difícil como para otros viajeros menos expertos en tecnología. Aun así, tardó un mes en Ciudad Juárez en conseguir el preciado pase: "Para coger una cita, debes de tener mínimo cuatro teléfonos, con diferentes correos cada uno, e intentar hasta que uno de estos teléfonos avance y te dé una cita". Esa fue su estrategia, porque "si tienes un solo teléfono y se queda pensando, ya perdiste el día".

Efectivamente, se abren nuevas plazas cotidianamente, cuando suenan las 8 de la mañana en Ciudad de México. "Pero se agotan en dos o tres minutos", se alarma Hollie Webb de Al Otro Lado. En total, son menos de mil citas cada día: "Muy insuficiente para la enorme demanda", según Enrique Lucero.

Esto ha significado noches de insomnio para quienes esperan ser los primeros en llenar los formularios, como lo cuenta Glady Cañas: "Aquí, en Matamoros, muchos se levantan a la 1 de la mañana todos los días, porque tienen la creencia de que van a tener más probabilidades de encontrar cita a esa hora". Y dado que todos los miembros de la familia tienen que ser registrados y fotografiados en el momento de concertar la cita, esto supone noches en vela también para los niños.

Esa es otra regla que cuestionan las organizaciones defensoras de migrantes. Para que toda una familia sea recibida por los agentes fronterizos, cada uno de sus miembros tiene que haber sido registrado, "incluso los bebés", insiste Glady Cañas, sabiendo lo difícil que es hacer una foto a un bebé que no tiene intención de quedarse quieto.

Familias se separan por la imposibilidad de conseguir una cita juntos

Además, es obviamente más difícil encontrar plazas disponibles para familias numerosas. Lo que da lugar a situaciones dolorosas que nos cuenta Hollie Webb: "Es muy común, desafortunadamente, que las familias decidan separarse para ganar tiempo". "Tenemos el caso también de muchos menores que se van no acompañados, agrega Glady Cañas. Con todo lo que ya han vivido estos niños, estar separados es un trauma más".

La trabajadora social de Matamoros cuenta también a France 24 como varias madres se han presentado el día de sus citas acompañadas de sus hijos, a pesar de que ellos no fueran registrados: "Por más que las mamás lloran, suplican, los agentes las devuelven. Una me dijo: "Yo hasta me lo hinqué al oficial y no me dejó pasar".

Frente a la multiplicación de familias divididas, treinta y cinco legisladores demócratas reclamaron el martes 14 de marzo al Gobierno estadounidense una solución a esos fallos que "han hecho imposible que las familias obtengan citas como un grupo".

La tecnología debería usarse para facilitar el trámite, no para crear un sistema de estancos que trata de manera diferente a algunos grupos según su estatus económico, su identidad de género, su edad, su lenguaje, su nacionalidad o su raza. Jesús García, legislador de Illinois

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos contestó que está "comprometido con la unidad familiar" y que más de la mitad de los beneficiarios han sido familias. Las recientes actualizaciones de la app simplificarán y agilizarán el proceso para las familias, añadió un portavoz.

Demasiado lejos o demasiado cerca de un puerto de entrada

La localización es otro problema que han denunciado los migrantes últimamente. CBP One funciona únicamente si los migrantes se encuentran en el centro y norte de México, "desde la Ciudad de México para arriba". Algunos viajeros han logrado saltarse ese requisito utilizando un VPN, - una red privada que permite a los usuarios camuflar su ubicación - para conseguir citas, por ejemplo desde Tapachula. Sin embargo, la estrategia parece haber sido descubierta: "Ya no usen el fake GPS, al llegar a la entrevista sacan a quien haya sacado la cita así", advierte un usuario en el chat WhatsApp.

Pero al parecer tampoco pueden encontrarse "demasiado" cerca de la frontera: "Últimamente, cuando están en el campamento, les sale un error que dice que están demasiado cerca del puerto de entrada", suspira Glady Cañas.

En Matamoros, la desesperación crece viendo como la aplicación CBP One sigue botando mensajes de error. © Ayudándoles a Triunfar

Y, como suele ocurrir en situaciones que concentran mucha desesperación, hay quienes intentan aprovecharse de estos fallos técnicos. Tanto Glady Cañas como Enrique Lucero coinciden en que unos "delincuentes" se hacen pasar por abogados y prometen citas con la CBP One a cambio de 200 dólares como mínimo. "La gente desesperada es muy vulnerable", recuerda Enrique Lucero, director municipal de atención al migrante en Tijuana.

Y a lo largo de la frontera, desesperación es lo que hay. "Lloran, se dejan llevar por las noticias falsas, se quieren coser los labios, se quieren manifestar para que las autoridades giran a mirarlos", enumera Glady Cañas. Por su parte, Enrique Lucero advierte sobre el regreso de viejas prácticas: "Empiezan a querer forzar de nuevo el paso: nadando, o saltándose el muro. Yo les digo que sigan insistiendo con CBP One, que no vale la pena arriesgar su vida, pero algunos ya no creen en la app".

Hacer más fluido el trámite de los solicitantes de asilo en la frontera es un objetivo loable, y no cabe duda de que la tecnología es esencial para lograrlo. Pero debe ser una tecnología que no excluye a ningún candidato, como lo exige el derecho de asilo regulado por el derecho internacional.

