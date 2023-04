Unicef: 16 millones de niños más quedaron en la pobreza en América Latina, tras la pandemia

Más de tres años después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia del Covid-19, las consecuencias se siguen evidenciando y la población infantil se encuentra entre las más afectadas. Estimaciones de Unicef señalan que, como resultado de la crisis sanitaria, 16 millones adicionales de menores de edad se encuentran en pobreza en América Latina, lo que significa un retroceso de 20 años en los indicadores de esa condición.

Al menos 87 millones de niños y adolescentes viven en condiciones de pobreza en América Latina y el Caribe, en la actualidad, según Unicef.

La región alcanza esta cifra luego de que el Covid-19, declarado como pandemia por la OMS en marzo de 2020, adicionara alrededor de 16 millones de menores de edad a esas circunstancias, aseguró Mónica Rubio, asesora regional de política social para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en entrevista a Efe.

Las restricciones a la economía como medidas para evitar los contagios en medio de la crisis sanitaria causaron mayores dificultades adquisitivas en miles de hogares, lo que ha derivado en un retroceso de 20 años en los indicadores pobreza, subrayó la experta.

Asimismo, Rubio explica que las limitaciones generaron una "fragmentación" en el acceso a programas de protección social, incluidos aquellos dirigidos contra el desempleo y los que garantizan servicios de salud, lo que empeoró la situación en la región.

Además, el acceso a la educación se ha visto afectado. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destaca que 159 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Latinoamérica se han visto perjudicados por el cierre de escuelas, lo que representa más del 95 por ciento de los alumnos matriculados en la región.

Otra de las graves consecuencias para los niños, en el marco de la pandemia, está reflejada en la salud mental. Según la encuesta mundial de la ONG Save the Children, el 83 % de las familias informaron un aumento de los sentimientos negativos en los niños tras las medidas de aislamiento.

Para contrarrestar cifras como estas es necesario acabar con la pobreza en esta población. Rubio subrayó que "acabar con la pobreza infantil es una decisión de política pública que trae productividad y crecimiento a futuro", tras comparar la financiación de Estados como Finlandia, en programas para el bienestar de los menores de edad, con los que se registran en América Latina.

Sin embargo, de las consecuencias económicas de la pandemia tampoco escapan a la población infantil en Europa.

200.000 niños más pasaron a condición de pobreza en la Unión Europea

El informe "Garantizar el futuro de los niños: cómo el COVID-19, el costo de vida y las crisis climáticas afectan a los niños en situación de pobreza y qué deben hacer los gobiernos de Europa", realizado por la ONG Save the Children y publicado el pasado 6 de marzo, resalta que pese a que el Viejo Continente es una región con mejor nivel adquisitivo, en comparación con Latinoamérica, no está exenta de las consecuencias a raíz del Covid-19.

El estudio, que comparó diferentes tasas de pobreza infantil en 14 países de la Unión Europea (UE), indica que, al cierre del 2021, 200.000 niños más pasaron a condición de pobreza, lo que elevó la cifra total a 19,6 millones en el bloque de 27 países.

El panorama se registra como resultado de la pandemia, pero también de la crisis climática y los altos costos de vida, tras la guerra ordenada por Rusia en Ucrania, el mayor conflicto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, y que involucra a dos de los mayores productores de granos y cereales en el planeta.

“El conflicto en Ucrania y el consiguiente aumento del costo de vida ha traído desafíos insoportables para la vida de millones de familias, especialmente aquellos hogares de bajos y medianos ingresos que ya habían sufrido durante la pandemia. El precio de los alimentos básicos como la leche, los cereales y el aceite se ha disparado, obligando a las familias a saltear comidas y racionar los alimentos”, explica la organización.

Entre las naciones evaluadas, España y Rumanía obtuvieron la puntuación más alta, con un 33,4 % y un 41,5 % respectivamente, de niños en riesgo de pobreza o exclusión social. Asimismo, el estudio halló que aquellos de origen migrante, refugiados, solicitantes de asilo, indocumentados y no acompañados se encuentran entre los más afectados.

En Italia, por ejemplo, 32,4 % de los inmigrantes vive en la pobreza, frente 7,2 % de los ciudadanos italianos, que está en la misma situación.

“Ningún niño debería tener que ir a la escuela con el estómago vacío, preocuparse por el trabajo de sus padres o vivir en un hogar frío. Sin embargo, el impacto de las numerosas crisis de Europa hace que comer o calentarse ya no sea una opción para muchas familias y priva a los niños de los elementos esenciales que necesitan para su desarrollo y bienestar”, sostuvo Ylva Sperling, directora de Save the Children Europa.

La situación no escapa ni de la principal economía del territorio europeo. “Hay 19,6 millones de niños en la UE que viven en la pobreza, y más de dos millones de ellos viven en Alemania. Con uno de cada cinco niños en la pobreza en todo el país, no puede haber más excusas: el gobierno alemán finalmente debe cumplir sus promesas de abordar la pobreza infantil”, afirmó Eric Großhaus de Save the Children Alemania.

No obstante, la ONG indica que la UE está experimentando un impulso político único para la protección de los derechos de los niños, que podría mejorar la situación.

