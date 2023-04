México: la Fiscalía procesará penalmente al director de Migración tras incendio en Ciudad Juárez

La Fiscalía mexicana informó que presentó una acusación contra el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y otros funcionarios de la entidad por el incendio del pasado marzo en un centro de detención de migrantes en el que murieron 40 extranjeros. El ente acusador señala una presunta negligencia por parte de las autoridades sobre la tragedia que, según el presidente Andrés López Obrador, se desató en medio de una protesta.

México intenta judicializar a todos los presuntos responsables vinculados al letal incendio del pasado 27 de marzo, en un centro de detención de migrantes indocumentados en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, donde 40 extranjeros murieron.

La Fiscalía General de la República informó que inició procesos penales contra seis funcionarios públicos, incluidos el jefe del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y el máximo representante de la agencia en el norteño estado de Chihuahua, donde ocurrieron los hechos, Salvador González.

Según un comunicado emitido por el ente acusador en la noche del martes 11 de abril, los altos funcionarios habrían incurrido en negligencia debido a que no "vigilaron, protegieron ni garantizaron la seguridad de las personas y las instalaciones a su cargo".

“Indican un patrón de irresponsabilidad”, agregó la Fiscalía al explicar que los funcionarios no previnieron el desastre a pesar de los indicios y problemas previos en los centros de detención del Instituto Nacional de Migración.

Asimismo, el comunicado indicó que la conducta de González y otros funcionarios habría conducido a la muerte de los migrantes.

Por este mismo caso, el pasado marzo fueron detenidas otras cinco personas. Entre ellas, agentes del INM, un guardia de seguridad privada y un migrante venezolano, señalado de ser quien propició el incendio. Todos ellos fueron acusados de homicidio y lesiones.

Presidente mexicano señala que las víctimas murieron por la falta de llaves

En su habitual rueda de prensa matutina, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las víctimas no habían podido escapar del fuego dado que la persona que tenía la llave de su celda no se encontraba en el lugar.

“Todo indica que hubo una protesta, les prenden fuego a unas colchonetas y se produce un incendio, pero sobre todo hay intoxicación, porque la puerta estaba cerrada, porque quien tenía la llave no estaba", sostuvo el mandatario mexicano.

El jefe de Estado descartó así que se tratara de un suicidio premeditado.

Nadie actúa de esa manera, no van a suicidarse, pues, no. Era una protesta (...) No estaban pensando en que la puerta estaba cerrada”, subrayó.

Familiares y trabajadores de una funeraria cargan el cuerpo de José Pedro Rivera García, víctima de un incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México. En Nueva Trinidad, El Salvador, el 10 de abril de 2023. © Reuters/José Cabezas

Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México. Alrededor de 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde ese país hacia Estados Unidos.

Con Reuters, AP y medios locales

