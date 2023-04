Colombia: destituyen al director de la Policía tras comentarios misóginos y homófobos

Ordenó rezar tres veces al día a los agentes, rechazó la fiesta de Halloween por considerarla satánica y sugirió a las mujeres ser más discretas con versículos bíblicos. Todos estos hechos marcaron los ocho meses como director de la Policía del general Henry Sanabria, un polémico funcionario que protagonizó varias controversias por su fanatismo religioso. Fue nombrado y destituido por Gustavo Petro, el presidente de Colombia.

Una polémica tras otra. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles 12 de abril por Twitter la destitución del director de la Policía, el general Henry Sanabria, un controvertido funcionario cuyas opiniones eran criticadas por misóginas y homófobas.

El anuncio estuvo a cargo del mandatario, quien en varias ocasiones había salido en defensa de Sanabria cuando estuvo bajo el escrutinio público por sus comentarios. El izquierdista agradeció su "arduo trabajo".

Sanabria fue nombrado por Petro en agosto pasado con el objetivo de reformar las fuerzas públicas y darles un enfoque más humano y de seguridad preventiva. Un cambio bien recibido, en su momento, por organizaciones de la sociedad civil que criticaban el actuar policial en las protestas de 2021, que dejaron al menos los 80 muertos, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Pero, desde el inicio, su fanatismo religioso marcó su gestión y rápidamente se envolvió en controversias por sus mensajes ultracatólicos publicados en redes sociales y sus comentarios en los medios de comunicación.

Un fanatismo que, según las denuncias de miembros de la fuerza pública, traspasaba a las labores diarias en la Policía. Salamanca es miembro de la Congregación de los Marianos, una asociación de la Iglesia Católica que profesa el culto a la Virgen María.

Entre sus primeras polémicas estuvo la orden a los agentes de iniciar y terminar las jornadas con rezos católicos —pese a la libertad de culto que existe en Colombia desde 1991, cuando se firmó la Constitución vigente—.

"Para ser francos, el problema no tiene nada que ver con el hecho de que sean devotos de la Virgen María en un país donde existe la libertad de cultos. Su devoción por la virgen es lógica, justificada y aceptada, pero debería ser un culto perteneciente a su órbita íntima, privada", manifestó la periodista María Jimena Duzán en un pódcast dedicado a la gestión de Sanabria.

Según la periodista, dentro de la institución policial existía la instrucción de Sanabria de incluir dicha oración católica también en los actos públicos. "Un cuerpo de Policía que tiene que dedicar buena parte del día a los rezos y a sus parafernalias, difícilmente pueden cumplir cabalmente su trabajo", agregó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), saluda al general Henry Sanabria (d) durante la ceremonia de su nombramiento como director de la Policía en la Escuela de Policía General Santander de Bogotá, el 19 de agosto de 2022. © DANIEL MUNOZ / AFP

Las polémicas del general Sanabria

En septiembre de 2022, el destituido director policial declaró la guerra a las fiestas de Halloween, populares en Colombia, por considerarlas una "estrategia satánica para inducir a los niños al ocultismo".

En un mensaje en sus redes sociales y citando el libro de los Corintios, Sanabria pedía a las familias colombianas no celebrar Halloween. "No podéis beber de la copa de Señor, y la copa de los DEMONIOS, no podéis participar de la mesa del Señor, y la mesa de los Demonios", se leía en la publicación.

El director de la Policía colombiana generó otra controversia cuando aseguró a la 'Revista Semana' que dentro de la institución se realizan exorcismos para enfrentar la delincuencia. "Aquí en la Policía lo hemos hecho, por supuesto, con el acompañamiento del obispado castrense. Gracias a Dios tenemos un obispado castrense, como otros cuerpos de Policía, que nos ayuda en ese trabajo de lucha contra el mal", afirmó.

"Eso existe y, gracias a la valentía de muchos sacerdotes, hemos logrado contrarrestar ese mal en la Policía. Por ejemplo, la operación contra el Mono Jojoy. Eso fue exorcismo", agregó.

En la misma entrevista, el funcionario rechazó el uso del condón por considerarlo "abortivo".

Otra de las polémicas que rodearon al jefe de la Policía fue una publicación en el Día Internacional de la Mujer. "El encanto de la mujer alegra a su esposo, y si es sensata, lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor; una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto; nada vale tanto como una persona reservada", publicó en Twitter.

"Ojalá se pudiera" expulsar de la institución a agentes infieles, fue otra de las declaraciones del general, quien aseguró que "una persona que es infiel no es prenda de garantía". También se refirió al derecho de las mujeres a abortar, sobre el que aseguró se trata de "un pecado mortal porque atenta contra la vida (...) Se genera un odio muy fuerte cuando se aborta".

Sanabria también fue criticado cuando aseguró que en la institución existen unos 12.000 uniformados que tendrían VIH, una afirmación que vinculó a la comunidad LGTBIQ+. "Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen", manifestó Sanabria.

En sustitución de Sanabria asumirá el general William Salamanca, un mayor general de la reserva "con más de 37 años de experiencia en la institución", afirmó Petro en Twitter.

Salamanca había estado desde el principio en la lista de candidatos para dirigir la Policía colombiana por su cercanía con Petro, incluso fue parte de su equipo de transición con el Gobierno anterior.

"Lo que ocurrió es que perdimos ocho meses porque quién diseñó la estrategia en materia de seguridad fue el general Salamanca, hoy designado director de la Policía. Y esa persona, creería uno, sí tenía la experiencia y conocía el discurso de la seguridad humana. Y resulta que después el presidente escogió un experimento que ocho meses después no resultó", aseguró a un canal local el analista político Pedro Viveros.

Salamanca es administrador de empresas y administrador policial, con especializaciones en Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Columbia, de Estados Unidos. Además, tiene una maestría en Seguridad Pública y es alumno del Centro Hemisférico de Defensa en Washington D.C., donde ha realizado estudios sobre lucha contra el terrorismo, manejo de crisis y liderazgo.

La general Yackeline Navarro, segunda en la línea de mando de la Policía y cercana a Sanabria, con quien también compartía sus creencias religiosas, fue apartada del cargo.

