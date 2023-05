El número de migrantes en la frontera sur de EE. UU. se reduce un 50% tras el fin del Título 42

Fin del Título 42

En una conferencia de prensa, el subsecretario de políticas fronterizas y migratorias del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, Blas Núñez-Nieto, declaró que el número de inmigrantes bajó a un aproximado de 5.000 al día, a comparación de los 10.000 diarios reportados la semana pasada. El funcionario también remarcó el papel de México y Guatemala al endurecer la vigilancia en sus fronteras.

Hasta el momento, el fin del Título 42 no ha significado la existencia de nuevas aglomeraciones masivas de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, como algunas voces predecían días antes del levantamiento de las restricciones de movilidad por causas sanitarias incluidas en esta controversial normativa estadounidense.

Pese a lo anterior, el Gobierno estadounidense sigue advirtiendo que sus fronteras no están abiertas y que todo aquel que cruce la frontera sur de manera irregular, se enfrentará "ahora a consecuencias más duras en la frontera, incluida una prohibición mínima de cinco años para volver a entrar y la posibilidad de ser procesados penalmente si lo intentan de nuevo.", según mencionó Núñez-Nieto.

La administración del presidente Joe Biden ha expandido las vías legales por las cuales las personas que desean migrar a Estados Unidos puedan hacerlo sin cruzar de manera irregular las fronteras.

Inmigrantes se reúnen en un campamento improvisado encallado entre los muros fronterizos entre Estados Unidos y México el 13 de mayo de 2023, visto desde San Diego, California. © AFP / Mario Tama

Una de ellas es la aplicación CBP One, con la que los migrantes pueden generar una cita con las autoridades fronterizas para conseguir el status de refugiados por el Gobierno, aunque decenas de migrantes se han quejado del funcionamiento de la aplicación.

"Estamos procesando a las personas de forma segura, ordenada y humana, y aplicando rápidamente las consecuencias a aquellos que no establecen una base legal para permanecer en Estados Unidos,", dijo Nuñez-Nieto, añadiendo que aproximadamente 2.400 migrantes de diferentes nacionalidades habían sido deportados a territorio mexicano.

La frontera sur se extiende hasta México y Guatemala

El funcionario del Departamento de Seguridad Nacional remarcó el papel de los Gobiernos de México y Guatemala al endurecer el control migratorio en sus fronteras, para así evitar que los migrantes lleguen a las puertas del territorio estadounidense.

"En los últimos días, hemos visto a México y Guatemala desplegando grandes cantidades de personal policial y militar en sus fronteras sur", declaró Núñez-Nieto, que también aplaudió los esfuerzos de Colombia y Panamá para "atacar las redes de contrabando de personas que operan en la zona”.

Soldado de la Guardia Nacional de EE.UU. desplegado en la frontera con México el 9 de mayo de 2023 © AFP / John Moore

Además, Núñez-Nieto mencionó que el Gobierno mexicano se ha comprometido a seguir recibiendo a los migrantes que las autoridades fronterizas estadounidenses expulsen tras el fin del Título 42, independientemente de su nacionalidad, un comentario que va contrario a lo declarado por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en días recientes.

El 12 de mayo, un día después del levantamiento de las restricciones incluidas en el Título 42, el canciller declaró que: "En ningún caso se recibirán más de 1.000 personas al día, no podríamos, no tenemos la capacidad, ni lo aceptaría y eso estaba vigente no de ahora, desde el Título 42", aunque añadió que los flujos migratorios en su país iban en descenso sin observarse "conflictos mayores".

La intensificación en la militarización de la frontera sur mexicana podría ser la clave para la relativa "tranquilidad" en la frontera con Estados Unidos.

El secretario de Relaciones Exteriores de México (SRE), Marcelo Ebrard, habla durante una rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador el 20 de diciembre de 2022 © EFE/Sáshenka Gutiérrez

A pesar de los informes gubernamentales sobre el descenso en el número de migrantes que pasan por México y que se aglomeran en el norte, Naciones Unidas advierte sobre posibles cifras récord en personas cruzando uno de los pasos migratorios más importantes -y peligrosos- para llegar al gigante norteamericano, la selva del Darién.

La ONU prevé un aumento histórico en los cruces en el Darién

“Los números de las personas que cruzan el Darién han sido mucho más altos que el año pasado, Si este ritmo se mantuviera, veríamos un número récord de personas cruzando", mencionó la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los refugiados, Kelly Clements, en una entrevista para la agencia Reuters.

Según datos del Gobierno panameño, el número de migrantes que cruzaron la selva del Darién los primeros cuatro meses del 2023 se multiplicó seis veces, en comparación al mismo periodo de tiempo del año pasado. El fin del Título 42 podría ser el factor que detonó el aumento, ya que, según Clements, las causas de "raíz" para la migración en la región, no han cambiado.

"Las razones por las que la gente ha recogido a sus familias y sus vidas para intentar reconstruirlas en otro lugar no han cambiado", mencionó la funcionaria de Naciones Unidas, subrayando la violencia y la persecución política como causas principales.

Migrantes haitianos vadean un río durante la travesía del Paso del Darién desde Colombia hacia Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos, sábado 15 de octubre de 2022. © Fernando Vergara / AP

Los flujos migratorios en Sudamérica crecen, pero las aglomeraciones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos van en descenso, lo anterior es una contradicción que solo podría explicarse con la intensificación en el control migratorio de la frontera sur del país azteca.

Con Reuters y medios locales

